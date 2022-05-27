Monako GP 1. antrenman: Leclerc, Perez'in 0.039 saniye önünde en hızlısı!

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Normalde Monako'da 1. ve 2. antrenman seansları Perşembe günü yapılırdı ancak bu yıl format değimine gidildi ve seanslar artık diğer hafta sonlarında olduğu gibi Ccuma günü yapılıyor.

Oldukça sıcak şartlarda gerçekleştirilen ilk antrenman seansında sürücüler, Monako'da ritim yakalamak çok önemli olduğu için seans başlar başlamaz piste çıktılar ve ilk dakikaların ardından Charles Leclerc 1:16.157 ile zirveye yerleşen isim oldu.

Birkaç dakika sonra liderlik 1:16.020 yapan takım arkadaşı Carlos Sainz'a geçti.

Charles Leclerc 1:15.883'le Sainz'a yanıt verse de, İspanyol sürücü 115.882 yaptı ve takım arkadaşını 0.001 saniye ile geçti.

Leclerc bir sonraki turda en iyi dereceyi 1:15.714'e çekse de, Max Verstappen daha da iyi bir turla geldi ve 1:15.327 ile iki Ferrari sürücüsünü birden geçerek zirveye oturdu.

Tam bu noktada Leclerc, ilk virajda kaçış alanına girdi ve bir yere çarpmadan aracını geri döndürdü.

Sonrasında Mick Schumacher, son sektörde aracında sorun yaşadı ve pite dönmeye çalışırken, pit girişinde kaldı. Bunun üzerine seans, kırmızı bayrakla durduruldu.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen'in turunu geçen ilk isim, orta hamurla bitime 30 dakika kala 1:15.301 yapan McLaren pilotu Lando Norris'ti. İngiliz pilot bu turu kısa bir süre sonra 1:15.056'ya çekti.

Norris'in derecesini geçen ilk isim 1:14.712'lik turuyla Max Verstappen olurken, Sergio Perez de yine 1:15 altına inerek ikinciliğe yükseldi.

Carlos Sainz e hızlı turla gelirken trafiğe yakalanırken, Verstappen tam bu noktada büyük bir süratle ilk virajda pist dışına uçtu ve kaçış alanına girdi. Aracı döndürmeyi başarsa da sağ ön lastikte önemli bir yanık nokta oluştu.

Bu noktanın bir sonraki kurbanı ise Haas pilotu Kevin Magnussen'di fakat o da bir yere çarpmadan yola devam etti.

Liderlik son 11 dakikaya girilirken el değiştirdi ve Leclerc 1:14.531'lik turuyla Verstappen'i geçmeyi başardı.

Bu tur seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve Leclerc, kendi ülkesindeki ilk antrenman seansını lider tamamlamış oldu.

Sparks kick up from Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sergio Perez, seansın son bölümünde attığı zaman turuyla iki Ferrari pilotunun arasına girdi ve 0.039 saniye geride ikinci oldu.

Ferrari'nin güçlü görünmesi beklenen Monako'da trafikle boğuşan Sainz 1:14.601'lik turuyla 0.070 saniye geride üçüncü oldu. Böylelikle ilk üç sadece 0.070 saniye içerisinde dizildi.

Verstappen, peş peşe hızlı turlar atsa da son bölümde lastiklerine zarar verince derecesini geliştiremedi ve 0.181 saniye geride dördüncü oldu.

McLaren pilotları Monako hafta sonuna oldukça iyi başlarken, Lando Norris bir ara liderliğe kadar yükseldiği seansı 0.5 saniye geride beşinci bitirdi. Ayrıca Daniel Ricciardo da takım arkadaşının 0.1 saniye gerisinde yedinci oldu. Böylelikle iki McLaren pilotu birden ilk ona girmiş oldu.

McLaren pilotlarını, cuma günü genellikle hızlı görünen AlphaTauri'den Pierre Gasly takip etti.

Mercedes pilotları ilk antrenman seansında temiz turlar çıkarmakta zorlandılar ve özellikle Lewis Hamilton aracın dengesinden epey rahatsızdı. George Russell 0.680 saniye geride sekizinci en iyi zamanı yaparken, Hamilton 0.968 saniye geride 10. oldu. Bu ikiliyi Aston Martin'den Sebastian Vettel ayırdı

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

İlk ona giren isimler arasında sadece Vettel en hızlı turunu yumuşak lastikle attı. Diğer isimlerin tercihi orta hamurdan yana oldu.

AlphaTauri'nin diğer pilotu Yuki Tsunoda 1 saniye geride 11. olurken, onu 0.003 saniye geriden Lance Stroll takip etti.

Alpine pilotları ilk seansta geride kalırken, Fernando Alonso 1.2 sanyie geride 13, Esteban Ocon ise 1.7 saniye geride 16. oldu. Bu ikilinin arasında Kevin Magnussen ve Alex Albon yer aldı.

Alfa Romeo pilotları için iyi bir seans olmadı. Zhou Guanyu 17. olurken, Valtteri Bottas muhtemel bir vites kutusu sorunuyla zaman turu kaydedemedi ve seans boyunca sadece bir tur atarken zaman turu kaydedemedi.

Nicholas Latifi 18. olurken, sadece 12 tur atabilen Mick Schumacher 19. oldu.

İkinci antrenman seansı 18:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images