Vasseur: "Albon, Verstappen'le takım arkadaşı olduğu için şanssızdı"

2019 yılında Toro Rosso ile Formula 1'e adım atan ve sezon ortasında Red Bull'a geçen Alex Albon, hemen hemen yarıştığı tüm alt kategorilerde galibiyet almayı başardı. 2014'te Eurocup Formula Renault 2.0'da şampiyona üçüncüsü olan Albon, 2016'da GP3'ü ikinci bitirdi ve çekişmeli 2018 FIA F2 şampiyonasında da üçüncü oldu.

Ancak Taylandlı pilotun Red Bull performansı yeterince tutarlı değildi ve sezon sonunda koltuğunu kaybetti.

Bu yıl DTM'de yarışan Albon, Red Bull ve AlphaTauri'nin de yedek pilotluğunu yapıyor.

Taylandlı pilotun F1 kariyerinin genel anlamda bittiği düşünülüyor çünkü hem ana takımın hem de AlphaTauri'nin mevcut pilotlarıyla devam etmesi bekleniyor. Diğer takımların da Albon'a şans vermesi pek olası değil.

Fakat kendisine Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur'den övgü geldi.

Vasseur, RacingNews365 ile yaptığı röportajda şöyle dedi: "Bana göre Albon yarıştığı tüm alt kategorilerde gerçek bir saf yetenekti."

"Aynı zamanda kartingde yarışırken de performans olarak en iyi isimlerden biriydi. Fakat Max Verstappen ile takım arkadaşı olmak onun için şanssızlık oldu."

"Dönüp baktığınızda Verstappen, Gasly ve Ocon'un jenerasyonundaki çocuklar iyi bir iş çıkarıyorlar. Bütün bu çocuklar zirveye aynı dönemde geldiler ve F1 için şu anda sistemi domine eden bir ya da iki takım olsa da zirvede en azından 5 ya da 6 pilot var."

Albon'un adı gelecek yıl için IndyCar takımlarıyla anılıyor. Aynı zamanda Formula E'ye geçebileceği dedikoduları da var.

Alexander Albon, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool