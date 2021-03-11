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Formula 1 / Son dakika

Mick Schumacher'in takıma gelişi Haas mekanikerlerini duygulandırmış

Ekleyen:
, Editör

Haas takım patronu Gunther Steiner, Mick Schumacher'in Haas'a geleceğinin açıklanmasının ardından takım içerisindeki atmosferin çok duygusallaştığını dile getirdi.

Mick Schumacher'in takıma gelişi Haas mekanikerlerini duygulandırmış

Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher, çalıştığı takımlardaki mekanikerlerle, genelde çok iyi geçinen isimlerden bir tanesiydi.

Ekibine çok önem veren Schumacher'in oğlu Mick, yeni sezonda Haas'la F1'e adım atacak ve Amerikalı ekipte daha önce Michael ile çalışmış kişiler var.

Haas patronu Gunther Steiner şöyle konuştu: "Takım içerisinde Ferrari'de Michael ile zaten çalışmış olan bazı mekanikerler var."

"Mick'in bize katılacağını duyduklarında çok duygulandılar hatta ağladılar. Haberi aldıklarında muazzam mutlu oldular, takımdaki çocukların yaşadığı duygular çılgıncaydı."

"İçlerinden biri bana o kadar sıkı sarıldı ki, kendi kendime 'şu anda ona tam olarak ne oluyor?' diye düşündüm."

Mick, yeni sezonda babasının ilk yarışından tam 30 yıl sonra ilk yarışına çıkmış olacak ve son derece heyecanlı olduğunu gizlemiyor.

Mick, "Artık 20 Formula 1 pilotundan birisi olmam harika. Çocukluğumdam beri bunun hayalini kuruyorum ve şimdi bunu başarmış olmak harika hissettiriyor. Tabii ki duygusal ve keyifli bir an. Babam ilk yarışına 30 yıl önce çıkmıştı. Bu, ilk yarışımı daha da duygusal ve keyifli yapıyor."

"Testler yaklaşıyor ve benim için en önemli öncelik araç içerisinde kendimi rahat hissetmem olacak. Sonrasında takımla çalışmaya ve aracın pistte nasıl davrandığını anlamaya çalışacağım. Bunlar kendim için belirlediğim hedefler, bunlara bakmak için test yapmam gerekiyor. Her şeye rağmen ilk yarış için sabırsızlanıyorum."

"Geçen yılki Abu Dhabi GP hafta sonunda takımla vakit geçirdiğim için mutluyum. Beni çok hoş karşılamışlardı ve açıkçası yeni bir takıma katılmak her zaman güzel bir şeydir. Seyahat kısıtlamaları yüzünden çok zorlandım çünkü şahsen, takımla vakit geçirmeyi seviyorum ve durum benim için zordu. Uzun protokoller sonucunda İngiltere'ye girdim ve koltuk ayarı yapabilmek adına her şeyi denedim."

"Çok sayıda çevrimiçi toplantı yaptık ve takım, yapılması gereken şeylerin bir listesini oluşturdu. Biz de bunun üzerinden geçtik. Şimdi %100 hazırım." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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