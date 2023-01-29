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2020 sezonunun sonunda Magnussen’in Haas’taki koltuğunu kaybetmesiyle F1 kariyeri bitmiş gibi gözüküyordu. Danimarkalı pilot, sonraki sezonu ABD’de spor araç yarışlarına katılarak geçirdi.

Ancak Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Nikita Mazepin’in kontratının feshedilmesiyle Magnussen, Haas’la çok yıllı bir anlaşma yaptı. Magnussen, geri dönüşünün ardından çıktığı ilk yarış olan Bahreyn GP’de 5. sırada finiş gördü ve yılın sonuna doğru Brezilya’da ilk pole pozisyonunu kazanarak herkesi şok etti.

Haas takım patronu Gunther Steiner, Autosport/Motorsport.com’a verdiği demeçte Magnussen’in F1’e döndüğünden beri “mental olarak daha güçlü olduğunu” söyledi. Tabii ki bunda artan deneyiminin ve baba olmasının da payı var.

Autosport/Motorsport.com başta olmak üzere sınırlı sayıda basına verdiği röportajda Magnussen, F1’e dönüşünden sonraki ikinci yılda beklentilerini ve kendisine yaptığı baskıyı azaltmasıyla mentalitesini değiştirdiğini açıkladı.

Magnussen, “Üzerimdeki en büyük baskı, kendi beklentilerimdi.”

Kevin Magnussen, Haas VF-22 1 / 1 Fotoğraf: Erik Junius

“Küçüklüğümden beri hayatımın tamamını Formula 1’den oluşacağını ve sporun en yüksek seviyesine çıkacağımı düşünüyordum. Formula 1 dünya şampiyonu olmanın hayatta kaznabileceğiniz en büyük başarı olduğuna inanıyordum ve şimdi durumun böyle olmadığını fark ediyorum.”

“Bu, üzerimdeki baskıyı biraz azalttı ve oldukça olumlu bir şey oldu. Şu anda Formula 1’den çok daha fazla keyif alıyorum.”

“Eski zihniyetimle burada [F1’de] olmak çok korkutucuydu çünkü kendimi baskı altına alıyordum. Bu sporda başarıya ulaşamazsam mutluluğu bulamayacağımı düşünüyordum ve elbette bu büyük bir stres kaynağıydı.”

“Bunun üzerine herkesten gelen baskı da var. Bu spor pek çok açıdan çok zor bir yarış.”

“Bu yüzden benim için oldukça olumlu oldu. Birçok insandan baba olunca 0.1 ya da 0.2 saniye kaybediyorsunuz diye duydum ama benim için bu geçerli olmadı. Hatta tam tersi oldu.” yorumlarında bulundu.

Magnussen, Formula 1’de ilk kez 2014’te McLaren ile yarıştı. Kariyerinin ilk F1 yarışında Avustralya’da podyuma çıkan Magnussen hakkında geleceğin yıldızı diye konuşuluyordu ve genç pilotun şampiyonluk için savaşabileceği söyleniyordu.

Fakat sadece bir sezonun ardından takımı kontrat yenilemeyi reddetti ve sonraki sezonu Renault’da geçirdi. 2017’de ise Haas macerasının ilk bölümüne başladı.

Magnussen, şu anda Formula 1’i daha “keyifli” bulduğunu ve “spora olan sevgisinin giderek arttığını çünkü onu geri çeken bir şey olmadığını” dile getirdi.

Haas pilotu, “Omuzlarımda eskisi gibi büyük bir yok.”

“Tabii ki kendimden büyük beklentilerim ve büyük hedeflerim var ama sadece daha farklı bir durumdayım. Her şey yolunda ve mutluyum.” dedi.