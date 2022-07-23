Alpine, F1 döneminin ardından Alonso'yu LMDh projesinde tutmak istiyor

Haberi dinle

Çifte F1 dünya şampiyonu Alonso, 2018 ve 2019 yıllarında Toyota ile hem Le Mans'ı ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nı kazanmayı başarmış ve oldukça önemli başarılara imza atmıştı.

2021'de F1'e döndükten sonra Alonso, diğer serilerle olan bağlarını büyük oranda kesti ve sadece F1'e odaklandı. Ancak gelecekte Le Mans'a dönmeye olan arzusunu hiçbir zaman gizlemedi.

Alpine, 2021'den beri eski bir LMP1 aracıyla WEC'in Hypercar sınıfında yarışıyor fakat Signatech ile yapılan işbirliğiyle 2024'ten itibaren iki yeni araçla LMDh programını başlatacaklar.

Bu program, Alpine'in Formula 1 operasyonuyla birlikte yürütülecek ve bu açıdan projeyle alakalı yüksek beklentiler var.

#36 Alpine Elf Team Alpine A480 - Gibson of Andre Negrao, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Photo by: Morgese / Gandolfi

Alpine patronu Laurent Rossi daha önce Alonso'nun WEC takımı için olası pilot seçeneklerinden birisi olduğunu söylemişti ancak Cumartesi günü Fransa'da verdiği demeçte, gelecekte LMDh takımına geçişin, halihazırda devam eden kontrat yenileme görüşmelerinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Rossi, "Geçen yıl, bu yılki kontratı tartışırken bile tartışmanın bir parçasıydı."

"Fernando'nun hem sporumuzun hem de Renault Grubu'nun efsanelerinden birisi olduğunu hep söyledik. O bizim şampiyonumuz."

"Değişiklik yapılacağı vakit her zaman LMDh projemizde yer alacaktı, burada gayet hoş karşılanacak çünkü bu onun takımı. Yani evet, bu görüşmelerin bir parçası."

"Aslında bu programa atılma kararını, ilk etapta onu da düşünerek aldık." dedi.

Alonso yakında 41 yaşına girecek olmasına rağmen bu yıl şimdiye kadar sezonun en rekabetçi sürücülerinden birisiydi ve yaptığı açıklamalarda da F1'den ayrılmayı düşünmediği konusunda netti.

Oscar Piastri, Alpine Academy Photo by: Alpine

Alpine büyük bir genç sürücü programına sahip ve bu programın en öne çıkan ismi, şu anda takımı yedek pilotluğunu yapan Oscar Piastri.

Ayrıca Fransız üreticinin Formula 2'de yarışan Jack Doohan ve Oli Caldwell gibi iki genç pilotu yer alırken, aynı zamanda Formula 3'te Caio Collet ve Victor Martins gibi yetenekleri de var.

Rossi, LMDh programının, gençlere F2 ötesinde bazı sürüş fırsatları tanıyabileceğini ve bunun da tüm taraflar için faydalı olduğunu söyledi.

Rossi, "F1 öncesinde yer alabilecekleri pek çok koltuk seçeneği var."

“Yedek pilotluk bunlardan birisi. Yakında LMDh'yi de kullanmaya başlıyor olacağız."

"Dolayısıyla bu süreci, çok sayıda iyi isme sahip olduğumuz fakat yeterli koltuğun olmadığı kısa bir süre öncesine göre, çok daha iyi yönetebileceğimizi düşünüyoruz."

"Yapmaya çalışacağımız şey bu olacak." dedi.