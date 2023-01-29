Miami koltuk kapasitesini 3,000 artıracak
Miami Grand Prix'si organizatörleri, bu yılki yarış için koltuk kapasitesini 3 bin kadar artırmayı düşünüyorlar.
Yarış organizatörleri, 7 Mayıs 2023'te ikinci kez düzenlenecek olan Miami Grand Prix'si için aktif şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.
Pistte ve padokta yapılan değişikliklerden bahsetmiştik ancak Florida merkezli pistin tribünlerinde de 3.000 kişilik bir artış olacak.
Geçen yıl, piste giden yollardaki tıkanıklılığı ve trafiği önlemek amacıyla koltuk sayısı kasıtlı olarak sınırlandırılmıştı. Sonrasında bu sayısının artırılması planlanmıştı.
Şimdi tribünlerin kapasitesi 56,000'e çıkarılacak ve ayrıca daha fazla serbest erişim alanı olacak.
Miami update before
Fotoğraf: Charles Bradley
Miami pistinin patronu Tyler Epp, "Mayıs ayındaki ilk yarışımız ticari anlamda çok başarılıydı. Tüm biletler satıldı ve hafta sonu boyunca yarış pistine 240 binden fazla kişi katıldı."
"Yarışa olan ilgi son derece yüksek. Biz de tribünlerin kapasitesini artırıyor, konuk alanını genişletiyor ve açık alan bilet sahiplerinin erişimini iyileştiriyoruz."
"Yaptığımız her şey, önümüzdeki on yıl boyunca Miami'deki yarışın kaçırılmaması gereken yarışlardan biri olması için taraftarlara benzersiz bir deneyim sunmaya yönelik." dedi.
Miami Grand Prix'sinin organizatörleri, geçen yılki yarışın yerel işletmeler üzerindeki ekonomik etkisinin 350 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor.
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