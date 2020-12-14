Bottas: "Şampiyonada ikinci olmak kötü bir sonuç değil"

Bottas, bu yıl F1'deki sekizinci, Mercedes'le ise dördüncü yılını geçirdi.

Sekiz podyum aldığı ve hiç yarış kazanamadığı 2018'den sonra -Mercedes'teki- en kötü ikinci yılını geçiren Bottas, buna karşılık 5 yarışta pole pozisyonu aldı ve sezonu Max Verstappen'in 9 puan önünde ikinci bitirdi.

Takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın 124 puan ardında kalan Fin pilot, böylelikle kariyerinde ikinci kez şampiyona ikincisi oldu.

Fin pilot bu durumla ilgili şöyle dedi: "Biliyorsunuz, şampiyonada en iyi takım için yarıştığınız zaman, ikinci sıradan memnun olamazsınız. Yine de bence çok iyi bir sonuç."

"Dördüncü kez takımın şampiyon olmasına yardım ettim ve takım arka arkaya yedinci kez takımlar şampiyonu oldu."

"Ve tabii ki ikinci olmak üçüncü olmaktan iyidir. Bana güzel bir kupa verilecek ve yaşlandığımda ona bakacağım, bu yılı ve ikinciliğimi hatırlayacağım."

"Ama yine de bir gün şampiyonluk kupasını kazanmayı umuyorum!"

Bottas, Abu Dhabi GP'de Lewis Hamilton'ın önünde finiş görse de, Verstappen'le aynı tempoyu tutturamayarak ikinci oldu.

Bottas yarışla ilgili şöyle dedi: "Max'e ayak uydurmak için elimden gelenin en iyisini yaptım, ancak bugün çok daha hızlı olduğunu anlamam uzun süremedi. İlk bölümde oldukça rahatsız edici bir önden kayma ile mücadele etmek zorunda kaldım."

"İkinci bölümden önce ön kanadın açısını değiştirdik ve ardından denge biraz iyileşti, ancak Red Bull Racing kadar hızlı değildi. Elbette bu şaşırtıcıydı, çünkü yarışta onlarla aynı hızda olacağımızı düşündük, ama gerçekte öyle değildi."

"Bu yıl bundan çok daha kötü yarışlar yaşadım, bu yüzden buna iyi diyebilirim. En azından güven vardı ve tek bir hata dahi yapmadım."

"Duruma biraz daha geniş açıdan bakarsak, sezonun son yarışında Red Bull Racing'e mağlup olmak, kışın daha çok çalışmamızı sağlayacak. Böylece önümüzdeki yıl bir daha böyle bir şey yaşamayacağız."