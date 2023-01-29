Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Magnussen: “Üzerimdeki en büyük baskı, kendi beklentilerimdi” Sonraki / Verstappen: "De Vries, AlphaTauri'ye ihtiyaç duydukları desteği verebilir"
Formula 1 Haberler

Miami koltuk kapasitesini 3,000 artıracak

Miami Grand Prix'si organizatörleri, bu yılki yarış için koltuk kapasitesini 3 bin kadar artırmayı düşünüyorlar.

Ekleyen:
, Editör
Miami koltuk kapasitesini 3,000 artıracak
Haberi dinle

Yarış organizatörleri, 7 Mayıs 2023'te ikinci kez düzenlenecek olan Miami Grand Prix'si için aktif şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.

Pistte ve padokta yapılan değişikliklerden bahsetmiştik ancak Florida merkezli pistin tribünlerinde de 3.000 kişilik bir artış olacak.

Geçen yıl, piste giden yollardaki tıkanıklılığı ve trafiği önlemek amacıyla koltuk sayısı kasıtlı olarak sınırlandırılmıştı. Sonrasında bu sayısının artırılması planlanmıştı.

Şimdi tribünlerin kapasitesi 56,000'e çıkarılacak ve ayrıca daha fazla serbest erişim alanı olacak.

Miami update before

Miami update before

Fotoğraf: Charles Bradley

Miami pistinin patronu Tyler Epp, "Mayıs ayındaki ilk yarışımız ticari anlamda çok başarılıydı. Tüm biletler satıldı ve hafta sonu boyunca yarış pistine 240 binden fazla kişi katıldı."

"Yarışa olan ilgi son derece yüksek. Biz de tribünlerin kapasitesini artırıyor, konuk alanını genişletiyor ve açık alan bilet sahiplerinin erişimini iyileştiriyoruz."

"Yaptığımız her şey, önümüzdeki on yıl boyunca Miami'deki yarışın kaçırılmaması gereken yarışlardan biri olması için taraftarlara benzersiz bir deneyim sunmaya yönelik." dedi.

Miami Grand Prix'sinin organizatörleri, geçen yılki yarışın yerel işletmeler üzerindeki ekonomik etkisinin 350 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Magnussen: “Üzerimdeki en büyük baskı, kendi beklentilerimdi”
Önceki haber

Magnussen: “Üzerimdeki en büyük baskı, kendi beklentilerimdi”
Sonraki haber

Verstappen: "De Vries, AlphaTauri'ye ihtiyaç duydukları desteği verebilir"

Verstappen: "De Vries, AlphaTauri'ye ihtiyaç duydukları desteği verebilir"
Daha fazlası
Ezel Tan
Wolff: "Mercedes, başarılı bir takıma sahip olduğu sürece F1'den ayrılmayacak"
Formula 1

Wolff: "Mercedes, başarılı bir takıma sahip olduğu sürece F1'den ayrılmayacak"

Prost: "Senna, ben emeki olduktan sonra yönünü kaybetti"
Formula 1

Prost: "Senna, ben emeki olduktan sonra yönünü kaybetti"

Hamilton: "Türkiye GP sonrası tüm hayatım gözlerimin önünden geçti"
Formula 1

Hamilton: "Türkiye GP sonrası tüm hayatım gözlerimin önünden geçti"

Son Haberler

Ferrari, Bahreyn GP öncesi 1000 pit stop antrenmanı yapacak
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Bahreyn GP öncesi 1000 pit stop antrenmanı yapacak

Ferrari araç operasyonları şefi Diego Ioverno, pit stoplarda rotasyon sisteminin yeterince iyi işlemediğini, bunun için çalışanları sıkı bir eğitimden geçirdiklerini söyledi.

Krack: "Alonso'nun Aston Martin'e gelmesi, takımın 'dinamiğini' değiştirdi"
Formula 1 Formula 1

Krack: "Alonso'nun Aston Martin'e gelmesi, takımın 'dinamiğini' değiştirdi"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Sebastian Vettel'in takımı 'farklı bir seviyeye' taşımasının ardından Fernando Alonso'nun takımı 'daha da ileriye' taşıyacağından emin.

Wolff: "Mercedes, başarılı bir takıma sahip olduğu sürece F1'den ayrılmayacak"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes, başarılı bir takıma sahip olduğu sürece F1'den ayrılmayacak"

Mercedes patronu Toto Wolff, kazanmaya ya da iyi sonuçlar almaya devam ettikleri sürece sporda kalmayı sürdüreceklerini söyledi.

Vasseur: "Sürücü kontratlarından daha önemli meselelerimiz var"
Formula 1 Formula 1

Vasseur: "Sürücü kontratlarından daha önemli meselelerimiz var"

Frederic Vasseur, 2023 sezonunun başladığı bu aşamada sürücü pazarı hakkında istemiyor: Ferrari takım patronu, iki sürücünün 2024 sonunda sona erecek olan sözleşmelerini yeniden tartışmak için acele etmeyeceğini söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.