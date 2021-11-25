Mazepin, 2022 için Haas’a teşvik planı sundu

Gelecek sezonki 23 yarışlık bir takvim ile zorlu geçen 2021 sezonunun birleşimi, Haas’ın en iyi personellerini maksimum performansta tutma konusunda muhtemel bir zorlukla karşı karşıya bıraktı.

Ancak takımın sürücüsü Nikita Mazepin’in babası Dmitry, yardımcı olmak için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu, personelleri takımda kalmaya teşvik etmek için bir planı olduğunu ortaya koydu.

Uralkali, takımın bütçesine ayırdığı fonu arttırmak için sponsorluk anlaşmasının şartlarını değiştirmeyecek olsa da, Mazepin yeni planın takımın durumuna yardımcı olmak için iyi bir yol olduğunu düşünüyor.

Rus kanalı Match TV’ye konuşan Mazepin, “Elimizdeki şey, mevcut kontrat. Ancak gelecek sene için, çalışanları takımda kalmaya teşvik etmek, daha fazla dahil olmak ve 23 yarış boyunca 23 farklı ülkeye gitmenin zorluğunu anlamak için, gönüllü olarak ek bir anlaşma sunuyoruz.”

“Burada insan faktörü çok önemli ve bu yüzden takımla beraber, personelin motivasyonunu arttırmak istiyoruz. Sponsorlar olarak, takımın bir parçası olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uralkali, Nikita Mazepin’in takıma gelişiyle beraber Haas ile uzun vadeli bir sözleşmeye sahip.

2021 sezonu Haas için zorlu geçse de, takım tamamen 2022 sezonuna odaklanmak için mevcut aracı geliştirmedi. Ancak Dmitry Mazepin, bu sene sebebiyle cesaretini kaybetmedi.

Mazepin, “Memnunuz. Öncelikle, bu tür bir anlaşmayla karşılıklı çıkar elde ettiğimiz takıma minnettarız. Takım sıkı çalışıyor, ancak gelecek sene daha iyi bir sonuç elde etmek için ortak çabalarla gerçekleştirebileceğimiz büyük fırsatlar görüyoruz.” dedi.

Dmitry Mazepin, father of Nikita Mazepin, Haas F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

F1 takımı sahipliği

Uralkali, Nikita Mazepin’in kariyeriyle yakından ilişkili olsa da, babası Dmitry şirketin F1’deki tutkusunun sadece oğlundan ibaret olmadığını net şekilde belirtti.

2018’de Force India’yı satın almakla da ilgilenen Dmitry, bir takım alma fikrine de açık.

“Motor sporları için büyük hedeflerimiz var ve bir Formula 1 takımını satın almak için başarısız bir girişimde bulunmuştuk.”

“Bu, bizim için hâlâ bir olasılık. Bu, Nikita ile ilgili değil ancak uzun vadeli planlarımızda kararlıyız. F1’deki varlığımızı genişletmek istiyoruz.”

“Formula 4, Formula 3 ve Formula 2’de mücadele eden Hitech takımımız var ve bu yolculuğun en üst düzeyi, bir Formula 1 takımına sahip olmak olur.” dedi.

F1 takımı sahipliği planlarının Haas etrafında mı şekillendiği sorulduğunda Mazepin, “Bu belli değil.”

“Şu anda herhangi bir görüşme içerisinde değiliz, çünkü herkes 2022’de hangi takımların başarılı hangilerinin başarısız olduğunu görmek istiyor.”

“Eğer 2022’de bir anda küçük bir takım başarılı olursa, elbette bunun değeri ve çekiciliği daha büyük olacaktır.” dedi.