Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Galeri: Pilotların Monako GP için seçtikleri kask tasarımları Sonraki / Ricciardo: "Brown'ın eleştirileri oldukça doğru"
Formula 1 / Monako GP Antrenman raporu

Monako GP 1. antrenman: Leclerc, Perez'in 0.039 saniye önünde en hızlısı!

2022 Formula 1 sezonunun 7. yarışı olan Monako Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Monako GP 1. antrenman: Leclerc, Perez'in 0.039 saniye önünde en hızlısı!
Haberi dinle

Normalde Monako'da 1. ve 2. antrenman seansları Perşembe günü yapılırdı ancak bu yıl format değimine gidildi ve seanslar artık diğer hafta sonlarında olduğu gibi Ccuma günü yapılıyor.

Oldukça sıcak şartlarda gerçekleştirilen ilk antrenman seansında sürücüler, Monako'da ritim yakalamak çok önemli olduğu için seans başlar başlamaz piste çıktılar ve ilk dakikaların ardından Charles Leclerc 1:16.157 ile zirveye yerleşen isim oldu.

Birkaç dakika sonra liderlik 1:16.020 yapan takım arkadaşı Carlos Sainz'a geçti.

Charles Leclerc 1:15.883'le Sainz'a yanıt verse de, İspanyol sürücü 115.882 yaptı ve takım arkadaşını 0.001 saniye ile geçti.

Leclerc bir sonraki turda en iyi dereceyi 1:15.714'e çekse de, Max Verstappen daha da iyi bir turla geldi ve 1:15.327 ile iki Ferrari sürücüsünü birden geçerek zirveye oturdu.

Tam bu noktada Leclerc, ilk virajda kaçış alanına girdi ve bir yere çarpmadan aracını geri döndürdü.

Sonrasında Mick Schumacher, son sektörde aracında sorun yaşadı ve pite dönmeye çalışırken, pit girişinde kaldı. Bunun üzerine seans, kırmızı bayrakla durduruldu.

Mick Schumacher, Haas VF-22

Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen'in turunu geçen ilk isim, orta hamurla bitime 30 dakika kala 1:15.301 yapan McLaren pilotu Lando Norris'ti. İngiliz pilot bu turu kısa bir süre sonra 1:15.056'ya çekti.

Norris'in derecesini geçen ilk isim 1:14.712'lik turuyla Max Verstappen olurken, Sergio Perez de yine 1:15 altına inerek ikinciliğe yükseldi.

Carlos Sainz e hızlı turla gelirken trafiğe yakalanırken, Verstappen tam bu noktada büyük bir süratle ilk virajda pist dışına uçtu ve kaçış alanına girdi. Aracı döndürmeyi başarsa da sağ ön lastikte önemli bir yanık nokta oluştu.

Bu noktanın bir sonraki kurbanı ise Haas pilotu Kevin Magnussen'di fakat o da bir yere çarpmadan yola devam etti.

Liderlik son 11 dakikaya girilirken el değiştirdi ve Leclerc 1:14.531'lik turuyla Verstappen'i geçmeyi başardı. 

Bu tur seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve Leclerc, kendi ülkesindeki ilk antrenman seansını lider tamamlamış oldu.

Sparks kick up from Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sparks kick up from Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sergio Perez, seansın son bölümünde attığı zaman turuyla iki Ferrari pilotunun arasına girdi ve 0.039 saniye geride ikinci oldu.

Ferrari'nin güçlü görünmesi beklenen Monako'da trafikle boğuşan Sainz 1:14.601'lik turuyla 0.070 saniye geride üçüncü oldu. Böylelikle ilk üç sadece 0.070 saniye içerisinde dizildi.

Verstappen, peş peşe hızlı turlar atsa da son bölümde lastiklerine zarar verince derecesini geliştiremedi ve 0.181 saniye geride dördüncü oldu.

McLaren pilotları Monako hafta sonuna oldukça iyi başlarken, Lando Norris bir ara liderliğe kadar yükseldiği seansı 0.5 saniye geride beşinci bitirdi. Ayrıca Daniel Ricciardo da takım arkadaşının 0.1 saniye gerisinde yedinci oldu. Böylelikle iki McLaren pilotu birden ilk ona girmiş oldu.

McLaren pilotlarını, cuma günü genellikle hızlı görünen AlphaTauri'den Pierre Gasly takip etti.

Mercedes pilotları ilk antrenman seansında temiz turlar çıkarmakta zorlandılar ve özellikle Lewis Hamilton aracın dengesinden epey rahatsızdı. George Russell 0.680 saniye geride sekizinci en iyi zamanı yaparken, Hamilton 0.968 saniye geride 10. oldu. Bu ikiliyi Aston Martin'den Sebastian Vettel ayırdı

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

İlk ona giren isimler arasında sadece Vettel en hızlı turunu yumuşak lastikle attı. Diğer isimlerin tercihi orta hamurdan yana oldu.

AlphaTauri'nin diğer pilotu Yuki Tsunoda 1 saniye geride 11. olurken, onu 0.003 saniye geriden Lance Stroll takip etti.

Alpine pilotları ilk seansta geride kalırken, Fernando Alonso 1.2 sanyie geride 13, Esteban Ocon ise 1.7 saniye geride 16. oldu. Bu ikilinin arasında Kevin Magnussen ve Alex Albon yer aldı.

Alfa Romeo pilotları için iyi bir seans olmadı. Zhou Guanyu 17. olurken, Valtteri Bottas muhtemel bir vites kutusu sorunuyla zaman turu kaydedemedi ve seans boyunca sadece bir tur atarken zaman turu kaydedemedi.

Nicholas Latifi 18. olurken, sadece 12 tur atabilen Mick Schumacher 19. oldu.

İkinci antrenman seansı 18:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 29 1'14.531  
2 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 30 1'14.570 0.039
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 28 1'14.601 0.070
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 26 1'14.712 0.181
5 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 31 1'15.056 0.525
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 33 1'15.083 0.552
7 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 33 1'15.157 0.626
8 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 34 1'15.211 0.680
9 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 33 1'15.387 0.856
10 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 29 1'15.499 0.968
11 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 36 1'15.536 1.005
12 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 26 1'15.539 1.008
13 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 28 1'15.749 1.218
14 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 30 1'15.806 1.275
15 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 39 1'16.110 1.579
16 France Esteban Ocon Alpine Renault 24 1'16.315 1.784
17 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 27 1'16.417 1.886
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 30 1'17.714 3.183
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 12 1'18.636 4.105
20 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 2    
Tüm sonuçları görüntüle
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Galeri: Pilotların Monako GP için seçtikleri kask tasarımları
Önceki haber

Galeri: Pilotların Monako GP için seçtikleri kask tasarımları
Sonraki haber

Ricciardo: "Brown'ın eleştirileri oldukça doğru"

Ricciardo: "Brown'ın eleştirileri oldukça doğru"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "Ferrari'yle farkın bu kadar fazla olmasını beklemiyordum" Monako GP
Formula 1

Perez: "Ferrari'yle farkın bu kadar fazla olmasını beklemiyordum"

Verstappen: "Ferrari'ye kıyasla performans bulmamız gerekiyor" Monako GP
Formula 1

Verstappen: "Ferrari'ye kıyasla performans bulmamız gerekiyor"

Rosberg: "Hamilton hâlâ çok hızlı, sadece şanssızdı" Monako GP
Formula 1

Rosberg: "Hamilton hâlâ çok hızlı, sadece şanssızdı"

Son Haberler

Brown, Ricciardo'nun sözleşmesindeki "mekanizmalardan" söz etti
Formula 1 Formula 1

Brown, Ricciardo'nun sözleşmesindeki "mekanizmalardan" söz etti

Sainz: "Yine kırmızı bayrak nedeniyle pole pozisyonu mücadelesi veremedik"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Yine kırmızı bayrak nedeniyle pole pozisyonu mücadelesi veremedik"

Leclerc: "Son derece mutluyum"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Son derece mutluyum"

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in, Perez'in kazası pisti karıştırdı!
Formula 1 Formula 1

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in, Perez'in kazası pisti karıştırdı!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.