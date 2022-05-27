Galeri: Pilotların Monako GP için seçtikleri kask tasarımları
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Monako'da çok özel kask tasarımları var. Gelin bunlara bir bakalım.
Monako genellikle ihtişamlı yapısı ve geçmişinden ötürü pilotların özel kask tasarımı getirmeyi tercih ettiği pistlerden birisi oldu.
Cuma günkü ilk antrenman seansı öncesinde pilotlardan bazıları, yeni kasklarını tanıttılar.
Leclerc'in kask tasarımı:
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Charles Leclerc
Fotoğraf: Charles Leclerc
Fotoğraf: Charles Leclerc
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Sergio Perez'in kask tasarımı:
Fotoğraf: Sergio Perez
Fotoğraf: Sergio Perez
Fotoğraf: Sergio Perez
Fotoğraf: Sergio Perez
Lando Norris'in kask tasarımı:
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Fotoğraf: McLaren Racing
Lewis Hamilton'ın kask tasarımı:
Fotoğraf: Lewis Hamilton
Fotoğraf: Lewis Hamilton
Fotoğraf: Lewis Hamilton
Fotoğraf: Lewis Hamilton
Pierre Gasly'nin kask tasarımı:
Fotoğraf: Pierre Gasly
Fotoğraf: Pierre Gasly
Fotoğraf: Pierre Gasly
Fotoğraf: Pierre Gasly
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