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Formula 1 Haberler

Mercedes, Hamilton'ın Katar performansına şaşırmış

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes'ten Andrew Shovlin, Lewis Hamilton'ın Katar Grand Prix'sinde neden ve nasıl bu kadar büyük bir fark yakaladığını merak ediyor.

Mercedes, Hamilton'ın Katar performansına şaşırmış

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, Losail Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen ilk iki antrenman seansın ardından aracında mutlu değildi ancak cumartesi günü baskın bir performansla rahat bir pole pozisyonunu aldı.

Hamilton, kariyerinin 102. pole pozisyonunu alırken, ikinci sıradaki Max Verstappen'le arasında 0.455 saniye vardı. Yarışta da 25 saniye farkla 102. zaferini elde etti.

Hamilton, Portimao ve Barselona'dan bu yana ilk kez arka arkaya yarış kazanmayı başardı ve gösterdiği performans Mercedes'i şaşırtmışa benziyor.

Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, takımın simülasyonlarında, Hamilton'un Doha'da bu kadar baskın olmasını sağlayacak herhangi bir belirti görmediklerini açıkladı.

The Race'a konuşan Shovlin, "Burada iyi olacağımızı düşündük ama bu, belki de kalan üç yarış arasında en çok endişe duyduğumuz pistti."

"Lewis, cumartesi sabahtan itibaren her şeyi kontrol altına aldı. Farkın ne kadar olacağını tahmin etmek çok zordu. 0.1 veya 0.2 saniye mi olacağını söyle zordu, ki bile büyük bir farktı."

"Farkın 0.4 saniye olmasını asla beklemiyorduk ama o son turda her şeyi bir araya getirdi. 1. viraj iyiydi ve oradan sonra ritim yakaladı."

“Şu anda her şeyi oldukça iyi şekilde yaptığı bir bölgede."

"Tüm simülasyonla bunun üzerinde çalışabiliriz ama hiçbir şey onun neden Max'ten bu kadar önde olduğunu açıklamıyor.

"Temelde, gerçekten her şeyini ortaya koyması ve yapılması gerekeni yapmasıyla alakalı." dedi.

Shovlin'in hem sürücüye hem de araca olan güveni, kalan yarışlar için kendilerine ümit veriyor gibi görünüyor.

"Gerçekten çok yakınız, ancak işi tamamlayabilecek bir araca sahibiz ve bu bize büyük cesaret veriyor.

"Muhtemelen her iki yarışı da kazanmamız gerekecek, ancak buradaki güçlü formumuzu sonraki iki yarışı taşıyabileceğimizi düşünmek için iyi nedenlerimiz var.

"Buradan bitirmek adına büyük bir çaba gerekiyor ancak mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyoruz ve Suudi Arabistan'da tekrar yola çıkmak için sabırsızlanıyoruz."

Hamilton ise aracı her yarış ufak ufak geliştirdiklerini ve bunun da büyük rol oynadığını söyledi.

"W12'yi yıl boyunca giderek daha iyi anladık. Yeni güncellemeler yapmadan araçtan daha fazla performans alabiliyoruz."

"Açıkçası Silverstone'dan bu yana herhangi bir güncelleme getirmedik, bu yüzden küçük ilerlemeler görmek olağanüstü. İki araç birbirine yakın, bu yüzden iyi bir mücadele olacak."

"En azından geride kalan son iki yarışta daha iyisini yaptık."

Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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