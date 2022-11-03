Gasly: "Tsunoda 'dayanıklılığı' üzerinde çalışmalı"
AlphaTauri pilot Pierre Gasly, Yuki Tsunoda'nın iyi performans sergileyeceğinden şüphesi olmadığını, sadece kendisini kontrol etmeyi öğrenip, dayanıklılığı üzerinde çalışması gerektiğini söyledi.
Yuki Tsunoda, Formula 2'deki tek sezonunun ardından AlphaTauri ile Formula 1'e adım atmıştı ve şimdiye kadar beklentileri pek karşılayamadı.
Japon pilot zaman zaman yetenekli olduğunu gösterdi ancak bunu tüm yıla yaymakta hep zorluk çekti.
Şu anda gridin en kısa boylu pilotu ve F1'e girdiği dönemde, vücudunun yeterince hazır olmadığını kabul etmişti. O günden bu yana antrenmanlarını sıkılaştırsa da, henüz gridin en zayıf olmaya devam ediyor.
Pierre Gasly sezon sonunda takımdan ayrılacak ve AlphaTauri'deki en deneyimli isim Tsunoda olacak.
Gasly, Tsunoda'nın takıma liderlik edip edemeyeceğini zamanın göstereceğini ancak dayanıklılığı üzerinde çalışıp, kendisini geliştirirse, Japon pilotun iyi bir noktaya geleceğini söyledi.
Gasly, "Yuki eşsiz bir karakter, harika bir mizah anlayışı var, her zaman açık sözlü ve olabildiğince açık oluyor, bu da zaman zaman şaşırtıcı olabiliyor. Fakat o harika bir adam."
"Onunla aynı takımda geçirdiğim son iki yıldan çok keyif aldım. Bu süre zarfında Yuki, performans anlamında büyük bir ilerleme kaydetti ve bir insan olarak çok gelişti."
"Takıma liderlik etmek için gereken tüm niteliklere sahip olup olmadığını ise zaman gösterecek."
"Gelecek yıl daha da güçlenirse hiç şaşırmam. Yuki ne üzerinde çalışması gerektiğini biliyor; Bu her şeyden önce dayanıklılığı ve soğukkanlılığı."
"Ancak etrafı deneyimli insanlarla çevrili. Bu yüzden onun gelişimine yardımcı olacaklar." dedi.
Villeneuve: "Mercedes stratejistleri, yarışları TV'den seyretmeye başlamalı"
Mercedes, şampiyonada ikinci olmak yerine yarış kazanmak istiyor
Son Haberler
Maserati, 2022-23 Formula E sezonu için Guenther ve Mortara ile anlaştı
Maserati, Formula E'deki ilk sezonu için Edoardo Mortara ve Maximilian Günther kadrosuyla anlaşma imzaladı.
Ricciardo: "Araçta yaşadığım zorluklarda kendimi 'yolcu' gibi hissediyordum"
Daniel Ricciardo, 2022'de McLaren MCL36 Formula 1 aracına alışmaya çalışırken zaman zaman kendini 'yolcu' gibi hissettiğini itiraf etti.
Latifi: "Spora bir yıl ara verebilirim"
Nicholas Latifi, eğer kendisi için doğru seçeneği bulamazsa, gelecek yıl motor sporlarına bir ara verebileceğini söyledi.
Mercedes, Hamilton'ın Meksika'da yaşadığı motor sorununu açıkladı
Mercedes, Lewis Hamilton'ın Meksika Grand Prix'sinde yaşadığı motor sorunlarına açıklık getirdi.