Galeri: Pilotların Monako GP için seçtikleri kask tasarımları Her yıl olduğu gibi bu yıl da Monako'da çok özel kask tasarımları var. Gelin bunlara bir bakalım.

Ekleyen: Kemal Şengül , Şef Editör Haberi dinle Monako genellikle ihtişamlı yapısı ve geçmişinden ötürü pilotların özel kask tasarımı getirmeyi tercih ettiği pistlerden birisi oldu. Cuma günkü ilk antrenman seansı öncesinde pilotlardan bazıları, yeni kasklarını tanıttılar. Leclerc'in kask tasarımı: Helmet of Charles Leclerc, Ferrari 1 / 10 Fotoğraf: Ferrari Helmet of Charles Leclerc, Ferrari 2 / 10 Fotoğraf: Ferrari Helmet of Charles Leclerc, Ferrari 3 / 10 Fotoğraf: Ferrari Helmet of Charles Leclerc, Ferrari 4 / 10 Fotoğraf: Ferrari Helmet of Charles Leclerc, Ferrari 5 / 10 Fotoğraf: Charles Leclerc Charles Leclerc, Ferrari with his special Monaco GP helmet 6 / 10 Fotoğraf: Charles Leclerc Charles Leclerc, Ferrari with his special Monaco GP helmet 7 / 10 Fotoğraf: Charles Leclerc Charles Leclerc, Ferrari with his special Monaco GP helmet 8 / 10 Fotoğraf: Ferrari Helmet of Charles Leclerc, Ferrari 9 / 10 Fotoğraf: Ferrari Helmet of Charles Leclerc, Ferrari 10 / 10 Fotoğraf: Ferrari Sergio Perez'in kask tasarımı: Helmet of Sergio Perez, Red Bull Racing 1 / 4 Fotoğraf: Sergio Perez Helmet of Sergio Perez, Red Bull Racing 2 / 4 Fotoğraf: Sergio Perez Helmet of Sergio Perez, Red Bull Racing 3 / 4 Fotoğraf: Sergio Perez Sergio Perez, Red Bull Racing with his special helmet for Monaco GP 4 / 4 Fotoğraf: Sergio Perez Lando Norris'in kask tasarımı: Helmet of Lando Norris, McLaren 1 / 3 Fotoğraf: McLaren Racing Helmet of Lando Norris, McLaren 2 / 3 Fotoğraf: McLaren Racing Helmet of Lando Norris, McLaren 3 / 3 Fotoğraf: McLaren Racing Lewis Hamilton'ın kask tasarımı: Helmet of Lewis Hamilton, Mercedes 1 / 4 Fotoğraf: Lewis Hamilton Helmet of Lewis Hamilton, Mercedes 2 / 4 Fotoğraf: Lewis Hamilton Helmet of Lewis Hamilton, Mercedes 3 / 4 Fotoğraf: Lewis Hamilton Helmet of Lewis Hamilton, Mercedes 4 / 4 Fotoğraf: Lewis Hamilton Pierre Gasly'nin kask tasarımı: Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri 1 / 4 Fotoğraf: Pierre Gasly Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri 2 / 4 Fotoğraf: Pierre Gasly Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri 3 / 4 Fotoğraf: Pierre Gasly Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri 4 / 4 Fotoğraf: Pierre Gasly paylaşım Bet here Bet now Bet here Bet now Önceki haber Verstappen: "DRS ile ilgili herhangi bir sorun yaşamamızı beklemiyorum" Sonraki haber Monako GP 1. antrenman: Leclerc, Perez'in 0.039 saniye önünde en hızlısı! paylaşım