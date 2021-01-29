Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir

Formula 1 yeni sezonda Mercedes ve Aston Martin olmak üzere iki ayrı güvenlik aracına sahip olacak. Yıl boyunca güvenlik aracı görevini bu iki marka üstlenecek.

Mercedes, güvenlik aracı tedarikçisi olmaya başladığı günden bu yana gümüş renge sahipti ve bazı istisnalar hariç hep aynı rengi kullandı.

Ancak FormulaPassion, Aston Martin'in güvenlik aracının tamamen farklı bir renge sahip olacağını yazdı.

Habere göre Aston Martin güvenlik aracı "zümrüt yeşili" rengine sahip olacak. Bu, Aston Martin markasıyla özdeşleşmiş bir renk ve yeni sezonda Aston Martin F1 araçlarının da bu renge sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mercedes ise her zaman olduğu gibi gümüş rengi kullanmaya devam edecek.

Alman üretici, Mugello'daki yarışta Ferrari'nin 1000. yarışı şerefine güvenlik aracını kırmızı renge boyamıştı.