Teknik analiz: Williams FW43B

Dikkat çekici olan yerlerden birisi, 2021 kural değişikliklerine paralel olarak değişiklik yapılan ön kanattı.

Ön kanadın ana planyası yine ikiye ayrılmıştı ve iki parçanın da ön kanadın nötr yani orta bölümüne bağlandığı kısımda kıvrımlar vardı. Bu kıvrımlar, o bölgede Y250 girdabını oluşturmak için kullanılıyor.

Williams FW43B detayı Fotoğraf: Williams

Ön kanadın diğer planyalarının uç kısımlarının şekli de ön tarafta oluşturulan girdabın yönlendirilmesine yardımcı olacak şekilde değiştirilmiş.

Sidepod deflektör kanatları, geçen seneki tasarımın DNA'sını taşıyor. Geçen sene sidepodun üzerinden paralel bir şekilde kenara açılan kanatlar deflektör yani dikey kanatla birleşmiyordu ancak bu seneki paralel kanatlar, sidepod omzundan deflektör kanatla birleşiyor.

Williams FW43B detayı Fotoğraf: Williams

Deflektör bölgesi yine üç parçaya ayrılmış durumda ancak bu sene bu parçalar doğrudan aşağıya bağlanmış. Böylece geçen seneki L şeklindeki kuyruk ortadan kalkmış.

Williams, FW43'te sidepodun arka kısmında tabana doğru inen rampa tasarımını kullanmıştı. Takım FW43B'de bu bölümde güncelleme yapmış ve geçen seneki rampalı tasarımı daha agresif hale getirmiş. Rampalı kısmın iç tarafında yine radyatörler yer alıyor ancak, Mercedes-AMG F1 M12 E güç ünitesi paketlemesinin soğutma ihtiyaçlarının değişmesi sayesinde bu bölüm, geçen seneye göre incelmiş.

Williams FW43B Fotoğraf: Williams

Sidepodun eğimli bölümü, yeni daralan bölümle ilişkili kayıpların bir kısmını azaltmaya yardımcı olması gereken bir noktada zeminle buluşturulmuş. Bu, aynı zamanda yukarıdaki yüksek belli soğutma çıkışı ile desteklenerek kola şişesi bölgesine hava akışının yönlendirilmesine yardımcı olacak.

Render çizimlerinde, sidepodun üstünde halonun arka tarafında soğutma çıkışlarının olduğunu gösteriyor. Ancak bu panel genelde değiştirilebiliyor ve pist gereksinimlerine göre bu bölümde yarık kullanılıyor. Williams aracındaki bu kanalın sezon boyunca kullanılabileceği düşünülüyor.

Williams aracında diğer Mercedes motorlu araçlardan ayrışan bölüm motor kapağı bölümü. Mercedes ve Aston Martin'de bu bölümde çok az şişkinlikler varken Williams FW43B'nin motor kapağı bölümü genel olarak diğerlerinden daha şişkin.

Williams FW43B Fotoğraf: Williams

Çizimlerde gösterilen zeminin, arka tekerleklerin önüne doğu uzanan bölümünde kurallara uygun bir şekilde çapraz kesik ve en köşede küçük bir kanatçık ve iç tarafta daha büyük bir kavisli dikey içeriyor. Her ikisi, difüzörün yanındaki kanala akışı sağlamak için bir toplayıcı görevi görüyor.

Bu bölümdeki kanalın içerisinde birkaç kanatçık bulunuyor. Bu kanatçıklar yeni değiller ancak difüzöre giden hava akışına yardımcı olacak şekilde düzenlenmişler.

Williams FW43B detayı Fotoğraf: Williams

Arka kanat kenar plakasının üst uç kısmında incelme bulunuyor. Bu sayede kenar plakasının üstüne yukarı yönlü yüzey kanatçıkları eklenmiş. Bu kanatçıkların kanat üzerinde oluşturulan girdapta yardımcı olması bekleniyor.

Bu tarz tasarımı ilk defa görmüyoruz. Daha önce aynı bölgede Aston Martin'de de benzer tasarımı görmüştük. Bu açıdan diğer takımlarda da benzer tasarımları görmek sürpriz olmak.