Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Yarış raporu
Formula 1 Meksika GP

Meksika GP: Kaotik yarışta Sainz zafere ulaştı, Norris ikinci, Verstappen altıncı!

2024 sezonunun 20. yarışı olan Meksika Grand Prix'sinde zafere ulaşan pilot Carlos Sainz oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates in Parc Ferme

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates in Parc Ferme

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Autodromo Hermanos Rodriguez'de beş kırmızı ışığın sönmesiyle yarış heyecanı başladı.

Griddeki ilk 11 pilotun yarışa orta lastikle başladığı, geri kalan pilotların da orta ve sert lastik arasında seçim yaptıkları görüldü.

İyi bir start alan Max Verstappen, pole pozisyonundaki Carlos Sainz'a atak yapmaya çalıştı. Ancak Ferrari pilotu pist dışına taşarak önde kaldı.

Bu olayın ardından Sainz'dan yerini geri vermesi istendi ve böylelikle yarışın yeni lideri Verstappen oldu.

İlk viraja gelmeden Alex Albon ve Yuki Tsunoda arasında bir temas yaşandı. Tsunoda'nın spin atarak bariyerlere çarpmasıyla yarışa güvenlik aracı dahil oldu. Albon da aracındaki hasar sebebiyle yarışa veda etti.

Lewis Hamilton ise önündeki George Russell'ı geçerek beşinci sıraya yükseldi.

Sergio Perez, starttaki olası bir ihlâl sebebiyle komiserler tarafından inceleme altına alındı. İncelemenin ardından Red Bull pilotu 5 saniye ceza aldı.

6 turun ardından güvenlik aracı pite döndü ve yarış yeniden başlamış oldu.

Verstappen, Sainz'ın kendisine atak yapmasına izin vermedi ve arayı açarak farkı 1 saniyeye çıkardı.

Ancak Sainz'dan karşı atak gecikmedi ve Ferrari pilotu, 9. turda geç fren yaparak liderliği geri almayı başardı.

Verstappen'in momentum kaybetmesinin ardından Norris, Verstappen'e atak yaptı ancak ikili arasında ufak bir temas yaşandı. Temasın ardından ikili pist dışına taştı ve dördüncü sıradaki Charles Leclerc, bu durumdan yararlanarak ikinci sıraya yükseldi.

Verstappen ve Norris arasında yaşanan bu olay komiserler tarafından not edildi. Verstappen, incelemenin ardından Norris'i pist dışına ittiği için 10 saniye ceza aldı.

15. turda Mercedes pilotları arasında yaşanan mücadelenin galibi Russell oldu ve Russell, takım arkadaşını geride bırakarak yeniden beşinci sırayı elde etti.

Bu esnada Fernando Alonso, pite girerek kariyerindeki 400. yarış olan Meksika Grand Prix'sinden çekildi.

18. turda Sergio Perez ve Liam Lawson arasında puan tablosunun son basamağı için bir mücadele gerçekleşti. İkili arasında ufak bir temas yaşandı ve Lawson, önde kalmaya devam etti.

Perez ve Lawson arasındaki bu mücadele komiserler tarafından inceleme altına alındı.

Max Verstappen ise 8. virajda pist dışına taşarak avantaj elde ettiği için 10 saniye daha ceza aldı. 

29. tur itibariyle pitler başladı ve pilotlar taze lastikler için pite girdiler. Pitlerin ardından Ferrari pilotları ilk iki sırada kalmaya devam ederken, onları üçüncü sıradaki Lando Norris ve dördüncü sıradaki George Russell takip etti.

43. turdayken Mercedes pilotu Russell, takım telsizinden vizöründe yağmur damlaları olduğunu bildirdi.

Hamilton git gide önündeki Russell'a yaklaşırken, Mercedes pilotlarına takım telsizinde yarışmakta özgür oldukları söylendi. Ancak Hamilton'dan beklenen atak uzun süre gelmedi.

Nihayet 60. turda Hamilton öne geçmek için bir deneme yapsa da Russell pozisyonunu korumaya devam etti.

63. turda ikinci sıradaki Charles Leclerc, 17. virajda aracın kontrolünü kaybederek neredeyse bariyerlere temas edecek kadar pist dışına taştı.

Ferrari pilotu kaza yapmadan piste geri dönse de arkasındaki Lando Norris'e geçilmiş oldu.

66. turda Hamilton, istediği geçişi nihayet yapmayı başardı ve Russell'ı geride bırakarak dördüncü sıraya yükseldi.

71 turluk yarışta zafere ulaşan pilot, yarışa pole pozisyonundan başlayan Carlos Sainz oldu.

Onu ikinci sıradaki Lando Norris takip ederken, podyumun son basamağına Charles Leclerc yerleşti.

Yarış sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Şase Motor
1 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 71

-

     1 25   Ferrari Ferrari
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 71

+4.705

4.705

 4.705   1 18   McLaren Mercedes
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 71

+34.387

34.387

 29.682   2 16   Ferrari Ferrari
4 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 71

+44.780

44.780

 10.393   1 12   Mercedes Mercedes
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 71

+48.536

48.536

 3.756   1 10   Mercedes Mercedes
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 71

+59.558

59.558

 11.022   1 8   Red Bull Red Bull
7 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 71

+1'03.642

1'03.642

 4.084   1 6   Haas Ferrari
8 Australia O. Piastri McLaren 81 71

+1'04.928

1'04.928

 1.286   1 4   McLaren Mercedes
9 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 70

1 lap

     1 2   Haas Ferrari
10 France P. Gasly Alpine 10 70

1 lap

     1 1   Alpine Renault
11 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 70

1 lap

     1     Aston Martin Mercedes
12 Argentina F. Colapinto Williams 43 70

1 lap

     1     Williams Mercedes
13 France E. Ocon Alpine 31 70

1 lap

     1     Alpine Renault
14 Finland V. Bottas Sauber 77 70

1 lap

     1     Sauber Ferrari
15 China G. Zhou Sauber 24 70

1 lap

     1     Sauber Ferrari
16 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 70

1 lap

     2     RB Red Bull
17 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 70

1 lap

     3     Red Bull Red Bull
dnf Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 15

 

     1   Yarış dışı Aston Martin Mercedes
dnf Thailand A. Albon Williams 23 0

 

         Çarpışma Williams Mercedes
dnf Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 0

 

         Çarpışma RB Red Bull
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Canlı sohbet: Meksika GP yarış
Sonraki haber Leclerc: "Elde edebileceğim en iyi sonuç üçüncülüktü"

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"

Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"

Formula 1
Meksika GP
Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"
Sainz: "Bu galibiyeti gerçekten çok istemiştim!"

Sainz: "Bu galibiyeti gerçekten çok istemiştim!"

Formula 1
Meksika GP
Sainz: "Bu galibiyeti gerçekten çok istemiştim!"
Leclerc: "Elde edebileceğim en iyi sonuç üçüncülüktü"

Leclerc: "Elde edebileceğim en iyi sonuç üçüncülüktü"

Formula 1
Meksika GP
Leclerc: "Elde edebileceğim en iyi sonuç üçüncülüktü"

Son Haberler

Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"

Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"

F1 Formula 1
Meksika GP
Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"
Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"

Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"

F1 Formula 1
Meksika GP
Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"
Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"

Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"

F1 Formula 1
Meksika GP
Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"
Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

F1 Formula 1
Meksika GP
Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye