Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir

paylaşım
yorumlar
Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir
Ekleyen:
, Editör

FormulaPassion'ın haberine göre Aston Martin'in yeni F1 sezonunda kullanacağı güvenlik aracı, zümrüt yeşili rengine sahip olacak.

Formula 1 yeni sezonda Mercedes ve Aston Martin olmak üzere iki ayrı güvenlik aracına sahip olacak. Yıl boyunca güvenlik aracı görevini bu iki marka üstlenecek.

Mercedes, güvenlik aracı tedarikçisi olmaya başladığı günden bu yana gümüş renge sahipti ve bazı istisnalar hariç hep aynı rengi kullandı.

Ancak FormulaPassion, Aston Martin'in güvenlik aracının tamamen farklı bir renge sahip olacağını yazdı.

Habere göre Aston Martin güvenlik aracı "zümrüt yeşili" rengine sahip olacak. Bu, Aston Martin markasıyla özdeşleşmiş bir renk ve yeni sezonda Aston Martin F1 araçlarının da bu renge sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mercedes ise her zaman olduğu gibi gümüş rengi kullanmaya devam edecek.

Alman üretici, Mugello'daki yarışta Ferrari'nin 1000. yarışı şerefine güvenlik aracını kırmızı renge boyamıştı.

 

 

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

Önceki haber

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

F3 Asya Dubai: İlk yarışı Zhou kazandı, Cem yedinci oldu
F3 F3 / Yarış raporu

F3 Asya Dubai: İlk yarışı Zhou kazandı, Cem yedinci oldu

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

Alonso: "Ben de Vettel de Ferrari'yle şampiyonluk yakalayamadık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Ben de Vettel de Ferrari'yle şampiyonluk yakalayamadık"

Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir

Wolff, Hamilton ile üç yıllık sözleşme yapılacağını düşünmüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Hamilton ile üç yıllık sözleşme yapılacağını düşünmüyor

Norris: "Hamilton yorumumdan sonra aldığım eleştirilerle başa çıkmak zordu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Hamilton yorumumdan sonra aldığım eleştirilerle başa çıkmak zordu"

Wolff: "Mick gelecekte Mercedes'te yarışacak potansiyele sahip"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Mick gelecekte Mercedes'te yarışacak potansiyele sahip"

Son Haberler

Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

Imola, F1 yarışını "seyircisiz" yapmayı planlıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Imola, F1 yarışını "seyircisiz" yapmayı planlıyor

Alfa Romeo, Singha Corporation ile anlaşmasını uzattı
F1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, Singha Corporation ile anlaşmasını uzattı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

1s
2
F3

F3 Asya Dubai: İlk yarışı Zhou kazandı, Cem yedinci oldu

1s
3
Formula 1

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

4s
4
Formula 1

Alonso: "Ben de Vettel de Ferrari'yle şampiyonluk yakalayamadık"

19s
5
Formula 1

Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir

22 dk

Son Haberler

Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir

Aston Martin'in güvenlik aracı farklı bir renge sahip olabilir

Formula 1
22dk
Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

Formula 1
1s
Imola, F1 yarışını "seyircisiz" yapmayı planlıyor

Imola, F1 yarışını "seyircisiz" yapmayı planlıyor

Formula 1
2s
Alfa Romeo, Singha Corporation ile anlaşmasını uzattı

Alfa Romeo, Singha Corporation ile anlaşmasını uzattı

Formula 1
3s
Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

Formula 1
4s

Son Videolar

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri 19:43
Formula 1
2s

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor? 04:21
Formula 1
28 Oca 2021

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor?

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor 12:49
Formula 1
27 Oca 2021

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03 03:28
Formula 1
20 Oca 2021

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.