Mercedes, şampiyonada ikinci olmak yerine yarış kazanmak istiyor

Haberi dinle

Bu sezona kadar art arda 8 kez takımlar şampiyonluğunu kazanan Mercedes, bu sene zorlu bir dönem geçiriyor. Takım bu sene Macaristan'da pole pozisyonu kazansa da, sezonun bitmesine iki yarış varken henüz hiç yarış kazanamadı. Takım bunu başaramazsa, 2011'den sonra ilk kez yarış kazanamamış olacak.

Mercedes, geçirdiği istikrarlı sezon sayesinde hiç galibiyet alamasa da şu anda Ferrari'nin 40 puan gerisinde bulunuyor.

Mercedes'in zemin etkili araçlar dönemine yaptığı kötü başlangıcı dikkate alırsak, takımlar şampiyonasında ikincilik iyi bir sonuç olacaktır ancak takım, bunun yerine yarış kazanmayı tercih ediyor.

Wolff, "Galibiyet, aracımızın yeniden galibiyet mücadelesi verebildiğinin kanıtı olur. İkinci sıra ise, diğerleri topu dışarı attığı için bizim daha fazla puan kazanmamız sayesinde olmuş olur." dedi.

Wolff, şampiyonada ikinciliğe karşı olmadıklarını ancak pist üstündeki performanslarının, takımın gösterdiği gelişim açısından daha iyi işaret olacağını söyledi.

Wolff, "Bu (ikincilik) tabii ki biraz teselli olur çünkü Ferrari sezon başında en hızlı araca sahipti."

"Onların önünde sezonu tamamlamak harika olur ancak şu anda esas önceliğimiz bu değil. Ana önceliğimiz, aracı anlamak ve pist üstünde hızlı bir otomobile sahip olmak." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes, bu sezon galibiyet açısından en iyi şanslara geride kalan Amerika ve Meksika GP'lerinde sahipti ancak lastik tercihleri, bu fırsatın tam olarak değerlendirilememesinde etkili oldu.

Wolff, her ne kadar bu yarışları tam olarak değerlendiremedikleri için bir miktar hayal kırıklığı yaşıyor olsa da, sezon başına göre gösterdikleri ilerlemenin büyüklüğünden mutlu olduklarını kabul ediyor.

Wolff, "Gerçek şu ki, bizler yarışçıyız ve önümüze bir fırsat çıktığını gördüğümüz an, bunu yakalamak istiyoruz."

"Bu yüzden, her zaman bir miktar sinir bozukluğu olabilir. Ancak uzun bir yoldan geldik ve işte buradayız. Galibiyet için yarışıyoruz, her iki aracımızla podyumda olmak için yarışıyoruz, Ferrari'ler arkamızda. Yine de yıldızlara ulaşmaya çalışırken, başardıklarımız konusunda alçakgönüllü kalmamız lazım." dedi.

Mercedes, bu sezonki aracı W13'te nelerin yanlış gittiğini iyi bir şekilde anlamış durumda. Takım bu sayede gelecek sene konsept değişikliği yapmak için çalışıyor. Buna rağmen Wolff, değişiklik yapsalar bile bunun ön tarafta başarılı olacaklarını garanti etmeyeceğini söyledi.

Wolff, "Ben hiçbir zaman emin olmam. Her zaman bardağın boş olan yarısını görürüm. Bu yüzden gerçekten olumlu görecek bir şey yok. Red Bull'un art arda 9. yarışını kazandığını duydum, bu yüzden ikinci ve dördüncü olduğumuz için mutlu olmamızı gerektiren bir durum yok. Yakalamamız için daha uzun bir yolumuz var."

"Önümüzde kış dönemi olacak. Aracımızda bazı iyi güncellemelerimiz olacak. Bulduğumuz şeylerden bazıları, araca birkaç yere basma gücü eklemekten daha büyük adımlar olabilir. Ama şampiyonluk için savaşma pozisyonuna geri dönmek için elimizde ne varsa ve daha fazlasını veriyoruz." dedi.