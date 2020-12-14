McLaren, Mercedes'le farkı kısa zamanda kapatabileceklerini düşünmüyor

Woking merkezli takım geçtiğimiz hafta sonu Abu Dhabi’de ilk 2 takımdan sonra orta sıranın en iyisi olmak için verdikleri mücadeleyi kazanarak şampiyonayı 3. sırada tamamladı.

Amerikan yatırım grubunun McLaren’ın hisselerinin bir kısmını 185 milyon Pound karşılığında alacağının duyurulmasından kısa bir süre sonra gelen bu başarıyla birlikte önümüzdeki sezon Mercedes motorlarına geçecek takımın büyük ilerleme kaydedeceği düşünülüyor.

Fakat Seidl McLaren’dan gelecek sezon çok şey beklemek konusunda ihtiyatlı davranarak takımının diğer 2 takımın kendilerinden 1 adım önde olduklarını açıkça kabul etmeleri gerektiğini söylüyor.

Seidl: “Bence gerçekçi kalmalıyız. Bu hafta sonu aldığımız iyi sonuca ve şampiyonada 3.lüğün bize getirdiği güzel katkılara rağmen tam olarak nerede olduğumuzu bildiğimizi düşünüyorum. Öndekilerle aramızda henüz büyük bir fark var, özellikle Mercedes aracıyla.”

Siedl McLaren’ın bu sene MCL35 aracının kat ettiği ilerlemeden, yarış hafta sonlarıyla başa çıkışından ve agresif geliştirme stratejisini yönetme şeklinden büyük teşvik aldığını belirtti.

Fakat McLaren yine de rüzgar tünellerini , simülasyon tesislerini ve simülatörlerini geliştirmeleri gerektiğini açıkça kabul ederken Seidl da takımının Mercedes’e yetişmesi için en az birkaç yıla daha ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

“Bence anlaşılması gereken en önemli şey takımın bu sene James Key’in liderliği altında çok rekabetçi bir araç geliştirdiği. Geçtiğimiz seneye kıyasla bir adım önde.”

“Aynı zamanda pandeminin getirdiği tüm zorluklara rağmen takımın fabrikada, mühendislikte ve üretimde piste sürekli güncellemeler getirmek için ve günün sonunda aracın performansını arttırmaya devam etmek için tam gaz çalışmasını görmek de çok güzeldi.”

“Ve tabii ki bu pistte ve özellikle bu etkinlikte en hızlı 3. araca sahip olduğumuzu bilmek de sezona güzel bir son oldu.”

“Ama yine de Mercedes’le olan farkımızı biliyoruz. Bir yıldan diğerine kapatılacak bir şey değil.”

“Takımda henüz organizasyon ve altyapı konularında öncelikle kapatmamız gereken bir çok eksiğimiz olduğunu biliyoruz.”

“Ama dediğim gibi bu eksiklikleri azaltmak için açık bir planımız var. Zaman alacaktır. Ama takım yönünden doğru şeyleri yaparsak bu farkı birkaç yıl içinde kapatabileceğimize inancım tam.”

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