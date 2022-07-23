Mercedes: "2023 düzenlemelerinin bizim lehimize olacağı garanti değil"

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FIA'nın bazı takımların karşı karşıya kaldığı dalgalanma sorununu çözmek için araçlarda birtakım değişikliklere gidileceğini açıklamasının ardından takımların kafası bir hayli karışmış vaziyette.

Geçtiğimiz hafta, güvenlik gerekçesiyle zemin kenarlarını ve difüzör boğazını yükselterek 2023 teknik düzenlemelerini değiştirmeyi planladığını duyuran FIA, bu harekete itiraz edebilecek birkaç takımın tepkisiyle karşı karşıya kalabilir.

Cuma günü konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes'i ima ederek, "belirli bir takımın aracı daha alçakta çalıştırabilmesi ve yer etkisinden faydalanabilmesi için düzenlemeleri önemli ölçüde değiştirebilecek lobi faaliyetleri yapıldığını" söyledi.

Ancak Mercedes'in pist kenarı mühendislik şefi Andrew Shovlin, önerilen kural değişikliklerinin takıma uygun olacağının garantisi olmadığını, ancak dalgalanmadan kaynaklanan temel güvenlik sorunlarını çözmek için ince ayarlar yapılması gerektiğini söyledi.

Shovlin, "Gerçek şu ki, sorunlarımızı kendi başımıza çözmek için çalışıyoruz ve bu konuda iyi ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum."

"Yönetmeliklerin değişmesini istemeyen takımların muammasını anlayabilirsiniz. Mercedes olarak herhangi bir değişikliğin bize uyup uymayacağını bilmiyoruz."

"2021 sezonundaki ufak değişiklikleri düşünelim. Bu değişikliğin [yere basma kuvvetini azaltarak] bizimki gibi düşük sürüş yüksekliğine sahip bir araca zarar vereceğini ve yüksek sürüş yüksekliğine sahip bir aracı pek etkilemeyeceğini bilmiyorduk.

"Yani yönetmelik değişikliklerinin kesinlikle Mercedes'in lehine olacağını söyleyecek durumda değiliz. Bizim duruşumuz, eğer bazı temel sorunları çözmek istiyorsak kuralları aynı bırakamayacağımız yönünde."

"2020'deki değişiklikler güvenlik gerekçesiyle geldiğinde, Red Bull buna karşı değildi, Ferrari yönetişim açısından buna karşı değildi, ama daha da önemlisi Mercedes bu değişikliğe karşı değildi. Bize uymuyordu, ancak yine de değişiklik yapıldı."

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

FIA'nın 2023 kurallarıyla ilgili önerisi zemin kenarlarını 25 mm yükseltmek, ancak bazı takımların bir uzlaşmaya açık olacağı ve daha az bir artış konusunda anlaşabilecekleri de öne sürülmekte.

Uzlaşma olabileceği yorumlarıyla ilgili Shovlin, bu önerilerin "bir değişiklik olacağını düşünen takımlardan geldiğini ancak bu takımların pek değişiklik istemediğini" söylüyor ve F1'in eldeki güvenlik sorunlarını gözden kaçırmayacağını da ekliyor.

Shovlin, "Dediğimiz gibi, takımlar olarak bu sorunu hafifletebiliriz, ancak bunu araçları farklı şekillerde çalıştırmak istersek yapabiliriz. Bu düzenlemeler her zaman yere basma gücü isteyen araçları yanında getirecek."

"Bu yıl birkaç kayda değer kaza oldu, örneğin bir aracın bordürlerden geçmesi dahi aracın zemine çarpmasına ve pilotların yüksek hızlarla bariyerlere gömülmesine sebep olabiliyor."

"Yani söz konusu sadece konfor değil, aynı zamanda güvenlik." dedi.