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Formula 1 / Son dakika

F1, pilotlar veya takımlar çekilse dahi yarışı iptal etmeyecek!

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F1, pilotlar veya takımlar çekilse dahi yarışı iptal etmeyecek!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Haz 2020 18:57

Formula 1 CEO'su Chase Carey, herhangi bir pilota veya takım personelin koronavirüs bulaşması ya da takımların yarıştan çekilmesi halinde o yarışın iptal edilmeyeceğini açıkladı.

F1, 2020 sezonunun 5 Temmuz'daki Avusturya Grand Prix'si ile başlayacağını resmen açıklarken, sezonun Avrupa ayağı 8 yarıştan oluşacak.

Sporun yöneticileri, seyahat eden personelin  koronavirüs riskinden korunmasını sağlamak için, 80 sayfanın üzerinde bir rehber dosya hazırladı. Böylelikle F1, iptal edilen Avustralya GP sonrası her ihtimale karşı hazırlık olacak.

F1'in resmi web sitesine konuşan CEO Chase Carey, prosedürlerin tamamen açık olduğunu ve bu yüzden bir sürücü hastalansa veya McLaren'in Avustralya'da yaptığı gibi bir takım yarıştan çekilse dahi o yarışın iptal olmayacağını duyurdu.

“Hastalığı pozitif olan bir kişi yarışın iptaline yol açmayacak. Takımları prosedürleri uygulamaya teşvik ediyoruz. Böylece bir kişi karantinaya alınacaksa, o kişiyi bir otelde karantinaya alıp, yerine başka bir ismi geçirme imkanına sahip olacağız."

“Konuşmak ve üzerinde çalışmak zorunda olduğumuz bazı şeyler elbette var. Her birine çözüm bulamayacak kadar 'Eğer şöyle olursa, böyle olursa' şeklinde durumlar var, ancak yarışamayan bir takım varsa, bu yarışın iptal edilmesine sebep olmayacak. Burada oturup sonuçlarının ne olacağını konuşabileceğimizi sanmıyorum. Ancak enfekte bulmamız halinde, bunun yarışın iptal edilmesine yol açmayacağına dair bazı prosedürümüz olacak. Bir sürücü enfekte olmuşsa, takımların elinde yedek sürücüler olacak."

“Güvenli bir ortam sağlamak ve her türlü sorunu yönetmek için gerekli prosedürlere, uzmanlığa ve yeteneklere sahip olduğumuzdan emin olmasaydık o zaman hareket geçmezdik."

Carey ayrıca F1 ve FIA'nın yarışları devam ettirebilmek için takip edeceği yolu da açıkladı.

“FIA ​​bu süreçte kesinlikle muazzam miktarda takdiri hak ediyor. Bu süreçte pek çok açıdan sağlık ve güvenlik konularında lider oldular. Aynı zamanda bir dizi dış uzmanla çalıştık."

"Titiz bir kurallar dizisi var, muhtemelen bu noktada 80-90 sayfaya yakın. Bu da oraya nasıl seyahat ettiğinizden, oradaki otellerde kalmanın süreçlerine kadar her şeyi içeriyor; mesela pistte var olan süreçler, yemekler, tuvalete gidiş, pistler ve test süreçleri arasındaki kesinti gibi şeyler de buna dahil."

“Oraya gitmeden önce test yapacağız, sonrasında iki günde bir test olacak. Bir enfeksiyon bulursak süreçleri olacak. Virüs olasılı olduğunun farkındayız, bu yüzden pozitif bir enfeksiyon bulursak uygun şekilde başa çıkmaya hazırız."

F1 motor sporları şefi Ross Brawn, yerel toplumdan tecrit edildiğinden emin olmak için yarışlarda bir tür 'biyosfer" olacağını belirtmiş.

Carey, virüsün yayılma riskini en aza indirmek için her şeyin yapıldığına açıkladı.

“Pek çok yönden, charter uçaklarıyla seyahat etmeye başladığımız andan itibaren bir balonun içinde yaşamak gibi olacak. Otellere kontrollü ulaşım olacak. Aynı zamanda otellerden piste ileri ve geri şekliden kontrollü ulaşım olacak."

“Dürüst olmak gerekirse zaman zaman bir takımdaki her kişi arasında iki metreye sahip olamayacağımızın farkındayız. Bir araç pite geldiğinde ve dört lastiği değiştirmek zorunda kaldığınızda, her kişi arasında iki metre olmayacak. Tüm bu riskleri mümkün olan en kısa sürede yönetmek için gerekli prosedürlere sahip olduğumuzdan emin olmalıyız.”

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Editör Jon Noble

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