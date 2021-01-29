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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2021 aracına W12 adını verecek

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Mercedes, 2021 aracına W12 adını verecek
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Mercedes, bazı takımların aksine yeni aracın isminde numara atlamayacak ve bunun yerine yeni aracına W12 ismini verecek.

Yeni Formula 1 sezonunun başlamasına iki aydan az bir süre kaldı ve takımlar yeni sezonda kullanacakları araçlarla alakalı bilgiler vermeye başladılar.

Dün McLaren yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacağını duyurmuştu.

Bugün ise Mercedes, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı bir fotoğrafla 2021 aracının adının "W12" olacağını açıkladı.

Alfa Romeo da dahil olmak üzere bazı takımlar, bir sonraki aracın adını ertelenen 2022 projesine verdikleri için bir rakam atlamak zorunda kalmışlardı.

Ancak Mercedes herhangi bir rakam atlamak yerine yeni aracına W12 adını verdi.

Mercedes tarafından yapılan paylaşımda herhangi bir detay yer almadı. Ancak "Çok yakında" sözleriyle yeni aracın lansmanını yakın zamanda yapacaklarını işaret etti.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, daha önce yaptığı açıklamalarda 2021 aracının yine siyah renge sahip olacağını açıklamıştı.

 
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Editör Kemal Şengül

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