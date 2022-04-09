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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Leclerc ve Perez'e ceza çıkmadı, Tsunoda kınama aldı!

Ferrari pilotu Charles Leclerc, FIA'nın herhangi bir ceza vermeme kararı sonrası pole pozisyonunu korudu. Sarı bayrak ihlali nedeniyle inceleme altında olan Sergio Perez'e de ceza çıkmadı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Leclerc ve Perez'e ceza çıkmadı, Tsunoda kınama aldı!
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Leclerc, Zhou Guanyu ve Yuki Tsunoda, FIA sportif yönetmeliklerinin  33.4 maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle inceleme altındalardı.

İddiaya göre bu isimler sıralama turlarında, pite dönüş turlarında gereksiz yere yavaşladılar ve kurallar gereği bunu yapmamaları gerekiyor.

Ferrari taraftarları, üçüncü bölümde harika bir tur çıkararak pole pozisyonu kazanan Leclerc'in olası bir grid cezası alması konusunda endişeliydi. Fakat FIA, Leclerc ile görüşüp, kayıtları inceledikten sonra herhangi bir ceza vermemeyi seçti.

Aynı şekilde Zhou da ceza almadı. İkili belirlenenden daha yavaş bir tur çıkardı çünkü o anda hızlı turda olan diğer sürücüleri engellememek için yavaşlamaları gerekti.

Fakat Tsunoda, yapılan incelemelerde yavaşlamasını haklı çıkaracak bir kanıt bulunamadı. Sonuç olarak da kendisine kınama verildi.

Bu, Tsunoda'nın bu yılki üçüncü kınaması oldu ve eğer iki kınama daha alırsa, 10 sıra grid cezası alacak.

Öte yandan FIA, sıralama turlarında sarı bayrak ihlali yaptığı gerekçesiyle inceleme altına alınan Sergio Perez'e de herhangi bir ceza verilmeyeceğini duyurdu.

Telemetri verileri, bir önceki tura kıyasla Perez'in gaz pedalını 70 metre daha erken bıraktığını, 50 metre daha erken fren yaptığını ve virajı 14 km/s daha yavaş döndüğünü gösterdi.

Böylelikle gridin Leclerc, Max Verstappen, Perez ve Lando Norris şeklinde olacağı kesinleşti.

Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Charles Leclerc, Ferrari, Sergio Perez, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Charles Leclerc, Ferrari, Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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