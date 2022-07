Binotto, ilk bölümde neden Sainz ile Leclerc'in yerini değiştirmediklerini açıkladı

Oldukça olaylı Britanya Grand Prix'sinin ardından birçok kişi Ferrari'nin stratejik hamlelerini eleştirmişti. Yarıştan bir gün sonra Ferrari'nin web sitesinde yayınlanan bu röportajda ise Mattia Binotto, İtalyan takımın stratejisiyle alakalı soruları yanıtladı.

Soru: Dün gece nasıl uyudun?

Binotto: "Yarıştaki gecikmelerden dolayı eve çok geç geldim ve pek uykumu alamadım ama sabah mutlu uyandım. Takvimdeki en ikonik pistlerden birinde Ferrari galibiyeti gerçekten özel bir şey."

Soru: Güvenlik aracının içeri girmesinin ardından Carlos'dan 10 araç boyu mesafe bırakmasını istediniz ama o bunu kabul etmedi. Carlos takım emirlerini görmezden mi geldi?

Binotto: "Kesinlikle hayır, takım emirlerini görmezden gelmedi. O, kendisini arkasındaki rakiplerinden koruması gerektiğini bize açıkladı ve kendisini arkasındakilerden koruyarak aynı zamanda bizim liderliğimizi de koruyordu."

"Hepimiz bu konuda hemfikirdik. Bütün olaya hakim olunmadığında, Carlos'un bir takım oyuncusu olmadığı izlenimi uyanabilir ama Carlos, bu olaydan sadece birkaç tur önce hiçbir şikayette bulunmadan pozisyonunu Charles'a vermişti. Bu da onun için takımın önce geldiğini gösteriyor."

The Safety Car Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Soru: Charles, Carlos'un galibiyeti için mutlu olduğunu ancak aynı zamanda kendi yarışı için hayal kırıklığı yaşadığını söylemişti. Olaya onun gözünden bakabiliyor musun?

Binotto: "Onun hayal kırıklığına uğramış olmasını tamamen anlıyorum. Son turlara kadar yarışı lider götürüp sonrasında yarışı kazanamadığınızda böyle hissetmek doğal. Charles'ın hayal kırıklığının bizim hayal kırıklığımız da olduğunu eklemem gerek, biz birlikte kazanırız ve birlikte kaybederiz."

"Kimse Charles'ın sonucundan memnun olamaz çünkü Charles, inanılmaz derecede iyi sürdü ve olağanüstü yeteneğini tekrar gözler önüne serdi. Charles galibiyeti kesinlikle hak etti ve güvenlik aracı çıkmasıydı yarışı kazanırdı."

Soru: Ferrari, ilk stintte neden Carlos'un Charles'la pozisyon değiştirmesini istemedi?

Binotto: "Oldukça basit bir nedenden dolayı pozisyonları değiştirmedik: Yarışın o bölümünde bunu yapmaya gerek yoktu ve bu kararı vermek için hâlâ fazlasıyla süre vardı. Bizim için öncelik takımın totalde alacağı sonucu maksimize etmek olmaya devam edecek."

"Takım emirleri sadece siz tehlike altındayken gelir. İkinci stintte tehlike altındaydık, rakiplerimiz bizi yakalıyordu ve Carlos'dan pozisyonu vermesini istedik çünkü yeteri kadar hızlı değildi."

Güvenlik aracı periyodundaki kararlar bazı eleştirilere neden oldu. Neden Carlos'u pite aldınız ama Charles'ı almadınız?

Binotto: "Böyle bir durumda, mantıklı olan pozisyon kaybetmemesi için öndeki pilota öncelik vermektir. Stratejimizde garip bir şey yoktu. Öncelik her zaman önde olan pilotta, yani bu durumda Charles'da olur. Ancak Charles'ın lastikleri daha tazeydi ve eğer onu pite çağırsaydık, rakiplerimiz ters strateji uygulayıp dışarıda kalacaklardı."

"Geçtiğimiz yıl Abu Dabi yarışında Lewis Hamilton'ın uyguladığı stratejiyle aynıydı. O da pite girmemişti."

"Aynı zamanda Carlos'la da Charles'ın tersini yaptık ve böylelikle hiçbir fırsatı kaçırmadık, her olasılığı yaptık. Böyle yapmasaydık iki pilotu da aynı stratejiye koyacaktık ve yarışı kaybetme riski oluşacaktı. Galibiyeti elimizle rakiplerimize verecektik."

Ferrari'yi şimdi ne bekliyor?

Binotto: "Yaz arasının öncesinde önümüzde 3 tane daha zorlu yarış var. Silverstone'da da gördüğümüz gibi bu yıl gerçekten tahmin edilemez. Biz sadece bu meydan okumalarla mücadele etmeye hazır şekilde piste çıkmaya hazırlanmalıyız. Güçlü ve birlik olmuş bir takımla çıkmaya hazırlanmalıyız."

The Ferrari team celebrate the win with Carlos Sainz, Ferrari

