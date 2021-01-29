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Formula 1 / Son dakika

Egginton: "Jeton sistemine rağmen belirleyici faktör aerodinami gelişimi olacak"

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Egginton: "Jeton sistemine rağmen belirleyici faktör aerodinami gelişimi olacak"
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AlphaTauri teknik şefi Jody Egginton, yeni jeton sistemine rağmen; Formula 1’de orta sıradaki mücadeleyi belirleyenin yine takımların aerodinami alanında gösterdikleri gelişme olacağını düşünüyor.

Yeni teknik regülasyonlar bir sonraki seneye ertelendikten sonra, aracın büyük bir kısmını kapsayacak şekilde 2020 ve 2021 sezonları arasında araç gelişimi donduruldu. F1’in planı ise, böylelikle COVID-19 pandemisinin ekonomide yarattığı etkiye karşılık, geliştirme masraflarını kısmaktı.

Her takıma 2020 araçlarının dizaynını geliştirmek için kullanabilecekleri ikişer geliştirme jetonu verildi ve öngörülen sonuç, bu sayede önceki senenin şasisinin %60’ının 2021 aracına aktarılmasıydı.

Yeni regülasyonlarla birlikte en çok değişen parça ise araç tabanı oldu ve dolayısıyla takımların en çok üstünde durduğu konu, kaybedilen yere basma gücünü geri kurtarmaya çalışmak oldu.

McLaren, Mercedes güç ünitesine geçtikten sonra her iki jetonunu da yeni güç ünitesini entegre etmek için harcadı, bu da takımın orta sıralardaki mücadeleye yenik başlayabileceği manasına geliyor.

Fakat AlphaTauri teknik direktörü Egginton, sezon içinde yapılacak geliştirmeler sınırlamaların dışında kaldığı için, jeton sisteminin takım sıralamasını pek etkilemeyeceğini söyledi.

Autosport/Motorsport.com’a konuşan Egginton, “Günün sonunda jeton sisteminin aerodinami alanındaki etkisi düşük.”

“Yeni bir burun tasarlamayı seçebilirsiniz fakat araç tabanının arka kısmı haricinde neredeyse tüm regülasyonlar aynı olduğundan bir burun sizin aerodinami konseptinizin kilit parçası olmayacaktır.”

“Belki biraz şasinin üstünde çalışabilirsiniz. McLaren haricinde herkes aynı güç ünitesiyle devam edcecek, o yüzden onların jetonlarının güç ünitesini entegre etmeye harcanacağını düşünüyorum. Bunun onlara hem artısı hem eksisi olacaktır, o yüzden onlar için sonucun ne olacağını henüz detaylı olarak bilemiyorum.”

“Fakat jetonların aerodinami konseptini belirlemede önemli bir rol üstlendiğini düşünmüyorum, halen en önemli alan aerodinami. Herkes jetonlarını bir şeyler için kullanacak fakat sıralamayı belirleyen temel şeyin jeton olacağını sanmam.” dedi.

AlphaTauri, geçtiğimiz sezon toplanan puan açısından en başarılı sezonlarını geçirmelerine ve 12 yıl aradan sonra ilk galibiyetini almalarına rağmen, takımlar şampiyonasını 7. sırada tamamlayabildi.

Takım düzenli bir şekilde McLaren, Racing Point, Renault ve Ferrari arasındaki orta sıra mücadelelerinde yer aldı ve Egginton, 2021’de de böyle olmaya devam edeceğini düşünüyor.

Egginton, “Yine çok yakın bir orta sıra bekliyorum fakat sıralamayı bilemiyorum.”

“Doğrusu geçen kış, kimseye sıralamayı söylemeye hazır bile değildim. Hedeflerimizi biliyoruz ve eğer onları tutturabilirsek mücadelenin bir parçası olabiliriz. Hedefimiz ilk 5’e girebilmek. Bunun için yapmamız gereken şey, geçtiğimiz sezon gösterdiğimiz gelişmeyi bu sezon da gösterebilmek olmalı.”

“Elbette yere basma gücünü azaltmak adına araç tabanına yapılan regülasyon değişikliklerinden sonra biraz daha çalışmalıyız. Direkt aynısı değil, benzeri; ama üstesinden gelmemiz gereken bazı değişimler var.”

“Birisi bir hata yapmadığı sürece sıkı bir mücadele olacak. Umarım hata yapan biz olmayız!” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar AlphaTauri
Editör Memet Kağan Bilgili

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