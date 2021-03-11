Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
198 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
254 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
269 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
275 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Mazepin agresif sürüş stilini F1'e taşıyacağından şüpheli
Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Williams FW43B

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Williams'ın 2021 F1 aracı FW43B açık bir şekilde geçen seneki aracın izlerini taşıyor ve lansmanda, bilgisayar çizimiyle gösterilen araçta yer alan birçok bölüm, geçen seneki tasarımların aynısıydı. Buna rağmen yine de bazı dikkat çekici farklılıklar vardı.

Teknik analiz: Williams FW43B

Dikkat çekici olan yerlerden birisi, 2021 kural değişikliklerine paralel olarak değişiklik yapılan ön kanattı.

Ön kanadın ana planyası yine ikiye ayrılmıştı ve iki parçanın da ön kanadın nötr yani orta bölümüne bağlandığı kısımda kıvrımlar vardı. Bu kıvrımlar, o bölgede Y250 girdabını oluşturmak için kullanılıyor.

Williams FW43B detayı

Williams FW43B detayı

Fotoğraf: Williams

Ön kanadın diğer planyalarının uç kısımlarının şekli de ön tarafta oluşturulan girdabın yönlendirilmesine yardımcı olacak şekilde değiştirilmiş.

Sidepod deflektör kanatları, geçen seneki tasarımın DNA'sını taşıyor. Geçen sene sidepodun üzerinden paralel bir şekilde kenara açılan kanatlar deflektör yani dikey kanatla birleşmiyordu ancak bu seneki paralel kanatlar, sidepod omzundan deflektör kanatla birleşiyor.

Williams FW43B detayı

Williams FW43B detayı

Fotoğraf: Williams

Deflektör bölgesi yine üç parçaya ayrılmış durumda ancak bu sene bu parçalar doğrudan aşağıya bağlanmış. Böylece geçen seneki L şeklindeki kuyruk ortadan kalkmış.

Williams, FW43'te sidepodun arka kısmında tabana doğru inen rampa tasarımını kullanmıştı. Takım FW43B'de bu bölümde güncelleme yapmış ve geçen seneki rampalı tasarımı daha agresif hale getirmiş. Rampalı kısmın iç tarafında yine radyatörler yer alıyor ancak, Mercedes-AMG F1 M12 E güç ünitesi paketlemesinin soğutma ihtiyaçlarının değişmesi sayesinde bu bölüm, geçen seneye göre incelmiş.

Williams FW43B

Williams FW43B

Fotoğraf: Williams

Sidepodun eğimli bölümü, yeni daralan bölümle ilişkili kayıpların bir kısmını azaltmaya yardımcı olması gereken bir noktada zeminle buluşturulmuş. Bu, aynı zamanda yukarıdaki yüksek belli soğutma çıkışı ile desteklenerek kola şişesi bölgesine hava akışının yönlendirilmesine yardımcı olacak.

Render çizimlerinde, sidepodun üstünde halonun arka tarafında soğutma çıkışlarının olduğunu gösteriyor. Ancak bu panel genelde değiştirilebiliyor ve pist gereksinimlerine göre bu bölümde yarık kullanılıyor. Williams aracındaki bu kanalın sezon boyunca kullanılabileceği düşünülüyor.

Williams aracında diğer Mercedes motorlu araçlardan ayrışan bölüm motor kapağı bölümü. Mercedes ve Aston Martin'de bu bölümde çok az şişkinlikler varken Williams FW43B'nin motor kapağı bölümü genel olarak diğerlerinden daha şişkin.

Williams FW43B

Williams FW43B

Fotoğraf: Williams

Çizimlerde gösterilen zeminin, arka tekerleklerin önüne doğu uzanan bölümünde kurallara uygun bir şekilde çapraz kesik ve en köşede küçük bir kanatçık ve iç tarafta daha büyük bir kavisli dikey içeriyor. Her ikisi, difüzörün yanındaki kanala akışı sağlamak için bir toplayıcı görevi görüyor.

Bu bölümdeki kanalın içerisinde birkaç kanatçık bulunuyor. Bu kanatçıklar yeni değiller ancak difüzöre giden hava akışına yardımcı olacak şekilde düzenlenmişler.

Williams FW43B detayı

Williams FW43B detayı

Fotoğraf: Williams

Arka kanat kenar plakasının üst uç kısmında incelme bulunuyor. Bu sayede kenar plakasının üstüne yukarı yönlü yüzey kanatçıkları eklenmiş. Bu kanatçıkların kanat üzerinde oluşturulan girdapta yardımcı olması bekleniyor.

Bu tarz tasarımı ilk defa görmüyoruz. Daha önce aynı bölgede Aston Martin'de de benzer tasarımı görmüştük. Bu açıdan diğer takımlarda da benzer tasarımları görmek sürpriz olmak.

paylaşım
yorumlar
Mazepin agresif sürüş stilini F1'e taşıyacağından şüpheli

Önceki haber

Mazepin agresif sürüş stilini F1'e taşıyacağından şüpheli
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Matt Somerfield

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, Haas ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!

2s
2
Formula 1

Teknik analiz: Ferrari SF21

18s
3
Formula 1

Verstappen, RB16B'de geçen yıla göre "farklı" hissediyor

4s
4
Formula 1

Teknik analiz: Williams FW43B

20 dk
5
Formula 1

Mazepin agresif sürüş stilini F1'e taşıyacağından şüpheli

1s
Son Haberler
Teknik analiz: Williams FW43B
F1

Teknik analiz: Williams FW43B

20dk
Mazepin agresif sürüş stilini F1'e taşıyacağından şüpheli
F1

Mazepin agresif sürüş stilini F1'e taşıyacağından şüpheli

1s
Norris: ‘’Hamilton sekizinci şampiyonluğundan sonra spordan ayrılabilir’’
F1

Norris: ‘’Hamilton sekizinci şampiyonluğundan sonra spordan ayrılabilir’’

1s
Ferrari, Haas ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!
F1

Ferrari, Haas ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!

2s
Silverstone, sprint yarışlarından birine ev sahipliği yapacak
F1

Silverstone, sprint yarışlarından birine ev sahipliği yapacak

2s
Son Videolar
Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim! 03:07
Formula 1
2s

Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim!

Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc'in SF21 hakkındaki fikirleri 01:16
Formula 1
3s

Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc'in SF21 hakkındaki fikirleri

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları 03:11
Formula 1
10 Mar 2021

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları

Gümüş Oklar'ın Hikayesi: Mercedes W10 03:41
Formula 1
8 Mar 2021

Gümüş Oklar'ın Hikayesi: Mercedes W10

Toto Wolff, 2021 sonunda pilotları olmaması ihtimalini değerlendirdi 02:03
Formula 1
7 Mar 2021

Toto Wolff, 2021 sonunda pilotları olmaması ihtimalini değerlendirdi

Matt Somerfield More from
Matt Somerfield
Teknik analiz: Mercedes W12
Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Mercedes W12

AlphaTauri'nin gizlemeye çalıştığı değişiklikler
Formula 1 / Analiz

AlphaTauri'nin gizlemeye çalıştığı değişiklikler

Tırtıklı ayna bağlantısı, Mercedes’in en son yeniliği olabilir
Formula 1 / Analiz

Tırtıklı ayna bağlantısı, Mercedes’in en son yeniliği olabilir

More from
Williams
Williams "sponsorluk parasının son kuruşu için" marka adını zedelemeyecek
Formula 1 / Son dakika

Williams "sponsorluk parasının son kuruşu için" marka adını zedelemeyecek

Capito, Williams'ın McLaren gibi yeniden yükselişe geçebileceğine inanıyor
Formula 1 / Son dakika

Capito, Williams'ın McLaren gibi yeniden yükselişe geçebileceğine inanıyor

Williams, 2021'de "görünmeyen kısımlarda" değişiklikler yapmış Williams lansmanı
Formula 1 / Son dakika

Williams, 2021'de "görünmeyen kısımlarda" değişiklikler yapmış

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, Haas ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Haas ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!

Teknik analiz: Ferrari SF21
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Ferrari SF21

Verstappen, RB16B'de geçen yıla göre "farklı" hissediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, RB16B'de geçen yıla göre "farklı" hissediyor

Teknik analiz: Williams FW43B
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Williams FW43B

Mazepin agresif sürüş stilini F1'e taşıyacağından şüpheli
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin agresif sürüş stilini F1'e taşıyacağından şüpheli

Ferrari: "En büyük değişim arka kısımda oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "En büyük değişim arka kısımda oldu"

Aston Martin ve AlphaTauri'nin test programı belli oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin ve AlphaTauri'nin test programı belli oldu

Silverstone, sprint yarışlarından birine ev sahipliği yapacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Silverstone, sprint yarışlarından birine ev sahipliği yapacak

Son Haberler

Teknik analiz: Williams FW43B
F1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Williams FW43B

Mazepin agresif sürüş stilini F1'e taşıyacağından şüpheli
F1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin agresif sürüş stilini F1'e taşıyacağından şüpheli

Norris: ‘’Hamilton sekizinci şampiyonluğundan sonra spordan ayrılabilir’’
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris: ‘’Hamilton sekizinci şampiyonluğundan sonra spordan ayrılabilir’’

Ferrari, Haas ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Haas ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.