Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
13 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Şampiyonada ikinci olmak kötü bir sonuç değil"

paylaşım
yorumlar
Bottas: "Şampiyonada ikinci olmak kötü bir sonuç değil"
Ekleyen:
, Editör

Mercedes F1 pilotu Valtteri Bottas, 2020 sezonunu ikinci sırada tamamlamanın kendisini mutlu etmediğini, yine de kötü bir sonuç olmadığını söyledi.

Bottas, bu yıl F1'deki sekizinci, Mercedes'le ise dördüncü yılını geçirdi.

Sekiz podyum aldığı ve hiç yarış kazanamadığı 2018'den sonra -Mercedes'teki- en kötü ikinci yılını geçiren Bottas, buna karşılık 5 yarışta pole pozisyonu aldı ve sezonu Max Verstappen'in 9 puan önünde ikinci bitirdi.

Takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın 124 puan ardında kalan Fin pilot,  böylelikle kariyerinde ikinci kez şampiyona ikincisi oldu.

Fin pilot bu durumla ilgili şöyle dedi: "Biliyorsunuz, şampiyonada en iyi takım için yarıştığınız zaman, ikinci sıradan memnun olamazsınız. Yine de bence çok iyi bir sonuç."

"Dördüncü kez takımın şampiyon olmasına yardım ettim ve takım arka arkaya yedinci kez takımlar şampiyonu oldu."

"Ve tabii ki ikinci olmak üçüncü olmaktan iyidir. Bana güzel bir kupa verilecek ve yaşlandığımda ona bakacağım, bu yılı ve ikinciliğimi hatırlayacağım."

"Ama yine de bir gün şampiyonluk kupasını kazanmayı umuyorum!"

Bottas, Abu Dhabi GP'de Lewis Hamilton'ın önünde finiş görse de, Verstappen'le aynı tempoyu tutturamayarak ikinci oldu.

Bottas yarışla ilgili şöyle dedi: "Max'e ayak uydurmak için elimden gelenin en iyisini yaptım, ancak bugün çok daha hızlı olduğunu anlamam uzun süremedi. İlk bölümde oldukça rahatsız edici bir önden kayma ile mücadele etmek zorunda kaldım."

"İkinci bölümden önce ön kanadın açısını değiştirdik ve ardından denge biraz iyileşti, ancak Red Bull Racing kadar hızlı değildi. Elbette bu şaşırtıcıydı, çünkü yarışta onlarla aynı hızda olacağımızı düşündük, ama gerçekte öyle değildi."

"Bu yıl bundan çok daha kötü yarışlar yaşadım, bu yüzden buna iyi diyebilirim. En azından güven vardı ve tek bir hata dahi yapmadım."

"Duruma biraz daha geniş açıdan bakarsak, sezonun son yarışında Red Bull Racing'e mağlup olmak, kışın daha çok çalışmamızı sağlayacak. Böylece önümüzdeki yıl bir daha böyle bir şey yaşamayacağız."

Vettel: "Leclerc umarım hak ettiği aracı alır"

Önceki haber

Vettel: "Leclerc umarım hak ettiği aracı alır"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Ricciardo: "Alonso'nun R25 ile yaptığı sürüş, F1'in neye ihtiyacı olduğunu gösteriyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Alonso'nun R25 ile yaptığı sürüş, F1'in neye ihtiyacı olduğunu gösteriyor"

Mercedes pilotlarının motor gücünün kısıldığından haberi yokmuş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes pilotlarının motor gücünün kısıldığından haberi yokmuş

Vettel: "Leclerc umarım hak ettiği aracı alır"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Leclerc umarım hak ettiği aracı alır"

"Perez, Red Bull'da yarışacak, Albon yedek pilot olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Perez, Red Bull'da yarışacak, Albon yedek pilot olacak"

Peugeot 2022'deki Hiper Araçlarının güç ünitesi detaylarını paylaştı
Haber video
WEC WEC / Son dakika

Peugeot 2022'deki Hiper Araçlarının güç ünitesi detaylarını paylaştı

Bottas: "Şampiyonada ikinci olmak kötü bir sonuç değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Şampiyonada ikinci olmak kötü bir sonuç değil"

McLaren, Mercedes'le farkı kısa zamanda kapatabileceklerini düşünmüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Mercedes'le farkı kısa zamanda kapatabileceklerini düşünmüyor

EA Games, Codemasters'ı 1.2 milyar dolara satın alıyor!
eSpor eSpor / Son dakika

EA Games, Codemasters'ı 1.2 milyar dolara satın alıyor!

Son Haberler

Bottas: "Şampiyonada ikinci olmak kötü bir sonuç değil"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Şampiyonada ikinci olmak kötü bir sonuç değil"

Vettel: "Leclerc umarım hak ettiği aracı alır"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Leclerc umarım hak ettiği aracı alır"

Mercedes pilotlarının motor gücünün kısıldığından haberi yokmuş
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes pilotlarının motor gücünün kısıldığından haberi yokmuş

Magnussen: "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için minnettarım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için minnettarım"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ricciardo: "Alonso'nun R25 ile yaptığı sürüş, F1'in neye ihtiyacı olduğunu gösteriyor"

1g
2
Formula 1

Mercedes pilotlarının motor gücünün kısıldığından haberi yokmuş

2s
3
Formula 1

Vettel: "Leclerc umarım hak ettiği aracı alır"

1s
4
Formula 1

"Perez, Red Bull'da yarışacak, Albon yedek pilot olacak"

22s
5
WEC

Peugeot 2022'deki Hiper Araçlarının güç ünitesi detaylarını paylaştı

5s

Son Haberler

Bottas: "Şampiyonada ikinci olmak kötü bir sonuç değil"
F1

Bottas: "Şampiyonada ikinci olmak kötü bir sonuç değil"

Vettel: "Leclerc umarım hak ettiği aracı alır"
F1

Vettel: "Leclerc umarım hak ettiği aracı alır"

Mercedes pilotlarının motor gücünün kısıldığından haberi yokmuş
F1

Mercedes pilotlarının motor gücünün kısıldığından haberi yokmuş

Magnussen: "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için minnettarım"
F1

Magnussen: "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için minnettarım"

Stroll: "Şampiyona üçüncüsü olamamak üzücü"
F1

Stroll: "Şampiyona üçüncüsü olamamak üzücü"

Son Videolar

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.