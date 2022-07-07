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Formula 1 Haberler

Mercedes, İspanya GP'den itibaren gerçekleştirilen yarışlarda Ferrari'den çok puan topladı

Mercedes, son 5 yarışta Ferrari'den daha çok puan toplamayı başardı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Mercedes, İspanya GP'den itibaren gerçekleştirilen yarışlarda Ferrari'den çok puan topladı
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Mercedes'in İspanya GP'den sonraki gelişimi ve Ferrari'nin son 5 yarıştaki hataları, sayılara da yansımış durumda.

Mercedes, İspanya GP'ye getirdiği güncellemelerle birlikte dalgalanma sorununu çözmüş ve zirvedeki ekiplere bir adım daha yaklaşmıştı. Zıplama sorunu takımın başını ağrıtmaya devam etse de Alman ekip, istikrarlı sonuçlar almaya devam etti. 

Ferrari ise hem strateji hataları hem de dayanıklılık sorunları nedeniyle son 5 yarışta ciddi puanlar kaybetti ve bu hatalar, puanlara da yansımış durumda.  

İspanya, Monako, Bakü, Kanada ve Britanya yarışlarının ardından Mercedes 109 puan topladı. Ferrari ise dayanıklılık sorunları yaşadığı ve strateji hataları yaptığı bu 5 yarışta 108 puanda kaldı.

F1-75'in W13'ten hızlı olduğu düşünülse bile son 5 yarışta Mercedes'in daha çok puan toplaması, Ferrari'nin stratejik hatalarının ve dayanıklılık sorunlarının etkilerini gözler önüne seriyor. 

Markalar Şampiyonası'nda lider olan Red Bull ise son 5 yarışta 177 puan toplayarak, bu alanda en yakın iki rakibine de büyük bir fark attı. 

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İlk 5 yarışta ve son 5 yarışta toplanan puan grafiği: 

Takım İlk 5 yarışta toplanan puan Son 5 yarışta toplanan puan  Total
Red Bull 151 177 328
Ferrari 157 108 265
Mercedes 95 109 204

 

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

 

 

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