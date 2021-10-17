Daha agresif motor haritaları, Mercedes'in başını mı ağrıtıyor?

Red Bull ve Mercedes arasında geçen heyecanlı şampiyonluk mücadelesinde, sezon boyunca gündeme gelen konulardan biri de takımların güç üniteleri oldu.

Honda, 2022 için planladığı güç ünitesini 2021 sezonuna yetiştirmişti ve sezonun henüz ilk yarışlarında Japon üreticinin kaydettiği gelişim göze çarpmıştı.

Honda, Fransa Grand Prix'sinde ikinci motoruna geçtiğinde getirdiği dayanıklılık güncellemeleriyle oldukça güçlenmişti ve Mercedes'in önüne geçmeyi başarmıştı.

Fransa'da Honda'nın ikinci motoruyla birlikte getirdiği dayanıklılık güncellemeleri sayesinde motordaki titreşim sorunun çözüldüğü ve motorun daha uzun süre tam gücüyle kullanabilmeye başlandığı öne sürülmüştü.

Mercedes de Honda'nın Fransa'da geçtiği ikinci güç ünitesiyle birlikte motoru tam potansiyelinde daha uzun süre kullanabildiğinden 15 beygir öne geçtiğini düşünüyordu.

Özellikle Avusturya'da gerçekleştirilen yarışlarda düzlüklerde rakibine kıyasla daha hızlı olan Red Bull ise bunu arka kanatlarına bağlamıştı.

Honda, Fransa GP'ye getirdiği dayanıklılık güncellemeleriyle motor alanında momentumu arkasına almış gibi duruyordu ancak Britanya Grand Prix'sinden itibaren Mercedes düzlüklerde yeniden avantajı ele geçirdi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Britanya GP'den itibaren, Mercedes, yavaş virajların çıkışında hızlanırken zaman kazanmaya başladı ve bu, GPS verilerinden de rahatlıkla görülebiliyordu.

Mercedes'in düzlüklerde yeniden daha hızlı olmasının ardından, Ağustos ayının başında, Red Bull'un Mercedes'in hava emme odasının legal olmadığını düşündüğünü öne süren iddialar ortaya atılmıştı ve hava emme odası, Mercedes'in düzlüklerdeki ani performans artışının kaynağı olarak gösterilmişti.

Mercedes ise bunu reddetmiş ve yaptıklarının gri alana bile yakın olmadığını söylemişti.

Red Bull'un teorisine göre, Mercedes, ara soğutucuda yer alan havayı silindire göndermeden önce kurallarda izin verilenden daha fazla soğutuyordu.

Hava soğukken moleküller arasındaki boşluklar azaldığından yani birim hacimdeki molekül miktarı arttığından; soğuk havanın içine sıcak havadan daha çok oksijen sığabiliyor. Soğuk hava daha yoğun olduğundan ve içine daha çok oksijen sığabildiğinden; silindire verilen hava soğuk olduğunda orantılı bir biçimde daha çok yakıt yakılabiliyor. Bu da daha çok güç anlamına geliyor.

Red Bull'un isteği üzerine FIA, Mercedes'in hava emme odasını incelemiş ancak kurallara uygun olmayan bir şey bulamamıştı.

Sparks trail from Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Mercedes, daha agresif motor haritaları mı kullanmaya başladı?

Mercedes'in hava emme odasının bu performans artışının kaynağı olarak gündeme gelmesinin ardından şimdi de Mercedes'in motor haritaları hakkında iddialar ortaya atılmakta.

AutoRacing.com Brezilya'nın haberine göre; Mercedes'in düzlüklerde hızlanmasını sağlayan şey, yeni ve daha agresif motor haritaları.

Söylentiye göre Mercedes, halihazırda kullanılan ve sezon sonuna kadar kullanılmaya hazır olan motor haritalarında düzenlemelere gitti. Alman ekip, normalde sezon sonuna kadar kullanılması planlanmış olan motor haritalarındaki değişikliklerle onları daha agresif hâle getirdi. Bu yeni haritalar ilk olarak Britanya GP'de kullanıldı.

Bundan dolayı da Mercedes; İtalya, Rusya ve Türkiye GP'de düzlüklerde Red Bull'a kıyasla daha hızlıydı. Red Bull takım patronu Christian Horner, İstanbul Park'ın arka düzlüğünde, Mercedes'in 15 km/s kadar daha hızlı olduğunu dile getirmişti.

Mercedes'in motorundaki 630 gramlık değişim

Bu yeni motor haritaları, performans anlamında Mercedes'e fark edilebilir bir artış getirse de büyük bir dezavantajları da var: Dayanıklılık.

2014 senesinde V6 turbo hibrit motorlara geçilmesiyle birlikte motor haritaları her zamankinden daha da karmaşık bir hâl aldı. İçten yanmalı motorun sadece turboyla değil, MGU-K ve MGU-H ile de birlikte sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi gerekiyor. Motor haritaları ise karmaşık yazılımlarla kontrol edilmekte ve bu karmaşık süreçte, herhangi bir parçada yaşanan sorun; tüm motoru etkileyebiliyor.

İddialara göre Mercedes, Britanya'da daha agresif motor haritalarına geçmesinden bu yana içten yanmalı motorda büyük sorunlar yaşamaya başladı.

Yeni haritalarla birlikte performans arttı, bunun bir sonucu olarak sıcaklık ve basınç da yükseldi. Sıcaklığın ve basıncın artması, içten yanmalı motorda mikro kaçaklara neden oldu. Bu kaçaklar gitgide artmaya başladılar ve her seferinde motorun farklı bir bölgesinde kaçak yaşanıyordu.

Akışkanların iletim hatlarında, contalarda, cıvatalarda sorun olduğu düşünülüyordu ve Mercedes de harekete geçti.

Bu kaçaklar motorun sadece bir bölgesinde değil, her yerinde meydana geldiğinden, Mercedes risk almadı ve içten yanmalı motorun birleşim yerlerinde bulunan tüm cıvatalar, contalar ve iletim hatları güçlendirildi ya da yeni maddelerden yapıldı. Bunun bir sonucu olarak da içten yanmalı motor 630 gram daha ağır hâle geldi.

Mercedes W12 detail Fotoğraf: Uncredited

Güçlendirilmiş motor, sorunları çözebildi mi?

İtalya GP'nin ardından, yeni motor haritalarını kullanan Bottas'ın içten yanmalı motoru kullanılamaz hâldeydi. Bunun üzerine Bottas; bir sonraki yarış olan Rusya GP'de yeni, güçlendirilmiş motoru deneyen ilk isim oldu.

Bottas'ın Rusya'da yeni bir motora geçmesinin sebebi Max Verstappen'in yükselişini yavaşlatmaktan çok; 630 gram kadar daha ağır olan güçlendirilmiş motoru denemekti.

Bottas, yarışta yeni motoru kullandı ve Rusya Grand Prix'sinin ardından, Brixworth'den 11 mühendis Bottas'ın 630 gram daha ağır olan motorunu incelemek ve kontrol etmek için Brackley'e gittiler.

Rusya'da kullanılan güçlendirilmiş motor incelendi ve iddiaya göre yeni motorda kaçak bulunmadı. Yapılan tüm ölçümler de istenilen standartlardaydı. Yani Mercedes tarafından alınan önlemler, işe yaramışa benziyordu.

Lewis Hamilton'ın 3. motoru da yeni haritalar yüzünden zarar görmüştü ve güçlendirilmiş motorun sorunları çözdüğünün görülmesinin ardından, Hamilton da güçlendirilmiş motora Türkiye'de geçti.

İddialara göre, geçtiğimiz Salı günü, Bottas'ın artık 2 yarıştır kullandığı ve Hamilton'ın ilk kez geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da kullandığı güçlendirilmiş içten yanmalı motor yeniden incelendi.

Bütün testler ve ölçümler istendiği gibi giderse; Mercedes, Britanya GP'den itibaren kullanmaya başladığı agresif motor haritalarını sezon sonuna kadar kullanmaya devam edecek.

Ancak motorda görülen sorunlar yeniden baş gösterirse, takım eskiden kullandığı ve daha az performans sağlayan motor haritalarına geri dönecek.

Mercedes garage pit lane Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images