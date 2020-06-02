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Resmi: Formula 1, 2020 Avrupa takvimini açıkladı!

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Resmi: Formula 1, 2020 Avrupa takvimini açıkladı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Haz 2020 09:12

Formula 1 yönetimi, Motorsport.com'un daha önce açıkladığı üzere 2020 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'da başlayacağını duyurdu.

Formula 1 yönetimi, sekiz yarışlık bir Avrupa takvimi belirlemiş durumda ve sezon 5 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak.

Plana göre Avusturya ve Britanya'da iki yarış düzenlenecek. Avusturya'daki ilk yarıştan bir hafta sonra 12 Temmuz'da yine Red Bull Ring'de (Avusturya) bir yarış daha yapılacak.

Normalde Avusturya'dan sonra Britanya yarışı yapılacaktı ancak ülkedeki karantina durumu nedeniyle Britanya'nın Ağustos ayına alınmasına karar verildi.

Açıklanan takvime bakıldığında 19 Temmuz'da, yani Avusturya'daki ikinci yarıştan bir hafta sonra Macaristan GP yapılacak. Böylece üç haftada üç F1 yarışı gerçekleşecek.

Macaristan GP'den sonra iki haftalık bir ara olacak ve 2 Ağustos'ta sezon Silverstone'da devam edecek. Bir hafta sonra (9 Ağustos) yine aynı pistte ikinci bir Britanya GP daha yapılacak.

Britanya'dan hemen sonra takımlar Barcelona pistine gidecekler ve 16 Ağustos'ta İspanya GP gerçekleşecek.

Sonrasında iki haftalık bir ara olacak ve 30 Ağustos'ta Belçika GP 6 Eylül'de ise İtalya GP yapılacak. Böylelikle F1, Avrupa'da toplam sekiz yarış gerçekleştirecek.

Formula 1 yönetiminden yapılan açıklamada, takvimin geri kalanının mevcut COVID-19 durumu nedeniyle önümüzdeki haftalarda açıklanacağı duyuruldu.

Açıklamada bir kez daha 15-18 yarışlık bir takvime sahip olacakları vurgusu yapılırken, sezonu Aralık ayında tamamlamayı planladıklarına yer verildi.

Ayrıca açıklamada, "Daha önce açıklandığı üzere şu anda ilk yarışların seyircisiz olmasını bekliyoruz. Ancak şartlar güvenli olduğu takdirde, taraftarlarımızın yeniden yarışlara katılabilmelerini umuyoruz." ifadelerine yer verildi. Bu, ilk yarışların seyircisiz yapılacağı anlamına geliyor.

Chase Carey de, "Şu anda sezonun taraftarlar olmadan başlamasını beklerken, önümüzdeki aylarda durumun güvenli olmasıyla birlikte tekrar yarışlara katılmalarına izin vermeyi umuyoruz. Ama yine de Formula 1'in dönüşünün dünyadaki tüm F1 fanları için hoş bir destek olacağını düşünüyoruz." dedi.

2020 F1 Avrupa takvimi:

Tarih Yer
5 Temmuz Red Bull Ring, Avusturya
12 Temmuz Red Bull Ring, Avusturya
19 Temmuz Hungaroring, Macaristan
2 Ağustos Silverstone, Britanya
9 Ağustos Silverstone, Britanya
16 Ağustos Barcelona, İspanya
30 Ağustos Spa, Belçika
6 Eylül Monza, İtalya
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Editör Adam Cooper

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