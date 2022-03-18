Hamilton, 2022 F1 sezonunda "agresif" olma sözü veriyor

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Şampiyonluğun iki adayı Verstappen ve Hamilton, geçen sene boyunca devam eden mücadelede pist üstünde birçok kez karşı karşıya gelmiş ve hatta temaslar yaşamışlardı. Her iki pilotun yaşananlar nedeniyle ceza aldıkları olaylar oldu.

Ancak çoğu olayda Verstappen'in Hamilton'a karşı agresif atak yaptığı, Mercedes pilotunun temas yaşamamak için kaçındığı görüldü. Hamilton'ın Britanya GP'de Copse virajında benzer bir atak yapması sonucu Verstappen geri adım atmadı ve ikili temas yaşadı.

İkilinin birbirlerine karşı savunmaları da zaman zaman gündeme geldi. Verstappen'in özellikle Brezilya GP'deki savunması ve ceza almaması tartışılırken, son yarış Abu Dhabi'de Hamilton'ın ilk turda piste dışına çıkıp pozisyonunu korumasına izin verilmesi Red Bull'u kızdırmıştı.

Motorsport.com'un geçen sene yaşananların ardından daha agresif olup olmayacağını sorması üzerine Hamilton, "Bu sene daha agresif bir pilot olacağım, göreceksiniz." şeklinde cevap verdi.

Cuma günkü basın toplantısında aynı soru Verstappen'e de soruldu. Verstappen, "Bilmiyorum. Yani, bence bu soruyu bana sormamalısınız." dedi.

Hamilton ayrıca, geçen sene yaşananlara rağmen pist üstünde intikam alma gibi bir olayın "kendi tarzı olmadığını" söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton, "Bu sezona o şekilde yaklaşmayacağım. Sezona sadece elimden gelenin en iyisini olmaya çalışarak yaklaşacağım."

"Oyunumu yükseltebileceğim bir alan olup olmadığını görmek, en azından geçen sezon sonundaki gibi sürmek istiyorum."

"Takımla bu konuda işbirliği yapacağım. Aşmamız gereken çok fazla şey var. Ancak bunu seviyorum. İntikam gibi bir bakış açım yok."

"Ben sadece bu sene en iyi pilot olmaya çalışacağım. Araç içerisinde ve araç dışında daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyorum."

"Spordaki çeşitlilik konusunda üzerinde çalışmamız gereken daha fazla konu var. Bunun için de savaşmaya devam edeceğim." dedi.