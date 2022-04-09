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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Albon, yakıt eksiği nedeniyle sıralamalardan diskalifiye edildi!

Williams pilotu Alex Albon, sıralamaların ardından aracında yeteri kadar yakıt bulunmadığı için Avustralya GP sıralamalarından diskalifiye edildi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Albon, yakıt eksiği nedeniyle sıralamalardan diskalifiye edildi!
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Albon, Melbourne'deki sıralamalarda 16. olarak ilk seansta elenmişti. Takım, Albon'un hızlı turunu tamamlamasının ardından pite dönüş yolunda telsizden kendisine aracı hemen durdurmasını istemişti.

Bu ilk başta motor sorunu gibi düşünülse de bunun yakıtla alakalı olduğu ortaya çıktı. Seanstan sonra yapılan incelemelerde Albon'un deposunda yeteri kadar yakıtın çıkmadığı anlaşıldı ve pilot sıralamalardan diskalifiye edildi.

Kurallara göre bir seansın ardından depoda 1 litrelik yakıt örneği olması gerekiyor. FIA Teknik Ekibi Albon'un aracından ancak 0.33 litre yakıt çıkarabilmiş.

Bu ceza sonucunda Albon, yarışa geriden başlayacak.

Williams'ın Araç Performans Bölümü Başkanı Dave Robson, "O turun ardından pite dönüş yolunda bir şeylerin yolunda olmadığını gördük, bu yüzden bir şeye zarar vermemek için aracı durdurmaya karar verdik."

"Kırmızı bayrağın ardından pit yolunun sonunda uzun süre beklemek zorunda kalıp ardından çıkış turunda planladığımızdan çok daha agresif olmak zorunda kaldık."

"Muhtemelen bu yüzden beklediğimizden daha az yakıt kaldı." dedi.

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