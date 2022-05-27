Ricciardo: "Brown'ın eleştirileri oldukça doğru"

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McLaren CEO'sunun Sky'a verdiği bir röportajda kullandığı ifadelerin McLaren cephesinde ortalığı karıştırmış olma ihtimali seyirciler tarafından konuşulan bir durum.

Brown, "Elbette Daniel'in Lando'ya daha yakın olmasını ve pilotlarımız arasında sıkı bir takım içi mücadele yaşanmasını istiyoruz."

"Daniel henüz araçta yeterince rahat değil, elimizden gelen her şeyi deniyoruz. Hayal kırıklığı dolu bir diğer hafta sonu daha geride kaldı."

"Monza'daki galibiyet ve birkaç yarış dışında ortaklığımız ne bizim ne de onun beklentilerini karşılamaktan çok uzakta." dedi.

Bu ifadeler Avustralyalı pilotun güçlü bir performans ortaya koyamaması durumunda McLaren'daki geleceğinin tehlike altına gireceği şeklinde yorumlansa da, eleştirileri kabul eden Ricciardo, işleri tersine çevirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Eleştiriler yanlış değil, oldukça doğru. Öncelikle bunu kişisel almıyorum. Cildim bronzlaşmış, güzel ve kalın. Kimse bana kendimden daha sert davranamaz."

"10. veya 12. sıra için mücadele etmek istemiyorum. Şu anda daha çok ayağa kalkmaya ve aracı en iyi şekilde sürmeye uğraştığım bir testten geçiyor gibiyim. Ancak bunun üzerinde oldukça sıkı çalışıyoruz. Takım iyi olmamı istiyor, ben iyi olmak istiyorum ve çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Ricciardo'nun takımla 2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi var, ancak İspanya GP'sinden sonra geleceği hakkında konuşmaların yaz aylarında başlayacağını söylemesi spekülasyonlara yol açtı.

Motorsport.com'un anlaşmasını tamamlayıp tamamlamayacağına yönelik sorusunu yanıtlayan Ricciardo, açıklamalarının yılla ilgili kafa karışıklığından kaynaklandığı konusunda ısrar etti.

Ricciardo, "Her şey oldukça açık. 2023'ün sonuna kadar sözleşmem var. COVID beni mahvetti, bu yüzden yılları karıştırabiliyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

İspanya GP'sine dokuzuncu sıradan başlayan fakat yarış içinde toplam üç sıra kaybederek hafta sonunu puansız kapatan Ricciardo'nun aracını inceleyen takım, birtakım sorunlarla karşılaştı.

Takım her ne kadar detayları açıklamasa da sorun yaratan parçalar Monako'ya getirilmedi, bu nedenle sorunların tekrarlanması beklenmiyor.

Ricciardo, "Araçta belli bir sorun vardı fakat bu hafta sonuna gelirken sorun çözüldü. Yeni bir başlangıç ​​yapıyoruz gibi."

"Nelerden kaçmak istediğimi görebildiğim zamanlar da oluyor, göremediğim zamanlar da oluyor. Sanırım yolunda gitmeyen birkaç şey de oldu, bazı seansları yarıda noktaladık."

"Ancak tüm bunları kenara bırakırsak bile, her zaman araçla %100 uyum sağlamak ve bu iyi turlar atabileceğimi hissetmek benim için biraz zor oldu."

"İyi olduğum bazı yarışlar vardı, ama dürüst olmak gerekirse hala araca alışmaya çalışıyorum. Bundan sonra her yarışta yarım saniye daha hızlı ve harika olacağımı söylemeyi çok isterim ve bunu elde etmek için çalışıyorum. Ama evet, süreç devam ediyor." dedi.