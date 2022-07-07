Alonso, bütçe sınırı sayesinde gelişimde bir değişiklik olacağını düşünüyor

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Bu sezon Formula 1 takımlarının tümü 140 milyon dolarlık bir bütçe sınırı altında çalışıyor ve bu, daha büyük bütçeli takımların şikayet ettiği bir durum.

Red Bull takım patronu Christian Horner, bazı takımların son birkaç yarışa yetişemeyeceği veya atlanan bir güncellemenin şampiyonu belirleyebileceği konusunda uyarıda bulunarak, en çok bütçe sınırını yükseltme çağrısı yapan isimlerden biri oldu.

1996 Dünya Şampiyonu Damon Hill ise bu sınırın; geleneksel sezon başı gelişim savaşını durdurduğunu düşünüyor.

Ancak şu anda örneğin Alpine'in yavaşladığına dair bir işaret yok. Bakü ve Kanada'ya yeni parçalarla geldiler ama A522 için büyük bir sidepod ve yeni taban tasarımı ile Silverstone'a daha fazlasını getirdiler.

Alonso, bu sınırın arka planda takımı daha yaratıcı olmak yerine plana bağlı kalmaya

zorlayan bir etki yarattığını düşünüyor.

Çifte dünya şampiyonu, "Formula 1 takımlarının çalışma şeklini biraz değiştirdik. Yaratıcı olma ve benzersiz bir şeyi keşfetme açısından, araçları ve düşüncelerini geliştirdik.”

“Bence şimdi hepsi bütçe sınırı konusunda çok endişeliler ve yılın başında belirlemiş oldukları plana bağlı kalmaya çalışıyorlar.”

"Yani bu muhtemelen yarışmanın yeni bir şekli. Ayrıca, gelecekte yol araçlarının yakıtları veya diğer şeyler üzerinde nasıl bir etkisi olacağını bilmiyorum.”

"Fakat kesinlikle, diğer sezonlara kıyasla bir değişiklik seziyorum." dedi.

Alpine'in Silverstone’a getirdiği yeni tabanda, kenar boyunca kesikler açılarak yeni bir şekil verildi.

Sidepodlar, sidepod kenarı ile motor kapağı arasında ise Ferrari’deki gibi bir oyuğa sahip. Taban da, taban kenarı boyunca çok sayıda oyuk bulunan yeni bir şekle sahip.

Esteban Ocon, Alpine A522, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images