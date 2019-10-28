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Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Hulkenberg: "Pite çok erken geldik"

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Hulkenberg: "Pite çok erken geldik"
Ekleyen:
, Editör
28 Eki 2019 10:11

Renault sürücüsü Nico Hulkenberg, Meksika Grand Prix'sinde pite çok erken geldiğini ve son turlarda hayatta kalmaya çalıştığını söyledi.

Meksika GP'nin son turunda Toro Rosso sürücüsü Daniil Kvyat ile temas eden ve yarışı 11. sırada tamamlayan Hulkenberg, Rus sürücünün ceza almasıyla beraber 10. sıraya yükselmiş ve hafta sonundan bir puanla ayrılmıştı.

Yarış sonrasında konuşan Hulkenberg, “İyi bir yarıştı. Pite biraz fazla erken geldiğimizi düşünüyorum ve bu o kadar gerekli değildi. Ve sonrasında yarışımıza zarar verdik, çünkü sürekli trafikteydim ve daha sonra Carlos’la savaştım. Böylece biraz da olsa lastiklerime zarar verdi.”

“İyi bir hızımız vardı, pite gelmeye gerek yoktu. Bu biraz şanssız oldu, daha iyisini yapabilirdik.”

“Cumartesi günü 3. antrenman seansına katılamadıktan sonra kötü hissetmiştim, çünkü cuma gecesi bir şeyler değiştirmiştik ve bunları deneyememiştik ancak yarışta denedik. Sıralama turlarında harika hissettirmemişlerdi ve yarışta da çok iyi hissettirmedi. Araçtan çok memnun değildim. Ancak sıkı çalıştık.”

“Neden erken pite geldiğimi bilmiyorum, ancak takım bana son anda pite gelmemi söyledi. Daha uzun süre pistte kalmayı tercih ederdim, lastikler iyiydi ve sanırım 10 tur daha dayanırlardı. Bunu konuşmamız gerek.”

“Yarışın son 5 turunda lastiklerim bitmeye başladı, ön tarafta çokça blokaj yaşıyordum ve bu giderek artıyordu. Giderek zorlaşıyordu ve son iki tur sadece hayatta kalmakla ilgiliydi.”

“Kvyat ile yaşanan kaza sonrası almam gerekenden bir puan az aldım. Açık şekilde suçlu olan kişi o. Ona çokça boşluk bıraktım, ancak o arka lastiğime dokundu ve bu, aracımın spin atması için yeterli oldu.”

“Bu bir yarış ve bir sürücü olarak bunu denemelisiniz. Bu yüzden onu çok fazla da suçlayamıyorum, yarışlar böyledir. Ancak elbette bunu daha temiz şekilde, temas yaşamadan ve rakibinizi duvara göndermeden denemelisiniz.”

“Beni son virajın çıkışında geçebilirdi, çünkü lastiklerim ölmüştü ve dış çizgideydim ve muhtemelen virajdan kötü bir şekilde çıkacaktım. Yani beni geçebilirdi diyebilirim.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Editör Cem Özel

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28 Kas - 1 Ara
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