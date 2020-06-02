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Formula 1 / Son dakika

Minardi: "Ferrari, Giovinazzi'ye bir şans vermeliydi"

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Minardi: "Ferrari, Giovinazzi'ye bir şans vermeliydi"
Ekleyen:
, Editör
2 Haz 2020 16:09

Eski Minardi F1 takımının sahibi Ginarcarlo Minardi'ye göre Ferrari, Charles Leclerc'in takım arkadaşı Antonio Giovinazzi olmalıydı.

Ferrari, 2020 yılı sonrasında sözleşmesi sona erecek olan Sebastian Vettel yerine Carlos Sainz'ı getirme kararı almıştı.

Koltuk için Daniel Ricciardo ile Antonio Giovinazzi'nin de ismi geçiyordu. Ancak Ferrari, kendi bünyesinde yer alan İtalyan sürücüyü seçmedi.

Giancarlo Minardi'ye göre Ferrari, Giovinazzi'yi seçmeliydi.

İtalyan takım patronu, “Ferrari’nin takım patronu olsaydım Antonio Giovinazzi’ye İtalyan ruhunu arttırması için bir şans verirdim. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Sainz'la anlaşılması kararını destekliyorum, ancak milliyetçi düşünceler de var."

"On yıl önce Maranello'yu aradım ve genç Carlos'u yarış akademilerine almalarını önerdim. Ben zaten Sainz'i seviyorum."

"Ferrari'nin elinde zaten Charles Leclerc var ve Sainz istikrar katacak, çünkü neredeyse hata yapmayan ve her zaman bitiş çizgisine ulaşanlardan biri."

"Tekrar söylüyorum, şahsen İtalyan Giovinazzi'yi Ferrari'de görmek isterdim, ancak bu kararın nedenlerini anlayabiliyorum." dedi.

Sebastian Vettel hakkında, "Bu yıl Sebastian Vettel'i kontrol etmek çok zor olacak. Mükemmel bir yarışçı olduğunu kanıtlamak isteyecektir. Bu yıl Mattia Binotto'nun yerinde olmak istemezdim!" diyen Minardi, F1 takvimi hakkında ise şunları söyledi: "Avusturya ve Britanya'da iki yarış yapılacak. Elbette bu yılki durumun aşırı olduğunu biliyorum, ancak aynı pistte iki yarış taraftarlar için en iyi seçenek değil. Muhtemelen çok benzer yarışlar göreceğiz. Ancak yeni şartlarda yaşamaya alışmalıyız."

Minardi, ters gridli yarış fikrine ise sert çıktı."

"Bu bir şaka mı? Daha fazla eğlence isteğini anlayabiliyorum, ancak spor bir sirk değil. Sanki İtalyan futbolunda Juventus'un sezona eksi on puanla başlaması gibi bir şey. Burada dikkatli olunması gerekiyor. Unutmayalım ki yarış bir piyango değil. Bir rekabet, bir tutku ve bir teknolojidir."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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