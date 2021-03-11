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Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "F1'de ırkçılık sorunu yok"

Ekleyen:
, Editör

Formula 1'in yeni CEO'su Stefano Domenicali, sporda herhangi bir ırkçılık probleminin bulunmadığını, ancak Formula 1'in herkese ulaşılabilir olması gerektiğini söyledi.

Domenicali: "F1'de ırkçılık sorunu yok"

2020 yılının sonunda görevden ayrılan Chase Carey'in yerine getirilen Stefano Domenicali, sporu iyi tanıyan biri olmasının yanında, Lamborghini'nin de CEO'luğunu yapan biri olması nedeniyle görevine hakim birisi olacak.

Domenicali'nin F1'de bulunmadığı dönemde pek çok şey değişti. En son 2013'te Scuderia Ferrari'nin takım patronu olarak görev alan Domenicali'nin gidişinden beri sporda hem teknik hem de sosyal anlamda pek çok değişim ortaya çıktı.

Hibrit motorlara geçiş yapılan bu dönemde teknik kurallar birden fazla kez değiştirildi ve 2017'de Liberty Media'nın sporu satın almasıyla beraber sporun pazarlanışı, daha farklı bir şekilde büyümeye başladı.

2020'de COVID-19 pandemisi tüm dünyada etkisini gösterdiği sırada, Amerika Birleşik Devletleri'nden kötü haberler gelmeye başladı. Bu kötü haberler ise ülkede hâlâ etkisini gösteren ırkçılıkla alakalıydı.

25 Mayıs tarihinde Afro-Amerikalı George Floyd'un, polis memurları tarafından feci bir şekilde katledilmesinin ardından tüm dünyada ırkçılığa karşı hareket etkisini gösterdi. Formula 1 de bu harekete, "We Race As One" hareketi ile destek verdi.

2020 sezonu boyunca takımlar ve sürücüler, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadeleye çeşitli şekilde destek verdi. F1 yönetimi ise, beyaz erkekler tarafından domine edilen bir spor tarihi göz önüne alındığında, sporun herkese açık olması ve çeşitli olması konusunda çalışmalara başladı.

Yeni CEO Domenicali ise, DailyMail ile yaptığı röportajda bu konuya değindi. Domenicali'ye göre F1'de bir ırkçılık sorunu bulunmamakta.

Domenicali'nin konu hakkındaki açıklamaları şu şekilde: "Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. En azından bireysel deneyimimden böyle bir şey olduğunu görmedim; böyle bir şeyi de başkasına yapmadım."

"Formula 1, Dünya'nın çeşitli noktalarında ortaya çıktı - Avrupa'da - ancak başka yerlere de yayılmayı başardı ve spordaki kültürel büyüme devam ediyor. Bu da bir değerdir, bir kazançtır."

"1991'de Ferrari'ye katıldığımda takımın %99.9'u İtalyan'dı. Daha sonradan aramıza İngiltere, Fransa, Japonya, İsviçre ve Almanya'dan insanlar katıldı - kültür olarak çeşitlilik sağlandı, birbirinden farklı kültüre sahip insanların birbirini tanıma şansı ortaya çıktı."

 

2016 yılında, o zaman da polis şiddetine tepki çekmek amacıyla, NFL'de San Francisco 49ers takımının oyun kurucusu olan Colin Kaepernick, Amerikan marşının okunduğu sırada dizlerinin üzerine çöktü.

Bu hareketinden dolayı ligden atılan Kaepernick, belki de Muhammed Ali'den beri - her ne kadar kendi alanında, onun gibi büyük başarılara sahip olmamış olsa da - en etkili sporcu aktivist oldu.

"Black Lives Matter" hareketine ve ırkçılığa karşı harekete destek veren F1 pilotları ise, yarış öncesinde 1 dakika boyunca - gerek diz çökerek, gerek ayakta durarak - ırkçılığı protesto ettiler.

Domenicali ise Formula 1'in ırkçılık karşıtı politikasına destek vermesi gerektiğini, ancak bunun herkese uygun bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

"Diz üzerine çökmek, diz üstünde durmak - bu tür şeyler dünyada farklı anlamlara sahip olabilir. Bu hareketin, herkese karşı saygılı olduğu bir konumda, inandırıcı bir anlama sahip olunduğunda, doğru hareketlerle anlatılması önemli."

"Ben de diz çökme olayını sürücülerle tartışmak istiyorum. Tek bir harekete bağlı kalmak istemiyoruz. Yarışlardan önce büyük bir platform var ve bunu da politik yönde kullanmak istemiyoruz."

"Bunu, dünya ve Formula 1 için önemli olan değerleri anlatmak için kullanmak istiyoruz."

"Üniversite diploması alabilecek durumu olmayan, Formula 1'e girme şansı olmayan insanlara yardım edip onlara burslar vermek ve sporu herkese açmak istiyoruz, üst makamlara daha fazla kadın çalışan almak istiyoruz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Efe Kahya

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