Avustralya, 2037'ye kadar F1 takviminde kalacak, 2024 sezonu Suudi Arabistan'da başlayacak

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Avustralya GP'si, sporun ticari hak sahipleri ile Australian Grand Prix Corporation arasında yapılan iki yıllık yeni anlaşma kapsamında 2037 yılına kadar Albert Park'ta yapılacak.

Bu yılın başlarında imzalanan yeni sözleşmeyle Melbourne'un en az 2035 yılına kadar takvimde yer alması garanti altına alınmıştı.

İki yıllık son anlaşmayla, ilk kez 1996 yılında düzenlenen Avustralya Grand Prix'si, 40 yıl boyunca Melbourne caddelerinde düzenlemiş olacak.

2035 anlaşmasının bir parçası kapsamında Melbourne, hem 2024 hem de 2025 sezonunun açılış yarışına ev sahipliği yapacaktı.

Fakat 2024'te Ramazan ayı, 10 Mart'ta başlayıp 8 Nisan'a kadar devam edecek ve bu tarihler normalde F1 sezonunun başlangıcına denk geliyor.

Örneğin 2023 sezonu 5 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak, ardından 19 Mart'ta Suudi Arabistan ve son olarak da 2 Nisan'da Avustralya GP yapılacak.

Fakat Ramazan ayı dolayısıyla Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarının 2024 Ramazan tarihlerinden önce veya sonra yapılması gerekiyor.

Bundan ötürü 2024 yılında Melbourne'de yapılması planlanan ilk yarış, Ramazan ayından ötürü Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.

Melbourne ise, bu durumu telafi etmek amacıyla, 2037 yılına kadar en az dört kez sezonun açılış yarışına ev sahipliği yapacak.

Yerel olarak Formula 1'e olan ilgi son yıllarda arttı ve bu yılki yarışa rekor sayıda taraftar katıldı.

Gelecek yılki yarışın biletleri de daha şimdiden tükendi.