Williams: "Button her konuda bize yardımcı olacak"

2016 sezonunun ardından F1'den ayrılan Jenson Button, 2018 yılında Japon serisi Super GT'ye katılmıştı. 2018'de Honda Team Kunimitsu ile şampiyonluğu alan Button, 2019 sezonunun ardından Japon serisinden de ayrıldı.

Bu sırada Button, 2018'de yapılan Le Mans 24 Saat'e ve 2018-19 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na SMP Racing ile katılmıştı, ancak İngiliz pilot takım ile sadece bir podyum yakalamıştı.

2020'de Sky Sports muhabiri olarak F1 padoğunda yer alan Button, 2021 yılında kendi takımı olan JBXE ile Extreme E'de mücadele edecek. Button aynı zamanda DTM'de de takım sahibi olacak.

Tüm bu görevlerinin yanında Button, Williams'da 2021 yılından itibaren baş danışman olarak görev almaya başlayacak.

Konu hakkında konuşan Williams takım patronu Simon Roberts şunları söyledi: "COVID durumu nedeniyle Jenson buraya gelemedi, ancak tabii ki de kendisiyle iletişim içerisindeyiz."

"Kendisi de bizi, pek çok yönden destekledi - şu anda da sadece F1 işletme bakış açısına, yönetime ve üst yönetime destek verdi."

"Ancak yarışmaya başladığımızda ve biraz yoğunluğu azaldığında, gelip bize yardım edecek. Onun eski yarış mühendislerinden biri hâlâ bizimle beraber, bu nedenle iyi bir ilişki bulunmakta."

"Biz de onu garajımızda görmeyi, detaylara biraz dahil etmeye ve yaptığı en iyi şeyi görmeyi dört gözle bekliyoruz - bizimle konuşmasını, fikirler için bir öneride bulunmasını ve deneyimlerini bizimle paylaşmasını."

"Ve eminim ki sürücüler de ondan pek çok güzel şey duyacaktır, hatta geçmişte yaşadığı birkaç (F1) savaş hikayesi bile duyabilirler!"

Williams CEO'su Jost Capito ise konu hakkında şunları söyledi: "Eklenecek çok fazla şey yok, Simon her şeyden bahsetti. Simon da ben de, Jenson ile geçmişte beraber çalıştık, onunla iyi bir iletişime sahibiz ve aslında o bizim bir arkadaşımız gibi oldu."

"Onu kadromuza dahil etmek inanılmaz bir şey - Jenson'ı işe alma konusunda hepimiz gerçekten çok istekliydik. Çoktan onunla birkaç telefon görüşmesi, video görüşmesi yaptım ve onun gibi birinin, deneyimlerini paylaşması ve bakış açısını getirmesi çok güzel bir şey."

"Onun takımımızda olması inanılmaz bir olay, sadece oturup sohbet etmek ve ikinci bir fikir alma konusunda bile bize büyük bir yardım sağlıyor - aynı zamanda o, çok profesyonel biri. O, bir dünya şampiyonu oldu, pek çok farklı yarış serisinde yer aldı ve motor sporlarının önemli bir uzmanı."

"Jenson gibi bir egzersiz arkadaşınızın olması çok güzel bir şey. Sadece benim için değil, hepimiz için çok güzel bir şey."

2015 yılında, Mercedes ile yollarını ayırdıktan sonra Honda'ya geçiş yaparak bir fabrika motoru ile yola devam eden McLaren, Honda motorunun eksileri nedeniyle tarihinin en kötü sezonlarını geride bırakmıştı.

2017'nin sonunda Honda ile yolları ayıran McLaren, 2018'de Renault ile anlaşmıştı ve takım, özellikle 2019 yılından itibaren büyük bir yükseliş sergiledi. 2015'te tarihin en kötü sezonlarından birini geçirerek en yavaş ikinci arabaya sahip olan McLaren, 2020 yılında markalar şampiyonasını üçüncü sırada tamamladı.

Williams ise son üç sezondur son sırada yer alan takım oldu. McLaren'in başarısını, kendilerinin yapıp yapamayacağı sorusunu yanıtlayan eski McLaren ve yeni Williams CEO'su Capito, "Bence McLaren son birkaç senede çok iyi bir iş yaptı."

"Bunu yapamamız için bir sebep yok, cevap çok kısa, bizim de aynısını yapamamamız için bir sebep yok. Her şeyi yerine oturttuk ve aynısını biz de yapabiliriz."

"Bir zamanlama vermek ve bunun iki, üç veya dört sene içerisinde olacağını söylemek imkansız. Ancak en azından McLaren'in yaptığı sürede bizim de bunu yapabileceğimiz konusunda takımımıza oldukça güveniyorum." dedi.