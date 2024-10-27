Meksika GP: Kaotik yarışta Sainz zafere ulaştı, Norris ikinci, Verstappen altıncı!

Autodromo Hermanos Rodriguez'de beş kırmızı ışığın sönmesiyle yarış heyecanı başladı.

Griddeki ilk 11 pilotun yarışa orta lastikle başladığı, geri kalan pilotların da orta ve sert lastik arasında seçim yaptıkları görüldü.

İyi bir start alan Max Verstappen, pole pozisyonundaki Carlos Sainz'a atak yapmaya çalıştı. Ancak Ferrari pilotu pist dışına taşarak önde kaldı.

Bu olayın ardından Sainz'dan yerini geri vermesi istendi ve böylelikle yarışın yeni lideri Verstappen oldu.

İlk viraja gelmeden Alex Albon ve Yuki Tsunoda arasında bir temas yaşandı. Tsunoda'nın spin atarak bariyerlere çarpmasıyla yarışa güvenlik aracı dahil oldu. Albon da aracındaki hasar sebebiyle yarışa veda etti.

Lewis Hamilton ise önündeki George Russell'ı geçerek beşinci sıraya yükseldi.

Sergio Perez, starttaki olası bir ihlâl sebebiyle komiserler tarafından inceleme altına alındı. İncelemenin ardından Red Bull pilotu 5 saniye ceza aldı.

6 turun ardından güvenlik aracı pite döndü ve yarış yeniden başlamış oldu.

Verstappen, Sainz'ın kendisine atak yapmasına izin vermedi ve arayı açarak farkı 1 saniyeye çıkardı.

Ancak Sainz'dan karşı atak gecikmedi ve Ferrari pilotu, 9. turda geç fren yaparak liderliği geri almayı başardı.

Verstappen'in momentum kaybetmesinin ardından Norris, Verstappen'e atak yaptı ancak ikili arasında ufak bir temas yaşandı. Temasın ardından ikili pist dışına taştı ve dördüncü sıradaki Charles Leclerc, bu durumdan yararlanarak ikinci sıraya yükseldi.

Verstappen ve Norris arasında yaşanan bu olay komiserler tarafından not edildi. Verstappen, incelemenin ardından Norris'i pist dışına ittiği için 10 saniye ceza aldı.

15. turda Mercedes pilotları arasında yaşanan mücadelenin galibi Russell oldu ve Russell, takım arkadaşını geride bırakarak yeniden beşinci sırayı elde etti.

Bu esnada Fernando Alonso, pite girerek kariyerindeki 400. yarış olan Meksika Grand Prix'sinden çekildi.

18. turda Sergio Perez ve Liam Lawson arasında puan tablosunun son basamağı için bir mücadele gerçekleşti. İkili arasında ufak bir temas yaşandı ve Lawson, önde kalmaya devam etti.

Perez ve Lawson arasındaki bu mücadele komiserler tarafından inceleme altına alındı.

Max Verstappen ise 8. virajda pist dışına taşarak avantaj elde ettiği için 10 saniye daha ceza aldı.

29. tur itibariyle pitler başladı ve pilotlar taze lastikler için pite girdiler. Pitlerin ardından Ferrari pilotları ilk iki sırada kalmaya devam ederken, onları üçüncü sıradaki Lando Norris ve dördüncü sıradaki George Russell takip etti.

43. turdayken Mercedes pilotu Russell, takım telsizinden vizöründe yağmur damlaları olduğunu bildirdi.

Hamilton git gide önündeki Russell'a yaklaşırken, Mercedes pilotlarına takım telsizinde yarışmakta özgür oldukları söylendi. Ancak Hamilton'dan beklenen atak uzun süre gelmedi.

Nihayet 60. turda Hamilton öne geçmek için bir deneme yapsa da Russell pozisyonunu korumaya devam etti.

63. turda ikinci sıradaki Charles Leclerc, 17. virajda aracın kontrolünü kaybederek neredeyse bariyerlere temas edecek kadar pist dışına taştı.

Ferrari pilotu kaza yapmadan piste geri dönse de arkasındaki Lando Norris'e geçilmiş oldu.

66. turda Hamilton, istediği geçişi nihayet yapmayı başardı ve Russell'ı geride bırakarak dördüncü sıraya yükseldi.

71 turluk yarışta zafere ulaşan pilot, yarışa pole pozisyonundan başlayan Carlos Sainz oldu.

Onu ikinci sıradaki Lando Norris takip ederken, podyumun son basamağına Charles Leclerc yerleşti.

Yarış sonucu: