Honda, Türkiye GP'deki "önemli sonuçtan" memnun

Mercedes, sıralama turlarında ilk iki sıraya yerleşerek ve yarışta Valtteri Bottas ile rahat bir şekilde galibiyeti kazanarak İstanbul Park’taki hafta sonunda üstünlüğe sahip olduğunu kanıtladı.

Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez yarışı 2 ve 3. sırada tamamlasa da Lewis Hamilton’ın 5. sıraya yükselmesi Red Bull’un takımlar şampiyonasında yine Mercedes’e kıyasla daha az puan kazanmasına anlamına geliyordu.

Buna rağmen Honda teknik direktörü Toyoharu Tanabe sonuçtan memnun ve bunun, şampiyonluk mücadelesinde önemli bir etken olacağını düşünüyor.

Tanabe, “İki Red Bull Racing Honda pilotunu da özel tasarım yarış tulumlarıyla podyumda görmek güzeldi.”

“Elbette hep kazanmak istiyoruz ama Mercedes’in tüm hafta sonu ne kadar hızlı oldukları göz önünde bulundurulduğunda paketimizden en iyisini çıkardık ve iyi bir sonuç elde ettik.”

“Max her zamanki gibi harika sürerek başladığı pozisyonda finiş gördü ve Checo da lastik saklama becerilerini gösterdi, iyi performansı sayesinde önündekileri geçerek podyuma çıkmayı başardı.”

“Bu, şu andan sezonun sonuna kadar devam edecek olan şampiyonluk mücadelesi için çok önemliydi.” dedi.

The cars of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 2nd position, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, 3rd position, in Parc Ferme 1 / 1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Türkiye Grand Prix’si, orijinal takvimde yer alan Japonya GP’nin pandemi nedeniyle iptal edilmesi sonrası Honda’nın kendi evindeki yarışın yerini almıştı.

Yarış hafta sonu öncesinde Tanabe, bu durumundan ötürü kendisinin ve meslektaşlarının biraz hayal kırıklığına uğradığını kabul etse de Honda’ya özel renk düzeniyle yarışan Red Bull ve AlphaTauri’nin ekstra motive olduklarını da belirtti.

Tanabe, "Bu, aslında Japonya Grand Prix'si hafta sonu olacaktı ve bu yüzden her iki takımımız da çok motiveydiler."

“Japon hayranlarımızın Honda motorlu araçları podyum ve ilk altıda üç pilot ile finiş gördüğünü görmekten keyif aldıklarını umuyoruz. Çok iyi bir sonuç oldu."

“Şimdi Amerika ve Orta Doğu arasında bölünecek sadece altı yarış var ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve yılı en yüksek seviyede bitirmeye çalışmaya devam edeceğiz.” diye ekledi.