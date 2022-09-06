Mercedes: "Sanal güvenlik aracı galibiyet kapışmasını engelledi"

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Mercedes yarışta, Hamilton ve Russell'ı tek pit stop stratejisiyle galibiyet savaşına sokmaya çalıştı.

Red Bull ise, Verstappen ile iki pit stop stratejisi yaptı. Hollandalı pilot, ikinci pit stop ardından iki Mercedes pilotunun da ardına düşecekti.

Ancak 44. turda Yuki Tsunoda'nın yarış dışı kalmasıyla yarışa dahil olan sanal güvenlik aracı, Verstappen'e pite girme ve Mercedes pilotlarına karşı pist üstü pozisyonunu koruma şansı verdi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, eğer sanal güvenlik aracı olmasaydı Verstappen'le farkın gittikçe kapanmasından ve sert lastiklerin oldukça az aşınmasından dolayı galibiyetin mümkün olduğunu söyledi.

Wolff, "Simülasyon, 20 tur kala Max'in pitten 8 saniye arkamızda çıkacağını gösteriyordu."

"Sanırım Max, sert lastikler için pite girerdi ve galibiyet için adil bir savaşımız olurdu."

"Yarış planlayıcımız da kazanma olasılığımızın düşük de olsa var olduğunu gösteriyordu." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

Verstappen'in Mercedes pilotlarına ne zaman yetişebileceği sorulduğunda Wolff, "Sanırım son altı tur kala yetişebilirdi. Bu da yakın bir galibiyet savaşı olurdu." dedi.

Mercedes, sanal güvenlik aracının galibiyet şanslarını kaybettirdiğini düşünürken; Red Bull, Tsunoda'nın yarış dışı kalmasından dolayı giren sanal güvenlik aracının onlara daha çok dezavantaj getirdiğini iddia etti.

Verstappen'in sert lastik kullanmak istemediğini vurgulayan takım, Hollandalı pilota yarışın sonlarında yumuşak lastik takabilmek için Verstappen'in uzun bir ilk bölüm atmasını amaçladıklarını söyledi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, "Max, lastikleri koruyordu ve lastikleri hâlâ oldukça iyi durumdaydı."

"Bu da bize yumuşak lastiğe geçme güvenini verdi. Fakat sanal güvenlik aracı gerçekten kötü bir anda geldi. Tam o noktada farklı bir strateji düşünmemiz gerekiyordu." dedi.

Verstappen, sanal güvenlik aracı zamanlamasının 'talihsiz' olduğunu ve sert lastikteki performansının Mercedes'e göre çok daha düşük olduğunu söyledi.

Verstappen, "Yine de bence güvenlik aracı öncesi aradaki fark, yarış sonuna kadar idare edecek kadar fazlaydı."

"Ama kesinlikle o sırada 11.5 saniye fark olduğu için çok daha yakına gelebilirlerdi." dedi.