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Formula 1 / Son dakika

Mercedes pilotlarının motor gücünün kısıldığından haberi yokmuş

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Mercedes pilotlarının motor gücünün kısıldığından haberi yokmuş
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, Editör

Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, motor gücünün kısıldığından haberleri olmadığını söyledi.

Mercedes, sezonun son yarışı olan Abu Dhabi GP öncesinde güç ünitesinin MGU-K bölümünde bazı endişelerinin olduğunu, bu yüzden tüm takımların gücünü kısmak zorunda kaldıklarını kabul etmişti.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, "Bu konuyla alakalı bazı sorunlarımız var."

"MGU-K, normalde olduğundan daha düşük performans veriyor. Henüz bunun nedenini tam olarak anlamış değiliz. Bu yüzden tüm Mercedes motorlarının performansını biraz kıstık." demişti.

Yarışta Max Verstappen rahat bir zafer elde etti ve Red Bull'un temposu Mercedes'ten daha iyiydi.

Yarış sonrası yapılan basın toplantısında Verstappen, "Onların motorları biraz kısmak zorunda kaldıklarını okudum. Bu da onlara yardımcı olmamıştır." dedi.

Bunun üzerine sürücüler arasında şu diyalog yaşandı:

Hamilton: Max, motorumuz hakkında ne duydun?

Verstappen: MGU-K ünitesinde bir sorun olduğunu.

Hamilton: Bizim mi?

Verstappen: Evet, bunu uzmanlarınız söyledi.

Hamilton: Cidden mi? Doğru olduğunu sanmıyorum.

Bottas: Belki de öyledir, ama bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorduk.

Verstappen: Görünüşe göre takım size söylemek istemedi!

Sonrasında Bottas ve Hamilton'a eğer güç azaltılmadıysa neden geride kaldıkları soruldu.

Bottas, "Dürüst olmak gerekirse, gücün azaltılıp azaltılmadığını ya da ne kadar azaltıldığını bilmiyorum."

"Bu hafta sonu Red Bull Racing genel olarak daha hızlıydı. Bu sezon ilk kez bu kadar büyük bir üstünlükleri vardı. Yani söyleyecek başka bir şeyim yok. dedi.

Hamilton ise şunları ekledi: "Ben de aynı şekilde. Elbette takıma döndüğümüzde bunu soracağız çünkü gücün azaltılması konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Mercedes HPP'deki çocuklar bu yıl gerçekten iyi çalıştılar, aracımdaki motorun ne kadar dayanıklı olduğuna bir bakın. Katıldığım tüm yarışları bitirmeyi başardım."

"Doğru, Racing Point ve Williams'ta Mercedes motoruyla ilgili bazı sorunlar gözlemlendi ve çocuklar bir şey yapmaya karar vermişlerse, bunun nedenleri vardır."

"Bitiş çizgisine ulaştığımıza sevindim, bu motorlar artık kullanılmayacak. Yine de kalan güç Valtteri ve benim start düzlüğünde lastik yakmamız için yeterli oldu!"

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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