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Formula 1 / Katar GP Haberler

Brawn: "Alonso sadece iki şampiyonluk aldığı için çok canım sıkılıyor"

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Ross Brawn, Fernando Alonso'nun inanılmaz yeteneği göz önüne alındığında, İspanyol pilotun sadece iki dünya şampiyonluk almasının, kendisinin çok canını sıktığını söyledi.

Brawn: "Alonso sadece iki şampiyonluk aldığı için çok canım sıkılıyor"

Alpine pilotu, 7 senenin ardından Katar'da ilk podyumuna çıkmayı başarırken bunun yanında iyi bir sıralama geçirdi ve Pazar günü boyunca iyi bir yarış temposu ortaya koyarak Losail'de Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in arkasında yer aldı.

Formula 1 websitesindeki köşesinde Brawn, yarış hakkında şunları yazdı: "Fernando, bana göre hafta sonunun en iyi sürücüsüydü."

"Aynı Lewis gibi piste çok çabuk alıştı ve aracı iyi bir şekilde çalıştırdı."

"Alpine aracı hafta sonu boyunca çok iyi duruyordu. Çok eğleniyor gibi bir hâli vardı. Modunu bulmuşa benziyor."

"Fernando'nun çok büyük bir hayranıyım ve onun yeteneğine sahip birinin sadece iki dünya şampiyonluğu almış olması çok canımı sıkıyor."

"Kesinlikle benim günün sürücüsü seçimim o olur. O, hâlâ F1'e aşık biri ve bunu görebiliyorsunuz."

Alonso birkaç defa, daha fazla dünya şampiyonluğu fırsatına sahipti. 2007'de tek puanla şampiyonluğu kaybeden İspanyol pilot, 2010 ve 2012'de ise, o sırada Red Bull ile mücadele eden, Sebastian Vettel'e yenilmişti.

Bu üç sezonda, şampiyona lideri ile olan farkı toplam sekiz puandı. Bu da demek oluyor ki sadece 11 ekstra puan, Alonso'yu beş kez dünya şampiyonu yapardı.

Ancak Brawn'a göre, Alonso'nun F1'den ayrılarak başka kategorilerde yarışması, İspanyol pilotun spora yenilenerek geri dönmesine yardımcı oldu - ki Alonso da 2022 için yaptığı hazırlıkların "farklı bir noktada" olduğunu söylemişti.

Konu hakkında Brawn, "O gerçekten inanılmaz yetenekli biri. Belki de spordan uzak kaldığı belirli anlar nedeniyle, şu anda belirli bakış açılarına sahip ve bunlar da ona yardımcı oluyor olabilir."

"Onu podyumda görmek inanılmaz bir şey ve Alpine'in de bu hafta sonu çok iyi bir performans koyduğunu görmek muhteşem." dedi.

Alonso'nun Katar'da aldığı başarı, bir nevi onun geri dönüşünün onayı olurken Brawn, geniş Formula 1 çevresinin ve kendisinin, Alonso rekabetçi olduğu sürece olabildiğince uzun süre sporda kalmasından mutlu olacağını söyledi.

Brawn, "Bu başarı onun daha fazla burada kalmasına yardımcı olacak mı? Kim bilir. Bence hepimiz Fernando'yu bir süre daha burada görmek istiyoruz."

"Çok iyi sürüyor. Burada kalmayı hak ediyor, bundan hiçbir şüphe yok. Onun burada olması spor için, taraftarlar için çok güzel bir şey, herkes için mükemmel bir şey." dedi.

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