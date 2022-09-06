Hollanda GP: Pilot performans puanları
Hollanda GP'nin ardından Motorsport.com Global editörlerinin hafta sonunu baz alarak pilotlara verdikleri puanları sizler için derledik.
Not: Bu puanlamalar, Motorsport.com Türkiye editörlerine ait değildir.
Puanlama, tüm hafta sonu baz alınarak yapılmıştır.
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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