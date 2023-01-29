Miami koltuk kapasitesini 3,000 artıracak

Miami pistinin patronu Tyler Epp, "Mayıs ayındaki ilk yarışımız ticari anlamda çok başarılıydı. Tüm biletler satıldı ve hafta sonu boyunca yarış pistine 240 binden fazla kişi katıldı."

"Yarışa olan ilgi son derece yüksek. Biz de tribünlerin kapasitesini artırıyor, konuk alanını genişletiyor ve açık alan bilet sahiplerinin erişimini iyileştiriyoruz."

"Yaptığımız her şey, önümüzdeki on yıl boyunca Miami'deki yarışın kaçırılmaması gereken yarışlardan biri olması için taraftarlara benzersiz bir deneyim sunmaya yönelik." dedi.

Miami Grand Prix'sinin organizatörleri, geçen yılki yarışın yerel işletmeler üzerindeki ekonomik etkisinin 350 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor.