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Formula 1 / Son dakika

FIA, Grosjean'ın Bahreyn kazasıyla alakalı soruşturmayı tamamladı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

FIA, Romain Grosjean'ın 2020 Bahreyn GP'de yaşadığı kaza ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Kazada neyin büyük patlamaya sebep olduğu açıklanırken, güvenlik önlemlerinin arttırılması için öneriler yapıldı.

FIA, Grosjean'ın Bahreyn kazasıyla alakalı soruşturmayı tamamladı

Haas pilotu Grosjean, Bahreyn GP'nin ilk turunda büyük bir kazaya karışmıştı. 3. virajdan çıkışta temas yaşayan ve bariyerlere vuran Grosjean'ın şasisi ikiye ayrıldı. Monokokun ön kısmı bariyerlerin arasından arka tarafa geçerken arka taraf pist tarafında kaldı.

Bu olayın ardından büyük bir alev topu oldu. Buna rağmen Grosjean, aracından büyük yara almadan kendi başına çıkmayı başardı. Yaşananların ardından FIA, kazayla alakalı detaylı bir soruşturma yapacağını duyurmuştu ve bugün o soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Güç ünitesi bölümünün yaşam hücresinden ayrıldığı büyük kazada, araç çok ciddi hasar aldı. Şasinin sol tarafında yer alan yakıt tankı inceleme kapağı yerinden çıkmış ve motor yakıt besleme bağlantısı, yakıt deposunun emniyet kesesinden kopmuştur. Her ikisi, depodan yakıtın kaçmasına birinci dereceden yol açmış oldu."

"Kask, HANS ve emniyet kemeri dahil pilot güvenlik ekipmanları ile yaşam hücresi, koltuk, kafalık ve önden darbelere karşı koruyan HALO, pilotu yaşam hücresindeki alanında koruma konusunda görevlerini yerine getirdiler ve kaza esnasında pilota uygulanan güçleri iyi bir şekilde idare ettiler."

"Yüksek voltajlı Enerji Geri Dönüşüm Sistemi (ERS) bataryası ciddi zarar görmüştü. ERS bataryasının bazı bölümleri güç ünitesinde dururken, bazıları yaşam hücresindeydi."

"Bariyerle temasın son anlarında, yaşam hücresinin arka tarafında yangın çıktı ve büyüdükçe ön taraftaki pilota doğru ilerledi." sözlerine yer verildi.

 

FIA'nın açıklamasında, bu kazayı ve aynı sene içerisinde gerçekleşen diğer 18 büyük kazayı incelemesinin ardından, özellikle yangın nedeniyle yakıt deposu güvenliği üzerinde odaklanılacağı belirtildi.

Araçla alakalı şu önlemlerin alınacağı belirtildi:

  • FIA'nın tüm tek koltuklu serilerinde güvenli yakıt deposu kurulumu tasarımlarının gözden geçirilmesi
  • Güvenli yakıt deposu kurulumunun en iyi şekilde yapılması için önerilerde bulunma
  • Güvenli yakıt deposu için FIA Standartları'nın güncellenmesi
  • Emniyetli yakıt deposu bağlantılarının ve güvenlik kapaklarının tasarımına yönelik düzenlemelerin gözden geçirilmesi
  • Yakıt deposu malzemesi ve spesifik yakıt uyumluluğunu içeren yakıt homologasyonu

FIA ayrıca, Grosjean'ın sol ayağının hasar nedeniyle ilk başta kokpitte takılı kalmasının ardından, "yaşam hücresi ön geometrisinin düzenlenmesi ve bu alandaki ekstra yük testlerinin uygulanması" konusunu gözden geçireceğini, aynı zamanda "direksiyon mili montaj gereksinimlerinin gözden geçirileceğini belirtti.

Raporda ayrıca, "Kafalık montajı için düzenleme ve homologasyon gereksinimlerinin gözden geçirilmesi" ve "Güç Ünitesi montaj ve montaj arıza modlarının analizi" olacağını da belirtildi.

Grosjean, kazanın ardından 27 sn boyunca yangın içerisinde kaldı ve FIA'nın yüksek standartlarına göre hazırlanan yarış tulumu ve kaskı sayesinde ciddi yara almadan kurtuldu. Ancak raporda, Grosjean'ın elinde oluşan yanıklar nedeniyle eldivenlerin iyileştirilmesi için inceleme yapılacağı belirtildi.

Raporda ayrıca açık tekerlekli yarış araçlarındaki yangın söndürme sisteminin geliştirilmesi için araştırma projesinin devam edeceği, kaskın yangına maruz kalmasının ardından vizör mekanizmasının çalışmaya devam etmesinin sağlanacağı belirtildi.

FIA güvenlik departmanı, şu projelerle alakalı daha fazla araştırma planlandığını belirtti:

  • Yakınlık uyarı sistemleri ve elektronik görünürlük yardımcıları gibi seçeneklerin araştırılması
  • Mevcut güvenlik bariyerlerinin performansını iyileştirmek için güçlendirme ve güncelleme seçeneklerinin araştırılması
  • Daha geniş kaza koşullarında etkili olan yeni bariyer sistemleri üzerinde araştırma yapılması
  • Mevcut yangın söndürme araçlarını, yangınla mücadele ekipmanlarını ve kişisel koruyucu ekipmanlarını değerlendirme ve yeni teknolojileri değerlendirmek için araştırma yapma

FIA Başkanı Jean Todt, "Formula 1 ve genel olarak motor sporlarında güvenliği iyileştirme misyonumuzu sürdürmek için bu araştırmalardan önemli bilgiler elde edildi."

"FIA'nın, özellikle de Güvenlik Departmanı'nın motor sporlarıyla ilgili riskleri azaltma konusundaki kararlılığı, böylesi büyüklükteki bir kazada Romain Grosjean'ın bilincini korumasını ve sağ çıkmasını sağladı. Güvenlik, FIA’nın en önemli önceliğidir ve öyle kalmaya devam edecek." dedi.

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Williams CEO'su: "Russell geleceğin şampiyonu"

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Romain Grosjean
Takımlar Haas F1 Team
Editör Luke Smith

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