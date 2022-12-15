McLaren'ın yeni takım patronu Andrea Stella kimdir? 

Haberi dinle

Andrea Stella ismi, aslında F1'de hiç de yeni bir isim değil. 51 yaşındaki İtalyan mühendis, yaklaşık 22 yıldır F1'de önemli görevlerde yer aldı ancak daha önce hiç bu kadar kameraların önünde olacağı bir rolde çalışmamıştı.

Kendisi genellikle bu tarz daha göz önünde olan rollerden ziyade, medyadan uzak kalarak sadece işine odaklanabileceği pozisyonlarda çalıştı.

Gelin, Stella'nın F1'de kariyer basamaklarını nasıl tırmandığına ve kimlerle çalıştığına bakalım.

22 Şubat 1971'de dünyaya gelen Stella, Roma'da yer alan La Sapienza Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği okudu. Mekanik mühendislik konusunda ise doktora yaptı.

Stella, F1'e 2000 yılında Ferrari ile girdi ve ilk 2 yıl test takımının bir parçası olarak çalıştı. 2002 yılında ise performans mühendisliğine terfi etti.

Stella, 2002 yıllında Michael Schumacher'in performans mühendisi olarak çalışmaya başladı ve 2002, 2003 ve 2004 yıllarında dominant şampiyonluklar kazandı.

Stella, 2005 ve 2006'da da bu pozisyonda çalışmaya devam etti. Hatta İtalyan mühendis, Valentino Rossi'nin 2006'da Ferrari F1 aracıyla çıktığı testte pist üstü mühendisi olarak görev aldı ve Rossi ile de çalışmış oldu.

2006'nın sonunda Schumacher'in emekli olmasıyla takıma Kimi Raikkonen geldi ve Stella, 2007 ile 2008 yıllarında da Raikkonen'in performans mühendisi olarak görev yaptı. Bu dönemde, 2007'de Raikkonen ile de şampiyon oldu.

Stella, 2009'da yarış mühendisliği rolüne geçti ve Raikkonen'in yarış mühendisi oldu. O yılın sonunda Fin pilot takımdan ayrıldı ve yerine Fernando Alonso geldi. Böylelikle efsaneleşen Alonso-Stella işbirliği başlamış oldu.

Yarış galibi Fernando Alonso, Ferrari kutlama yapıyor, Podyum ve Andrea Stella, Ferrari yarış mühend Fotoğraf: XPB Images

Stella, 2010-2014 yılları arasında Ferrari'de Alonso'nun yarış mühendisi olarak görev yaptı. İkili çok iyi anlaşıyordu.

Stella, Alonso'nun yarış mühendisliğini yapmaya başlamasıyla birlikte artık kameralara daha çok geliyordu ve yavaş yavaş tanınmaya başladı. Stella ismi artık kulaklara yabancı gelmiyordu.

Özellikle Ferrari'nin sürpriz bir galibiyet aldığı 2012 Malezya GP'sinin ardından Stella'nın gözleri dolmuş bir şekilde yaptığı radyo konuşması, Alonso-Stella işbirliğinin en duygusal ve hatırlanan anlarından biridir.

Alonso-Stella ikilisi o kadar yakındı ki Alonso, 2015'te McLaren'a geçtiğinde Stella da McLaren'a geçti. İtalyan mühendis, McLaren'da ilk olarak yarış operasyonlarının başı olarak görev aldı. 2018'de Performans Direktörü oldu ve 2019 Aralık'ta Yarış Direktörü olmuştu.

Fernando Alonso, McLaren, Andrea Stella, McLaren mühendisi Fotoğraf: Sutton Images

Stella, son olarak 13 Aralık 2022'de yapılan açıklamayla Takım Patronu olarak atandı ve artık McLaren'ın takım patronu olarak görev yapıyor.

Schumacher, Alonso ve Raikkonen gibi şampiyonlarla çalışmış olan Stella; F1'in en efsanevi takım patronlarından biri olan Jean Todt ile de çalışmış ve şampiyonluklar yaşamış birisi.

Yani tecrübe konusunda kesinlikle bir eksiği yok, mühendislik anlamında da başarılı bir karnesi var. Ancak bu özellikler yeterli olamayabiliyor. Stella'nın yakından tanıdığı ve yıllarca birlikte çalıştığı Mattia Binotto'nun durumunda gördüğümüz gibi takım patronluğu rolü, bundan daha fazlasını gerektiriyor.

Stella artık sadece bir mühendis olmayacak. İnsanları yönetmesi, son kararları vermesi, medyayla sürekli olarak konuşması, içeriden ve dışarıdan gelecek baskıyla mücadele etmesi ve politik savaşlarda takımını savunması gerekecek.

İtalyan mühendisin bu rolde nasıl bir performans göstereceği, 2023'ün merak edilen konularından biri olacak.

Andrea Stella, McLaren Engineer Fotoğraf: Glenn Dunbar