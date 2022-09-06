Villeneuve: "Verstappen ve Red Bull neredeyse rakipsiz"

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2021 Formula 1 dünya şampiyonu Verstappen, Hollanda Grand Prix'sinin 2021'de takvime dönmesinden bu yana Zandvoort'ta üst üste ikinci kez galibiyet aldı.

Red Bull için, Mercedes'in harika temposunun yanı sıra çıkan sanal ve gerçek güvenlik araçlarından dolayı kazanması kolay bir galibiyet değildi. Fakat Verstappen'in sürüşü ve Red Bull'un stratejisiyle yarışı kazanmak Verstappen için mümkün hale geldi.

Formula1.nl'e konuşan Villeneuve, "Şu anda Verstappen ve Red Bull rakipsiz konumda."

"Mükemmel bir kimyaya ve momentuma sahipler. Lewis Hamilton ve Mercedes'in zirve yıllarındaki uyumunu yakalamış gibiler." dedi.

Ferrari'nin Red Bull'dan bu kadar geride olmasını şaşırtıcı bulan Villeneuve, "Ferrari hatalar yapmaya devam ediyor. Fakat Verstappen'e baktığımızda neredeyse hata yapmadığını görüyoruz. Yalnızca İspanya ve Macaristan'da ufak hatalar yaptı ama ardından yine kazandı."

"Hız olarak birbirine bu kadar yakın iki farklı takım görmemize rağmen, şampiyon bitime yedi yarış kala belli olmuş gibi görünüyor."

"Birbirlerinden (Verstappen ve Leclerc) yirmi puan uzakta olmaları gerekirken, aralarında inanılmaz bir puan farkı var. Bence Ferrari ve Leclerc, bu yıl Red Bull ve Verstappen'i yenmeye hazır değildi. Bu yüzden çok fazla puan kaybettiler." dedi.

1997 F1 dünya şampiyonu Villeneuve, hafta sonu gerçekleşecek Monza yarışında da Red Bull'un kazanacağını düşünüyor.

Villeneuve, "Ferrari'nin kendi evinde de çok zor bir hafta sonu geçireceği kesin."

"Red Bull inanılmaz hızlı olacak, şu an her pistte çok hızlılar. Ferrari gerçekten de büyük baskı altında kaldı. Açıkçası bunun etkisinin ne olacağını çok merak ediyorum çünkü Ferrari taraftarları artık bir galibiyet görmek istiyor." dedi.

Verstappen bitime yedi yarış kala dünya şampiyonasında Leclerc'in 109 puan önünde liderliğini sürdürüyor.