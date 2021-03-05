Schumacher: ''Bu soyadına sahip olmaktan dolayı mutluyum''

F2 Şampiyonu Mick Schumacher, 2021 yılında Formula 1’deki ilk sezonuna başlayarak spora Schumacher adını geri getirecek.

Bu sezon Haas’la anlaşma imzalayan ve takım adına yarışacak olan Schumacher, yeni sezon Bahreyn’de başlamadan önce, Motorsport.com'un sorularına yanıt verdi.

Formula 3’te ve Formula 2’de ikişer sezonun ve iki dünya şampiyonluğunun ardından, Formula 1’de yarışacağı ilk sezonunu geçirecek Alman pilota, odaklanması gereken alanlar sorulduğunda Mick, ‘’Genel olarak, zayıflıklarımdansa, güçlü olduğum alanlar hakkında konuşmayı sevdiğimi söyleyebilirim. Bence herkes bunu yapmayı sever. Yarış yeteneğim iyi.’’

‘’Takımla olan ilişkim de olumlu yönde. Takımla hızlı şekilde ilişki kurabildiğim için çok mutluyum. Her yönden gelişmeye çalışıyorum. Bu asıl olarak yapmak istediğim şey. Bunun için çok çalışıyorum ve sahip olduğum her şeyi vereceğim.’’

Şu ana kadar, spordaki ikinci yıllarında, ilk yılına kıyasla daha iyi performans göstermesiyle ilgili soru sorulduğunda, genç pilot şu yanıtı verdi: ‘’Yani bu ilk yıl bittiğinde veya ikinci yıl başladığında, cevap vermesi daha kolay olacak bir soru.’’

‘’Amacım kesinlikle yıl boyunca her durumda şansımı zorlamak ve gelişmeye çalışmak. Bu yıl iyi bir iş çıkarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.’’

Yeni sezona nasıl güçlü başlayabileceği sorulduğunda, ’’Bence birkaç farklı etken var, benim için birincisi, uzun zamandır yaptığım şey olan takımla bağ kurmayı istemek. Bu gerçekten istediğim ve amaçladığım bir şey ve bundan mutluyum. Temelde bu güçlü bir yön. Zihinsel açıdan her durumda, olabildiğimiz kadar güçlü olmak da çok önemli. Sezona yüksek başlamak ve geçen yıllarda öğrendiklerimi de yanımda getirmek, iyi bir performans göstermemiz için gerekli.’’ dedi.

Soyadınının üzerinde baskı oluşturmadığını belirten pilot, soyadının kendisine motivasyon verdiğini söyledi.

‘’Bunun hiçbir zaman bir baskı olduğunu söylemedim ve hiç de söylemeyeceğime eminim çünkü bu soyadını taşımaktan ve Formula 1’e geri getirmekten dolayı çok mutluyum. Bu soyadına sahip olmaktan dolayı mutluyum. Bu bana motivasyon veriyor ve böylece her zaman çalışabileceğim kadar çalışacağım.’’

Aynı zamanda Jock Clear’la konuşmasından da bahseden Mick, ‘’Jock Clear’la geçtiğimiz birkaç sene boyunca çok konuşuyordum. Onunla çalışmaya ilk defa 2014 yılında başladım. Onunla bir simülasyon seansı yapmıştık, bu çok eğlenceliydi.’’

‘’Babamın, diğer sürücülere kıyasla, yaptığı iş hakkında konuştuk. Aramızda farklı konuşmalar ve farklı tartışmalar geçti. Bu çok ilginçti. Birçok not aldım bu sene onunla çalışmaya daha da heyecanlıyım.’'

Alman pilot aynı zamanda bu sezon Ferrari’yle olan çalışmalarının da devam edeceğini ekledi.

Görüldüğü üzere, simülasyon sürüşleri ve FDA aktiviteleri gibi yaptığımız farklı şeyler var. Ancak Ferrari ekibiyle çalışıyorum. Bağlantımız hâlâ var ve ben hâlâ bir Ferrari Sürücü Akademisi sürücüsüyüm. F1’deki ilk sezonumda desteğe sahip olacak olmak harika.