Gasly: "Tsunoda 'dayanıklılığı' üzerinde çalışmalı"

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Yuki Tsunoda, Formula 2'deki tek sezonunun ardından AlphaTauri ile Formula 1'e adım atmıştı ve şimdiye kadar beklentileri pek karşılayamadı.

Japon pilot zaman zaman yetenekli olduğunu gösterdi ancak bunu tüm yıla yaymakta hep zorluk çekti.

Şu anda gridin en kısa boylu pilotu ve F1'e girdiği dönemde, vücudunun yeterince hazır olmadığını kabul etmişti. O günden bu yana antrenmanlarını sıkılaştırsa da, henüz gridin en zayıf olmaya devam ediyor.

Pierre Gasly sezon sonunda takımdan ayrılacak ve AlphaTauri'deki en deneyimli isim Tsunoda olacak.

Gasly, Tsunoda'nın takıma liderlik edip edemeyeceğini zamanın göstereceğini ancak dayanıklılığı üzerinde çalışıp, kendisini geliştirirse, Japon pilotun iyi bir noktaya geleceğini söyledi.

Gasly, "Yuki eşsiz bir karakter, harika bir mizah anlayışı var, her zaman açık sözlü ve olabildiğince açık oluyor, bu da zaman zaman şaşırtıcı olabiliyor. Fakat o harika bir adam."

"Onunla aynı takımda geçirdiğim son iki yıldan çok keyif aldım. Bu süre zarfında Yuki, performans anlamında büyük bir ilerleme kaydetti ve bir insan olarak çok gelişti."

"Takıma liderlik etmek için gereken tüm niteliklere sahip olup olmadığını ise zaman gösterecek."

"Gelecek yıl daha da güçlenirse hiç şaşırmam. Yuki ne üzerinde çalışması gerektiğini biliyor; Bu her şeyden önce dayanıklılığı ve soğukkanlılığı."

"Ancak etrafı deneyimli insanlarla çevrili. Bu yüzden onun gelişimine yardımcı olacaklar." dedi.