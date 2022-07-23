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Formula 1 / Fransa GP Antrenman raporu

Fransa GP 3. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider!

2022 Formula 1 sezonunun 12. yarışı olan Fransa Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Fransa GP 3. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider!
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Paul Ricard'da gerçekleştirilen 3. antrenman seansı, diğer seanslar gibi 60 dakika sürdü ve hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu.

Sürücüler, yol tutuşu yüksek olmasına rağmen sık sık pist limitlerinin dışına çıktılar ve turlarını iptal etmek zorunda kaldılar.

Seans içerisinde Ferrari pilotu Charles Leclerc spin atarken, Lewis Hamilton da ilk sektörde pist dışına çıktı. Bunun dışında genel manada sakin bir seans oldu.

Seansın ilk kısmında zaman tablosunun en tepesinde Red Bull pilotu Max Verstappen vardı. Hollandalı pilot ilk dakikalarda 1:32.837lik bir tur zamanı yakalarken, sonrasında bunu 1:32.808'e kadar çekti. Bu turlar orta hamurla geldi.

Ancak seansın son 10 dakikasına girilirken yumuşak hamurla çok iyi bir tur atan Carlos Sainz, 1.32.626 ile Verstappen'i geçerek liderliğe yükseldi.

Hollandalı pilottan ise cevap gecikmedi ve yumuşak lastiklere geçen Verstappen dereceyi 1:32.272'ye indirmesinin ardından seansı lider tamamladı.

Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc, cuma günü tek turda en hızlı taraf gibi görünseler de, Cumartesi sabahı geride kaldılar. Her iki pilot da temiz bir turu bir araya getirmekte zorlanırken, Sainz 0.354 saniye geride ikinci, Leclerc 0.637 saniye geride üçüncü oldu.

Mercedes, tıpkı cuma günü olduğu gibi, cumartesi günü de en hızlı dereceden yaklaşık bir saniye geride kaldı. Hamilton, Verstappen'in 0.983 saniye gerisinde dördüncü olurken, George Russell 1.1 saniye geride altıncı oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Red Bull pilotu Sergio Perez için zorlu geçen hafta sonu, cumartesi günü de devam etti. Meksikalı pilot, takım arkadaşının 1 saniye gerisinde kaldığı seansı iki Mercedes pilotunun arasında beşinci sırada bitirdi.

Alpine'de cuma günü aracın dengesinden memnun görünmeyen Fernando Alonso, cumartesi sabahı ilk ona geri döndü ve 1.2 saniye geride yedinci sırada yer aldı.

Williams pilotları seansın öne çıkan isimleri olurken, Alexander Albon sekizinci sırada yer aldı ve Williams'ın cuma günkü performansının tek seferlik olmadığını gösterdi.

McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris, dokuzuncu en iyi zamanı yaparken, Yuki Tsunoda 10. sırada yer aldı.

Yakın orta grupta Daniel Ricciardo 11. sırada yer alırken, ilk kez güncellenmiş Williams'ı süren Nicholas Latifi de 12. en hızlı zamanı yaptı.

AlphaTauri'de Pierre Gasly, cuma gününün aksine ilk ona giremedi ve 13. sırada yer aldı. Fakat dokuzuncu sıradaki Lando Norris ile arasında 0.2 saniye vardı.

Alfa Romeo pilotları Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou, ilk 15'i tamamlarken, Haas pilotları geride kaldılar. Kevin Magnussen seansı 16. bitirirken, Mick Schumacher ancak 19. olabildi. Bu ikiliyi Esteban Ocon ve Lance Stroll ayırdı.

Sebastian Vettel, Aston Martin ile en hızlı turunu orta hamurla atarken, 2.2 saniye geride son sırada yer aldı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 23 1'32.272  
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 14 1'32.626 0.354
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 20 1'32.909 0.637
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 22 1'33.255 0.983
5 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 25 1'33.293 1.021
6 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 18 1'33.376 1.104
7 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 18 1'33.505 1.233
8 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 19 1'33.558 1.286
9 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 16 1'33.669 1.397
10 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 19 1'33.751 1.479
11 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 17 1'33.788 1.516
12 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 16 1'33.841 1.569
13 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 18 1'33.869 1.597
14 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 20 1'33.872 1.600
15 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 19 1'33.911 1.639
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 23 1'34.031 1.759
17 France Esteban Ocon Alpine Renault 18 1'34.122 1.850
18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 20 1'34.177 1.905
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 12 1'34.222 1.950
20 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 11 1'34.536 2.264
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