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Formula 1 / Monako GP Haberler

Galeri: Pilotların Monako GP için seçtikleri kask tasarımları

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Monako'da çok özel kask tasarımları var. Gelin bunlara bir bakalım.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Galeri: Pilotların Monako GP için seçtikleri kask tasarımları
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Monako genellikle ihtişamlı yapısı ve geçmişinden ötürü pilotların özel kask tasarımı getirmeyi tercih ettiği pistlerden birisi oldu.

Cuma günkü ilk antrenman seansı öncesinde pilotlardan bazıları, yeni kasklarını tanıttılar.

Leclerc'in kask tasarımı:

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
1/10

Fotoğraf: Ferrari

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
2/10

Fotoğraf: Ferrari

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
3/10

Fotoğraf: Ferrari

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
4/10

Fotoğraf: Ferrari

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
5/10

Fotoğraf: Charles Leclerc

Charles Leclerc, Ferrari with his special Monaco GP helmet
Charles Leclerc, Ferrari with his special Monaco GP helmet
6/10

Fotoğraf: Charles Leclerc

Charles Leclerc, Ferrari with his special Monaco GP helmet
Charles Leclerc, Ferrari with his special Monaco GP helmet
7/10

Fotoğraf: Charles Leclerc

Charles Leclerc, Ferrari with his special Monaco GP helmet
Charles Leclerc, Ferrari with his special Monaco GP helmet
8/10

Fotoğraf: Ferrari

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
9/10

Fotoğraf: Ferrari

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
Helmet of Charles Leclerc, Ferrari
10/10

Fotoğraf: Ferrari

 

Sergio Perez'in kask tasarımı:

Helmet of Sergio Perez, Red Bull Racing
Helmet of Sergio Perez, Red Bull Racing
1/4

Fotoğraf: Sergio Perez

Helmet of Sergio Perez, Red Bull Racing
Helmet of Sergio Perez, Red Bull Racing
2/4

Fotoğraf: Sergio Perez

Helmet of Sergio Perez, Red Bull Racing
Helmet of Sergio Perez, Red Bull Racing
3/4

Fotoğraf: Sergio Perez

Sergio Perez, Red Bull Racing with his special helmet for Monaco GP
Sergio Perez, Red Bull Racing with his special helmet for Monaco GP
4/4

Fotoğraf: Sergio Perez

 

Lando Norris'in kask tasarımı:

Helmet of Lando Norris, McLaren
Helmet of Lando Norris, McLaren
1/3

Fotoğraf: McLaren Racing

Helmet of Lando Norris, McLaren
Helmet of Lando Norris, McLaren
2/3

Fotoğraf: McLaren Racing

Helmet of Lando Norris, McLaren
Helmet of Lando Norris, McLaren
3/3

Fotoğraf: McLaren Racing

 

Lewis Hamilton'ın kask tasarımı:

Helmet of Lewis Hamilton, Mercedes
Helmet of Lewis Hamilton, Mercedes
1/4

Fotoğraf: Lewis Hamilton

Helmet of Lewis Hamilton, Mercedes
Helmet of Lewis Hamilton, Mercedes
2/4

Fotoğraf: Lewis Hamilton

Helmet of Lewis Hamilton, Mercedes
Helmet of Lewis Hamilton, Mercedes
3/4

Fotoğraf: Lewis Hamilton

Helmet of Lewis Hamilton, Mercedes
Helmet of Lewis Hamilton, Mercedes
4/4

Fotoğraf: Lewis Hamilton

 

Pierre Gasly'nin kask tasarımı:

Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri
Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri
1/4

Fotoğraf: Pierre Gasly

Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri
Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri
2/4

Fotoğraf: Pierre Gasly

Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri
Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri
3/4

Fotoğraf: Pierre Gasly

Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri
Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri
4/4

Fotoğraf: Pierre Gasly

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