Allison: "Şampiyonluğa 'sadece hızdan daha fazlası' karar verecek"

Red Bull, son yarışlarda Mercedes'in motoruna daha fazla dikkat çekiyor ve Alman takımın Silverstone'dan bu yana çok fazla güç açığa çıkardığını ve W12'nin DRS sürekli açıkken yarışıyormuş gibi hissettirdiğini söylüyor.

Ancak Allison, Mercedes ve Red Bull arasındaki mücadelede motor gücünün etkisini küçümsedi ve son altı yarış için zaten Türkiye Grand Prix'sinin doğru bir referans olmadığını söyledi.

Allison, "Bence Türkiye'yi sezonun kalan yarışları için bir ölçüt olarak almak zor."

"Çok güçlü bir hafta sonuydu. Kuru zemin, ıslak zemin, antrenmanlar, sıralama turları ve yarış boyunca çok güçlüydük."

"Bu hafta sonu mühendislerimizden biri, özellikle seçici olan bir asfaltta, lastiklerin çok sıcak veya çok soğuk olmayan bir yerde tam da olması gerektiği gibi olduğundan bahsetti. Çok güçlü olduğumuzu biliyorduk ama aynı zamanda bu güç ve daha ortalama olmak arasında oldukça küçük bir fark olduğunu da biliyorduk."

"Bazı yerlerdeki küçük derece farkları bizi, lastiklerin mükemmel durumundan alıp, soğuk veya sıcak tarafa düşürebilirdi."

"Bu yüzden çok iyi bir performanstı, araç dengeliydi ve pit yolunda yaygın görülen ön tarafın kilitlenme sorununu yaşamadık. Ancak bunu direkt olarak diğer yarışlara da taşıyabileceğimizi düşünmüyorum." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Allison, Mercedes'in şu anda sezonun son ayağına ne kadar güçlü girdiği konusunda Britanya Grand Prix'sinden sonra daha iyi bir yargıya varılabileceğini söylüyor.

Allison, "Bence daha iyi bir yargıya varmak için son altı yarışa bakılabilir. Silverstone'da aracımıza düzgün bir güncelleme paketi koymuştuk ve bu bizi daha iyi bir yere götürmüştü."

"O zamandan beri yarışlarda tamamıyla yenilgiye uğradığımız tek yer Zandvoort oldu."

"Diğer yerlerde bence en hızlı araçla durumu gölgeledik ve İstanbul, Sochi gibi birkaç yerde gayet iyiydik, Monza da oldukça iyiydi."

"Bu yüzden, genel olarak, onları gölgede bıraktığımızı düşünüyorum, ancak daha hızlı araç olduğumuz yerlerin çoğunda yarışlar, rahatça kazanmaktan çok bir tür yazı turaya dönüştü." dedi.

Allison, Mercedes'in şu anda her iki şampiyonanın da favorisi olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmedi.

Allison,"Bence bunun anlamı, nihayetinde savaşa dahil oluyoruz."

"Bu sezonun başında birbirimize söylediğimiz gibi keyif alıyoruz, bu şampiyonluk için mücadele etmenin keyfini çıkarıyoruz çünkü kış testlerinden beri böyle hissediyoruz."

"Bu mücadeleyi kazanmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz, önümüzdeki yarışlarda aracımızla iyi çalışabilirsek, o mücadelede yer alacak kadar rekabetçi görünen bir şeye sahibiz."

"Son birkaç yarışın bize gösterdiği gibi, bu yarışların sonucunu belirleyecek olan sadece hızdan daha fazlası var."

"Dayanıklılık var, pit stoplar var, hava koşulları var, buna benzer birçok etken var ve bunların hepsinde iyi performans göstermemiz gerekiyor."

"Ancak savaşma şansına sahibiz. Heyecan verici bir sezon ve bu son birkaç yarış, bunu uzun yıllar F1'in klasiklerinden biri olarak düşünülecek bir sezon haline getirmeli." diye ekledi.