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Wolff, Mercedes'in 2022'deki şampiyonluk şansının %20 olduğunu düşünüyor

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, son 9 sene içerisindeki en kötü sezon başlangıcını yapmalarının ardından 2022'de şampiyon olma şanslarını yüzde 20 olarak gördüklerini söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Wolff, Mercedes'in 2022'deki şampiyonluk şansının %20 olduğunu düşünüyor
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2014'ten beri aralıksız bir şekilde 8 takımlar şampiyonluğu ve 7 pilotlar şampiyonluğu kazanan takım, 2022'deki yeni kurallar döneminde Ferrari ve Red Bull'un gerisinde kaldı.

Mercedes şu anda şampiyonada ikinci sırada olsa da bu, Red Bull'un ilk yarışta iki pilotuyla birden yarış dışı kalması sayesinde oldu.

Hem performans hem de sorunsuzluk açısından geride olmalarına rağmen Wolff, Mercedes'in 2022'deki şampiyonluk şansının matematiksel açıdan %20 olduğunu düşündüğünü söyledi.

Wolff, "Şu anda geri plandayız. Matematiksel açıdan ya da olasılık açısından bakarsam (şampiyonluk şansının) %20'ye %80 olduğunu söyleyebilirim ancak burası motor sporları ve motor sporlarında her şey olabilir."

"Takımlar yarış dışı kalabilirler ve biz araçtaki performansı çıkarabilirsek o zaman yeniden oyunda oluruz. Yani bir yarışçı olarak bu oranın 40/60 olduğunu diyebilirim ancak bir matematikçi olarak ihtimallerin bize karşı daha kötü olduğunu söyleyebilirim."

"Ancak henüz sezonun 3. yarışındayız ve şampiyonluk ihtimalini reddetmiyoruz. Şu an için 0.9 sn gerideyiz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes pilotları sıralamalarda dalgalanma sorunu yaşamaya devam ettiler ve zaman zaman düzlükte ve hızlı virajlarda görüş sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdiler.

Wolff, "Ferrari gibi daha birçok takımın hâlâ zıpladıklarını görüyorsunuz ancak onlar bizim kaçırdığımız ya da iyi performans sergileyemediğimiz birçok şeyi yaptılar. Aynısı Red Bull için de geçerli. Onların aracı Bahreyn testlerinin ardından güncelleme ile hızlandı."

"Bizim zıplama seviyemiz Ferrari'ninkinden kötü çünkü biz virajlarda, yüksek hızlı virajlarda da bu sorunu yaşıyoruz. Bu yüzden performans kaybediyoruz. Tüm piste baktığımızda, birinci sektörde çok rekabetçiyiz, ikinci sektörde rekabetçiyiz ancak üçüncü sektörde 9, 10 ve 12. virajlarda kazandığımızı kaybediyoruz. Birkaç virajda neredeyse bir saniye kaybediyoruz." 

"Peki dalgalanma sorununu aşmak araçta bir anda mucizevi bir şekilde 1 sn'lik performansı açığa mı çıkaracak? Hayır, kesinlikle hayır. Ancak ağırlık gibi birçok şeyde küçük iyileştirmeler yapabiliriz ve farklı şeyleri optimize edebiliriz. Aracı anlamaya çalışırken küçük kazançlar sağlamalıyız."

"Sonunda o noktaya ulaşacağımız konusunda iyimserim. Bu iki yarış mı olur, 5 yarış mı olur bilmiyorum. Mütevazi kalmamız lazım. Ben olaylara bir yarışlık ya da bir senelik bakmıyorum. 10 seneden daha uzun süreye bakıyorum. Geriye dönüp baktığımda rekabetçi bir takım görmek istiyorum. Daha zorlu yıllar olacak ve bu onlardan birisi." dedi.

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Wolff son olarak yaşadıkları sorunları şu ana kadar aşamamalarının, bu sorunu rüzgar tünelinde simüle edememeleri olduğunu söyledi.

Wolff, "Bu araçta korelasyonu bulmak çok zor çünkü rüzgar tünelinde aracı sınırlı bir frekansta hareket ettirebilirsiniz. Pistte ise tamamen farklı bir durum var. Bu yüzden simülasyonlar ile gerçek dünya arasındaki aero verilerini ve korelasyonu analiz etmenin yeni bir yolu oluştu. Bunu anlamamız gerekiyor."

"Bunu anlayacak araçlara ve insanlara sahip olduğumuza inanıyoruz, ancak bunu henüz bulamadık." dedi.

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