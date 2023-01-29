Verstappen: "De Vries, AlphaTauri'ye ihtiyaç duydukları desteği verebilir"
Max Verstappen, Nyck de Vries'in Formula 1'deki ilk yılını iyi bir şekilde tamamlayabileceği konusunda umutlu.
Nyck de Vries, Formula 1'deki ilk yarışına 2022 İtalya GP'de çıkmış ve dokuzuncu olarak etkileyici bir performans sergilemişti.
Bu performans ve AlphaTauri'de doğan fırsat, Hollandalı pilota F1 kapılarını açtı ve yeni sezonda tam zamanlı olarak burada yarışacak.
Böylelikle Red Bull bünyesinde, iki Hollandalı pilot olacak; Max Verstappen ve De Vries.
Red Bull grubu içinde De Vries'ten beklentiler çok yüksek çünkü F1 deneyimi olmasa bile yaşı dolayısıyla çok fazla deneyime sahip durumda.
Fakat Max Verstappen, vatandaşının herhangi bir sorun yaşamasını beklemiyor.
Motorsport.com'a verdiği röportajda Verstappen, "Ondan beklentileri bir bakıma anlıyorum."
"Nyck zaten biraz daha yaşlı ve diğer şampiyonalarda çok deneyim kazandı."
"Başlangıçta herkes gibi Formula 1'e alışması gerekebilir fakat bir yarış aracını nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Nyck bence aracı çok iyi hissediyor ve AlphaTauri'nin tam da ihtiyacı olan şey bu."
"Orada Pierre'i [Gasly] kaybettiler ve bu nedenle genel anlamda tecrübeli birine ihtiyaçları var. Araca binebilecek ve umarım kısa sürede onları doğru yöne götürebilecek." dedi.
Nyck de Vries, AlphaTauri AT03
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Verstappen her yeni sürücünün Formula 1 dünyasına "alışması" için zamana ihtiyacı olduğunu fakat De Vries'in deneyiminin bu konuda kendisine yardımcı olabileceğini söyledi.
Diğer serilerdeki deneyimlerin De Vries'e yardımcı olup olmayacağı sorusuna Verstappen şu yanıtı verdi: "Muhtemelen yardımcı olacaktır."
"Hem hayatta hem de diğer şampiyonalarda, Formula 1'de karşılaşabileceği şeyler yaşadı. Eğer bir durumla daha önce karşılaştıysanız, tekrar karşılaştığınızda bununla daha kolay başa çıkabilirsiniz."
Helmut Marko ile doğru yerde
Verstappen De Vries'in Formula 1 fırsatını, çalışmasının karşılığı olarak görüyor ve Helmut Marko faktörüne dikkat çekiyor.
Verstappen, "Elbette Japonya'daki duyurudan bir süre önce, bunun olacağını biliyordum. Bu onun için harika bir fırsat."
"Bunun için çok uzun bir süre çalıştı ve şimdi böyle bir fırsatın ortaya çıkmış olması çok güzel."
"Monza'dan sonra bence hiç tartışma kalmadı. Ayrıca şunu da söylemeliyim: Helmut eğer bir şeyden hoşlandıysa sizi araca bindirir, oysa diğer takımlar genellikle daha temkinli davranıyor."
"Red Bull'un en güzel yanı da bu. Kısacası Nyck'i çok iyi tanıyorum, bu yüzden bunun güzel bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.
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