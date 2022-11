Red Bull: "Bütçe sınırını aştığımız haberlerinin sızması oldukça endişe verici"

Red Bull, Meksika Grand Prix'si öncesinde geçen yılki bütçe sınırını 1.8 milyon pound aştığı için FIA tarafından para cezasına çarptırıldı.

Bazı maddeleri yanlış yorumladığını savunan Avusturyalı ekip, Horner'ın "muazzam" ve "acımasız" olarak nitelendirdiği 7 milyon dolar para cezasına ve önümüzdeki %10 daha az aerodinamik gelişim cezasına çarptırıldı.

Bu söylentiler ilk kez Singapur GP hafta sonunda Alman ve İtalyan basını tarafından ortaya atılmış, ardından F1'in gündemi tamamen bu olmuştu.

Haftalarca rakip takımlar Red Bull'un ceza alması gerektiğini söylerken, Red Bull sınırı aşmadığını iddia ediyordu.

Hatta Horner, iddialar ilk ortaya atıldığında suçlamalara kesin bir dille karşı çıkmış ve rakiplerini FIA'dan herhangi bir resmi bilgi almadan "karalayıcı" iddialarda bulunmakla suçlamıştı.

Red Bull'a bütçe sınırını aştıkları resmi olarak Japonya Grand Prix'sinin yapıldığı Pazar günü bildirildi ve bir gün sonra da kamuoyuna resmi açıklama geldi.

FIA'nın kararının ardından yaşananları değerlendiren Horner, Red Bull'un ihlal haberinin neden dışarı sızdığının araştırılması gerektiğini savundu.

Horner, "Singapur'da yapılan suçlamalar her bir çalışanımız, tüm partnerlerimiz ve Red Bull'a dahil olan herkes için üzücüydü."

"Her türlü sızıntı büyük endişe verici. Bunun takip edilmesini bekliyoruz." dedi.

Red Bull ve FIA arasındaki anlaşmadan önce bazı takımlar, FIA'ya sert yaptırım çağrısında bulunmuştu.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in a press conference regarding the recent findings of the cost cap breach. The FIA have handed Red Bull a $7m fine and an aero testing reduction

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images