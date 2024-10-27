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Formula 1 Meksika GP

Leclerc: "Elde edebileceğim en iyi sonuç üçüncülüktü"

Charles Leclerc, Meksika Grand Prix'sinde üçüncülüğü elde ederek maksimum performans gösterdiğini ve Ferrari'nin hâlâ şampiyonluğu hedeflediğini söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Mexico City'de dördüncü sıradan başladığı yarışı podyumun son basamağında noktaladı.

Ferrari pilotu, yarışın büyük bölümünü ikinci sırada götürse de 63. turda aracın kontrolünü kaybetmesiyle pist dışına taştı ve Lando Norris'e geçilerek üçüncülüğe geriledi.

Leclerc buna rağmen elde edebileceği en iyi sonucun üçüncülük olduğuna inanıyor.

"Zor bir yarıştı."

"İlk stintte sadece lastikleri yönetmeye çalıştık, bu oldukça zordu ama bence mevcut koşullarda elimizden gelenin en iyisini yaptık."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Tüm hafta sonu boyunca geri plandaydım ve bence üçüncülük elde edebileceğimiz en iyi sonuçtu."

"Carlos harika bir yarış çıkardı, takım için genel olarak gerçekten iyi bir hafta sonu oldu. Şampiyonluk için çok çalışıyoruz ve birkaç yarıştır olmak istediğimiz yerdeyiz."

"Hedefimiz hâlâ aynı ve bu gibi sonuçlarla ona bir adım daha yaklaşıyoruz."

"Umarım bu yönde ilerlemeye devam edebilir ve takımlar şampiyonluğunu elde edebiliriz."

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