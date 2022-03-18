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Mercedes, dalgalanma sorununu aşmak için farklı tabanlar test edecek

Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell, Bahreyn GP antrenman seanslarında takımın dalgalanma sorununu aşmalarına yardımcı olmak için farklı tabanlar kullanacaklar.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Mercedes, dalgalanma sorununu aşmak için farklı tabanlar test edecek
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Mercedes, sezon öncesi testlerde dalgalanma sorunundan en çok etkilenen takımlardan birisiydi. Mercedes, bu sorunu aşmanın aracın altındaki hava akımını daha iyi anlamaktan geçtiğine inanıyor. Bu kapsamda takım bazı çözümler hazırladı.

İlk antrenman seansında Hamilton'ın aracına Z şeklinde kesikli taban takılırken Russell'ın aracında daha standart, düz kesim taban olacak.

Takım, tabandaki farklılıkların aracın altındaki hava akımını nasıl etkilediğini görmek için bu şekilde bir test yapacak ve dalgalanma sorunu ortadan kaldırmaya ya da etkisini azaltmaya çalışacak.

Mercedes W13 floor

Mercedes W13 floor

Photo by: Jon Noble

Antrenman seansı öncesinde konuşan Russell, bu sorunu çözmenin kolay bir yolunun olmadığını, Mercedes'in duruma yöntemsel bir şekilde yaklaşmasının önemli olduğunu söylemişti.

Russell, "Sürekli bir şeyler deniyoruz ancak bu konuda sorunu kesin aşmamızı sağlayacak sihirli bir çözüm yok."

"Ancak aynı zamanda, bugün öğleden sonra deneyeceğimiz şey sorunun çözümü olabilir. Ya da bu sorunu anlamak ve aşmak 3-4-5 ay sürebilir."

"Antrenman seanslarında her zaman zordur. Tek seferde milyonlarca şey deneyemezsiniz. Bunu analitik bir şekilde yapmanız gerekir. Umarım geç olmadan bunu çözeriz. Ancak öyle olsa bile mücadelenin içerisinde olacağımızı düşünüyorum."

"Her şeyi doğru yaparsak, doğru stratejiyi uygularsak, iyi bir kalkış yaparsak daha hızlı olan araçları arkamızda tutamamamız için bir neden yok." dedi.

Mercedes W13 floor

Mercedes W13 floor

Photo by: Jon Noble

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