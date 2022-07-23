Fransa GP 3. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider!
2022 Formula 1 sezonunun 12. yarışı olan Fransa Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.
Paul Ricard'da gerçekleştirilen 3. antrenman seansı, diğer seanslar gibi 60 dakika sürdü ve hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu.
Sürücüler, yol tutuşu yüksek olmasına rağmen sık sık pist limitlerinin dışına çıktılar ve turlarını iptal etmek zorunda kaldılar.
Seans içerisinde Ferrari pilotu Charles Leclerc spin atarken, Lewis Hamilton da ilk sektörde pist dışına çıktı. Bunun dışında genel manada sakin bir seans oldu.
Seansın ilk kısmında zaman tablosunun en tepesinde Red Bull pilotu Max Verstappen vardı. Hollandalı pilot ilk dakikalarda 1:32.837lik bir tur zamanı yakalarken, sonrasında bunu 1:32.808'e kadar çekti. Bu turlar orta hamurla geldi.
Ancak seansın son 10 dakikasına girilirken yumuşak hamurla çok iyi bir tur atan Carlos Sainz, 1.32.626 ile Verstappen'i geçerek liderliğe yükseldi.
Hollandalı pilottan ise cevap gecikmedi ve yumuşak lastiklere geçen Verstappen dereceyi 1:32.272'ye indirmesinin ardından seansı lider tamamladı.
Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc, cuma günü tek turda en hızlı taraf gibi görünseler de, Cumartesi sabahı geride kaldılar. Her iki pilot da temiz bir turu bir araya getirmekte zorlanırken, Sainz 0.354 saniye geride ikinci, Leclerc 0.637 saniye geride üçüncü oldu.
Mercedes, tıpkı cuma günü olduğu gibi, cumartesi günü de en hızlı dereceden yaklaşık bir saniye geride kaldı. Hamilton, Verstappen'in 0.983 saniye gerisinde dördüncü olurken, George Russell 1.1 saniye geride altıncı oldu.
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Red Bull pilotu Sergio Perez için zorlu geçen hafta sonu, cumartesi günü de devam etti. Meksikalı pilot, takım arkadaşının 1 saniye gerisinde kaldığı seansı iki Mercedes pilotunun arasında beşinci sırada bitirdi.
Alpine'de cuma günü aracın dengesinden memnun görünmeyen Fernando Alonso, cumartesi sabahı ilk ona geri döndü ve 1.2 saniye geride yedinci sırada yer aldı.
Williams pilotları seansın öne çıkan isimleri olurken, Alexander Albon sekizinci sırada yer aldı ve Williams'ın cuma günkü performansının tek seferlik olmadığını gösterdi.
McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris, dokuzuncu en iyi zamanı yaparken, Yuki Tsunoda 10. sırada yer aldı.
Yakın orta grupta Daniel Ricciardo 11. sırada yer alırken, ilk kez güncellenmiş Williams'ı süren Nicholas Latifi de 12. en hızlı zamanı yaptı.
AlphaTauri'de Pierre Gasly, cuma gününün aksine ilk ona giremedi ve 13. sırada yer aldı. Fakat dokuzuncu sıradaki Lando Norris ile arasında 0.2 saniye vardı.
Alfa Romeo pilotları Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou, ilk 15'i tamamlarken, Haas pilotları geride kaldılar. Kevin Magnussen seansı 16. bitirirken, Mick Schumacher ancak 19. olabildi. Bu ikiliyi Esteban Ocon ve Lance Stroll ayırdı.
Sebastian Vettel, Aston Martin ile en hızlı turunu orta hamurla atarken, 2.2 saniye geride son sırada yer aldı.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|23
|1'32.272
|2
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|Ferrari
|14
|1'32.626
|0.354
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|20
|1'32.909
|0.637
|4
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|22
|1'33.255
|0.983
|5
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|25
|1'33.293
|1.021
|6
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|18
|1'33.376
|1.104
|7
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|18
|1'33.505
|1.233
|8
|Alexander Albon
|Williams
|Mercedes
|19
|1'33.558
|1.286
|9
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|16
|1'33.669
|1.397
|10
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|19
|1'33.751
|1.479
|11
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|17
|1'33.788
|1.516
|12
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|16
|1'33.841
|1.569
|13
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Red Bull
|18
|1'33.869
|1.597
|14
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|20
|1'33.872
|1.600
|15
|Guan Yu Zhou
|Alfa Romeo
|Ferrari
|19
|1'33.911
|1.639
|16
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|23
|1'34.031
|1.759
|17
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|18
|1'34.122
|1.850
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|20
|1'34.177
|1.905
|19
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|12
|1'34.222
|1.950
|20
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|11
|1'34.536
|2.264
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